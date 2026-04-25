Chernóbil, 40 años después: la 'ciudad modelo' soviética que ahora es un frente de guerra

En el 40 aniversario del accidente nuclear de Chernóbil, la situación en la zona de exclusión es radicalmente distinta a la de hace una década, principalmente a causa de la guerra. Así lo ha explicado el corresponsal en Rusia y autor del documental 'Memories from Chernobyl', Ricardo Marquina, en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' con Fernando de Haro. Si antes era un lugar visitable, en 2022 se convirtió en zona de frente, y aunque las tropas rusas fueron expulsadas, la actividad militar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia la convierte en un área de alto riesgo.

Marquina ha recordado que, a pesar de la construcción de un nuevo sarcófago en 2016 con modernas medidas de seguridad, el peligro persiste. "Hace apenas un año cayó un dron ruso en el sarcófago que protege la central", ha señalado, lo que evidencia la vulnerabilidad del lugar. La amenaza de que "pueda caer un dron o un misil balístico en cualquier momento" sobre los restos radiactivos que todavía alberga la central supone un riesgo de contaminación de alcance impredecible.

Alamy Stock Photo Central de Chernobyl

Una tierra inhabitable por un siglo

La vida en la zona de exclusión no es posible. "Sin duda, el terreno, el suelo sigue contaminado", ha afirmado Marquina. Cualquier producto procedente de la tierra, como plantas o setas, está contaminado, al igual que el agua. Aunque la radiactividad ambiental medida con un medidor geiger no sea extremadamente alta, el verdadero peligro reside en la tierra. "El problema es que la tierra está contaminada y lo está seguramente por el resto del siglo", ha sentenciado el corresponsal. Esto representa un peligro para las poblaciones cercanas, principalmente campesinos que dependen de sus huertos y animales para subsistir.

El problema es que la tierra está contaminada y lo está seguramente por el resto del siglo" Ricardo Maquina Corresponsal en Rusia

El recuerdo de la 'ciudad modelo'

Hace diez años, Ricardo Marquina quiso afrontar un documental, 'Memories from Chernobyl', con un enfoque diferente: mostrar la vida que se perdió. Para ello, reunió a seis antiguos habitantes de Pripiat y los llevó de vuelta a sus casas, trabajos y lugares cotidianos. Su objetivo era que explicaran cómo era aquella ciudad, considerada "el modelo a futuro" para toda la Unión Soviética.

Pripiat era "la ciudad perfecta", creada desde cero con todas las comodidades y la modernidad de la época soviética. Sus habitantes, "jóvenes ingenieros, jóvenes profesionales altamente cualificados", eran la "creme de la creme de la sociedad soviética", según Marquina. El corresponsal ha destacado la profunda nostalgia de sus protagonistas: "todos [...] echaban cada día de su vida de menos la vida en Pripiat porque era una ciudad modelo".

Todos pasados entonces 30 años echaban cada día de su vida de menos la vida en Pripiat porque era una ciudad modelo" Ricardo Marquina Corresponsal en Rusia

Para aquellos residentes, la catástrofe no solo supuso la pérdida de su hogar, sino también "la desaparición de su propia juventud", que coincidió con el colapso de la URSS. Al regresar a los lugares de su pasado, Marquina consiguió capturar el "lado humano de esa tragedia" que a menudo queda oculta tras las grandes cifras y los relatos distantes.

El documental 'Memories from Chernobyl' está disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de Ricardo Marquina. Según ha explicado, fue un proyecto muy personal y "familiar", en el que le acompañó su hermana, y aunque no obtuvo beneficios económicos, asegura no arrepentirse "en absoluto" de una experiencia que le enriqueció de otras maneras.