¿Cuáles son los planes de Netanyahu en Gaza? Analizamos cómo ha cambiado la forma en que Israel ve a Hamás

Se cumplen cuatro semanas desde el comienzo de la guerra entre Hamás y el ejército de Israel, y los soldados israelíes están avanzando en su operación terrestre en Gaza. Pero todavía no está claro qué plan tiene el gobierno de Benjamin Netanyahu para Gaza y para sus más de dos millones de habitantes una vez que termine la guerra.

Por el momento más de un millón de gazatíes han tenido que abandonar sus casas y están desplazados en otras zonas se este territorio palestino. Según un documento del Ministerio de Inteligencia israelí, publicado por la prensa internacional, el gobierno de Netanyahu querría que los más de dos millones de civiles palestinos que viven en Gaza se trasladen a Egipto, a la zona de la península del Sinaí.

Desde Egipto ya han dejado claro que no tienen ninguna intención de acoger a cientos de miles de refugiados palestinos en su territorio. El primer ministro egipcio ha asegurado que su país “jamás permitirá liquidar la causa palestina” a costa de Egipto. Las autoridades egipcias dicen que no es la solución y que no se debe vaciar Gaza de palestinos.

Uno de los líderes de Hamás ha asegurado en una entrevista que los túneles de los que disponen en Gaza son para proteger a sus militantes, no para los civiles, y que deben ser la ONU e Israel quienes protejan a los civiles palestinos.

Esta semana han comenzado a cruzar la frontera de Rafáh desde Gaza a Egipto decenas de palestinos, heridos graves en los bombardeos del ejército israelí, también palestinos con doble nacionalidad y algunos extranjeros.

Más de 200 rehenes, secuestrados hace cuatro semanas, siguen en manos de Hamás. En Cisjordania -en territorio gobernado por la Autoridad Nacional Palestina- ya son más de 100 los palestinos que han muerto por disparos de soldados israelíes y de colonos judíos. Francesca Albanese, es Relatora Especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, dice que tanto Hamás como el ejército de Israel están cometiendo crímenes de guerra.

En La Mañana del Fin de Semana hemos hablado con Manuel Torres, que es catedrático de Ciencia Política la Universidad Pablo de Olavide, y nos ha comentado que la perspectiva de Israel con respecto a Hamás, ha cambiado. Antes se les consideraba como un enemigo con el que se podía convivir y ahora solo se concibe la destrucción del grupo terrorista a cualquier precio.

Pero ¿y qué va a a pasar con Gaza después de la guerra? Pues para el catedrático, no cree que Israel tenga vocación de permanecer en ese territorio, aunque advierte que “una cosa son los planes iniciales y otras las imposiciones de la realidad, la propia guerra va transformando las circunstancias”.

En cuanto al tema de los rehenes, el experto percibe“cierto cambio en la mentalidad del pueblo de Israel con respecto a los intercambios, porque les produce inseguridad en el futuro”. Si el país hebreo actua de la misma manera que lo ha hecho anteriormente, se quedaría atado de pies y manos, porque antes ha estado dispuesta a liberar a cientos combatientes por solo un israelí.