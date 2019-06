"El caso de La Manada es difícil porque se trata de tres sentencias distintas"

El Supremo eleva a 15 años la condena a La Manada por violación. Considera que hubo una agresión sexual (violación) con intimidación y no un abuso sexual con prevalimiento. Los cinco han sido detenidos y ya han pasado su primera noche en prisión.

Para hablar de esta sentencia 'La Mañana Fin de Semana' ha charlado con Luis Rodríguez Ramos, abogado y catedrático de derecho penal.

El catedrático hace especial hincapié en dos valoraciones importantes. “La primera es felicitarnos porque hay dos sentencias; la de la Audiencia y la del Tribunal Supremo y una tercera sentencia intermedia que es la apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra”. Esto implica una plena implantación de la llamada segunda instancia que sin duda es una garantía más. “Se trata de un caso difícil porque son tres sentencias distintas, en la primera se decía que solo había abusos, con un voto particular que decía que no había delito y pedían la absolución de los acusados. En la segunda sentencia se dice que sigue habiendo abusos pero con un voto particular a favor de la agresión y ahora por unanimidad la Sala Segunda del Supremo ha dicho que es la tradicional violación, que ahora se llama agresión sexual” explica.

El abogado explica “la gran dificultad de este caso que no estaba tan claro desde un principio como puede estarlo otro caso de violación, que por desgracia acacecen con frecuencia”.

Sobre la presión social y su reflejo en la sentencia explica el abogado, no refiriéndose a este caso concreto, que el llamado populismo judicial -por su experiencia y conocimiento de muchos magistrados de la Sala Segunda-, no interfiere en la sentencia, ya que los magistrados “son inmunes e independientes”. “Han sido libres, e imparciales” añade.

La presión social, a los que nos dedicamos al derecho penal, “nos parece injusta ya que sin haber leído la sentencia ni haber acudido al juicio no se puedan organizar manifestaciones y rechazos infundados contra esa sentencia, esta u otra”. Lo de responder a ciegas según los intsintos de cada uno, no me parece serio” concluye.