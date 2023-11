La última canción de los Beatles que se llama Now and Then la escribió John Lennon en 1978, ahora acaba de ver la luz gracias a la Inteligencia Artificial. Lo cierto es que el uso de este tipo de inteligencia genera un amplio debate en la industria musical, hay muchas denuncias por posibles vulneraciones de los derechos de autor. La Inteligencia Artificial está por todas partes, ha llegado a casi todos los ámbitos de nuestra vida, a la salud, a la enseñanza, al ocio, al arte.

Es una auténtica revolución que avanza a pasos agigantados, una puerta abierta a un futuro incierto, también, porque seguro que alguna vez te has preguntado ¿hasta dónde puede llegar? Para lo bueno, pero también para lo malo. ¿Qué se podrá hacer en un futuro no muy lejano gracias a la IA? Justo esta semana se ha celebrado en el Reino Unido la Primera Cumbre Mundial sobre la seguridad de la IA. Los asistentes han advertido de que estamos jugando con la tecnología, como un niño juega con una bomba.

Cientos de líderes mundiales, académicos, investigadores y empresarios, incluido el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se han reunido para abordar los muchos retos que plantea la inteligencia artificial. Hasta EEUU y China, dos potencias rivales especialmente enfrentadas en el ámbito tecnológico, se han alineado con buena parte de la comunidad internacional para alertar sobre las amenazas potencialmente catastróficas de esta IA. Se puede decir que el resultado más tangible de esa cumbre ha sido una declaración conjunta en la que los países que han participado se han comprometido a impulsar la cooperación internacional para evitar los peores augurios en torno a esta inteligencia.

Los líderes políticos perciben peligros inmediatos de la IA para generar desinformación, pero alertan especialmente sobre futuros riesgos existenciales para el conjunto de la humanidad. Por ejemplo, facilitar ataques informáticos a una escala no vista hasta ahora o dar las claves a grupos terroristas para fabricar armas biológicas. Una de las estrellas de esa cumbre ha sido Elon Musk, el fundador de Tesla y dueño de X, la antigua Twitter. Musk llegaba a proponer una especia de “árbitro independiente” para vigilar la IA.

¿Será para tanto? ¿Está la IA atrapada digamos en un ciclo de exageración? Se lo hemos preguntado a Miguel Lucas, director de innovación en LlyC. Él apuesta por la prudencia, nos explica que al final es una tecnología que, como cualquier otra se puede usar para hacer el bien o para el mal, pero en cualquier caso, este tipo de cumbres le parecen bien.

Promesas, amenazas, esperanzas, temores... La IA está en la frontera de un futuro incierto. Aplicada, por ejemplo, a la medicina, genera fundadas esperanzas, las infinitas posibilidades de esta tecnología pueden ayudar a salvar vidas. En el lado totalmente contrario, tenemos también esas imágenes de menores desnudas en Almendralejo creadas con IA, tecnología aplicada, en el primer caso, a lo mejor, y en el segundo, a lo peor del ser humano. Miguel Ángel Román, doctor en IA e ingeniero de telecomunicaciones subrayaba en La Tarde de COPE que lo que habría que hacer es regular los malos usos que se puedan hacer de esta tecnología: “lo que se trata es de regular aquellos malos usos que se puedan hacer de la tecnología”.

La IA nos preocupa y a la vez nos fascina, nos permite hacer cosas increíbles como reconocer caras, traducir idiomas, crear arte, conducir automóviles, pero también nos plantea dilemas éticos muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos de que no discrimine a nadie por su género, raza, edad o religión? ¿Qué pasa si la IA se equivoca y nos causa algún daño? ¿Quién es el responsable? Y ojo a esta pregunta que igual se te ha pasado por la cabeza: ¿Y si la IA se vuelve más inteligente que nosotros y decide que no nos necesita?

Y otra variable importante: desde la entrada de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas, el temor a que las nuevas tecnologías acaben con el empleo se ha incrementado notablemente. La OCDE estima que el 27% de los empleos en los países avanzados corre el riesgo de ser automatizado, aunque no solo por la influencia de la Inteligencia Artificial, sino también con otro tipo de tecnologías. Miguel Lucas, director de innovación en LlyC, nos explica en cambio que la IA también traerá nuevos empleos: “No se habla de la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se generarán y es algo a tener en cuenta”

La cumbre de seguridad sobre IA impulsada por el Reino Unido tendrá continuidad en el futuro. Corea del Sur acogerá una "minicumbre" virtual dentro de 6 meses, mientras que Francia será la anfitriona de un nuevo encuentro internacional dentro de un año. Otra clave, ¿qué dice la ley, está regulada la IA?

El doctor Román advierte que tenían la sensación de que si se hubiera enfocado desde el principio el mal uso, se podría haber sacado una legislación para controlarlo. Pues la UE está a punto de hacer oficial la primera regulación de inteligencia artificial de la historia. Estados Unidos se ha adelantado, Biden firmó el pasado lunes una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad.

¿Oportunidad o amenaza? He ahí la gran cuestión sobre la IA. Esta Cumbre mundial sobre la IA de la que estamos hablando tenía lugar en Bletchey Park. A 45 minutos en tren de Londres, Bletchley Park fue el lugar donde se descifraron, tras un infatigable trabajo, los imposibles códigos nazis en la II Guerra Mundial.