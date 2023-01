El polémico libro del príncipe Harry arrasa las librerías de España: “Pasó algo parecido con el de Diana"

Solo los libros de la saga de Harry Potter se habían vendido más rápidamente que la biografía del menor de los dos hijos del rey Carlos III de Inglaterra y de Diana de Gales. El príncipe Harry es el protagonista del mayor fenómeno literario de los últimos años.

El duque de Sussex acaba de publicar ‘En la sombra’. 560 páginas en las que, el quinto miembro en la línea de sucesión al trono británico, ha dejado claro que la posibilidad de reconducir la situación y que pueda regresar a la familia real ha desaparecido. El libro había despertado tal expectación que algunos capítulos fueron filtrados. La semana pasada hubo que retirar de las librerías españolas algunas copias publicadas por error.

Gracias a la promoción del libro en una serie de entrevistas a medios de EE. UU. y la cadena británica ITV, supimos que el príncipe Enrique no ahorraba en detalles a la hora de desvelar cómo había sido su vida, desde su infancia a la ruptura con Buckingham en enero de 2020.

La reacción de los libreros al éxito de ventas del príncipe Harry

Carolina Méndez, librera de la caseta número 30 de la Cuesta de Moyano, en Madrid, recuerda en ‘La Linterna’ de COPE otro éxito de ventas de este calibre con todo el bombardeo mediático: “El libro de su madre, de Diana. Pasó algo parecido, el mismo día se agotaron existencias. Parece que la historia se repite con el hijo”.

La madrileña Cuesta de Moyano es un lugar emblemático para la cultura y los libros. Carolina explica que, en su caseta, posee libros de segunda mano, novedades y está especializada en libros infantiles y comic: “Del libro de Harry me llegaron solo cinco ejemplares y en el mismo día se vendieron. Las editoriales nos mandan las novedades y lo anunciaron en octubre y pedí cinco porque no pensé que se fuera a armar tanto revuelo. El lanzamiento se había retrasado muchísimo y yo ya ni me acordaba. En el mismo día se acabaron”.

“Yo estoy muy contenta de que el primer día se agoten los libros, pero me da pena que venga un libro de este tipo y se venda fulminante y que tengamos unos autores buenísimos en España a los que les cuesta llegar a la segunda y tercera edición”, reconoce Carolina, aunque se alegra por el hecho de que la gente se sienta atraída por la lectura, sea por el motivo que sea.