Carrizosa: "Cataluña se ha convertido en un territorio sin ley y Sánchez reacciona con un tuit"

Cuando se cumple un año del referéndum secesionista celebrado en Cataluña, las cosas asegura Carlos Carrizosa, secretario de organización autonómico de Cs y portavoz de la formación naranja en el Parlamento de Cataluña, no han ido a mejor sino más bien a peor, " la diferencia es el presidente que esta vez no es Puigdemont sino que es Torra, que es una persona que se ha distinguido por sus comentarios supremacistas y por insultar al resto de los españoles. Este señor que parece el cabecilla de un comando separatista, que anima a los comandos separatistas a que aprieten a los catalanes, a que corten las calles, que intentan asaltar el Parlamento..., pues este señor está de presidente de la Generalitat, esta vez con un presidente en el Gobierno español que está mirando hacia otro lado, básicamente, porque le debe su presidencia interina a los votos de los separatistas de Esquerra Republicana, de Rufián, de Bildu y de Puigdemont".

Carrizosa advierte de la tomadura de pelo que están llevando a cabo los independentista a todos, pero sobre todo a los catalanes que ven como se deteriora su vida cotidiana, "esto es una tomadura de pelo porque efectivamente después de esta semana negra en la que se intentó asaltar el Parlament por parte de los comandos separatistas, que tuvimos que salir escoltados aquella misma noche y después de que se vota en el Parlament que los políticos que no acatan las resoluciones judiciales sean sustituidos nos dan con la puerta en las narices, nos cierran el Parlamento después de tres meses. Luego vamos a hacer un pleno y tampoco lo realizan porque se pelean y luego salen y ya en el máximo la tomadura de pelo dicen que ellos van a seguir hasta que haya sentencia en el caso del golpe contra la democracia... Para nosotros es una tomadura de pelo a los catalanes que no tenemos por qué estar soportando que no se puede hablar de política en el Parlament, que no se puede hablar de Sanidad, de Educación, de impuestos, de infraestructura y que solo se hable del procés, porque son unos cruceristas profesionales, son unos vividores del procés que no saben hacer otra cosa, no saben gobernar y están jugando con las cosas importantes que afectan a todos los catalanes. Para nosotros es una inmensa vergüenza lo que ocurrió anteayer cuando cerraron el Parlament a cal y canto otra vez y que ahora después encima en el colmo de la tomadura de pelo nos digan que ellos van a seguir gobernando. ¿Gobernar? eso no es gobernar ".

Para Carlos Carrizosa desde Madrid, desde el Palacio de la Moncloa, están permitiendo que Cataluña sea un territorio sin ley, " ya lo reconoció Torra cuando fue a hablar con Sánchez, que el 90% de lo que hablaron fue del separatismo, del procés y de la hoja de ruta de Torra. A nosotros nos parece inconcebible que el señor Sánchez parezca que está huido. El señor Sánchez ha huído de sus responsabilidades desde el momento en que está mirando hacia otro lado a pesar de que Cataluña se ha convertido en un territorio sin ley en poder de estos separatistas que no respetan ni siquiera las instituciones. Esperamos que requiera a Torra para que cumpla con la Constitución, pero mucho me temo que estamos clamando en el desierto porque Sánchez huye de toda su responsabilidad. Está huido incluso de los periodistas porque lleva más de dos meses sin dar una rueda de prensa y contesta esta semana negra que hemos tenido en Cataluña con cortes de carreteras, con asalto al Parlamento por dentro y por fuera desde el separatismo y él ha contestado con un tuit. La verdad es ridículo y no resuelve nada".

Asegura Carrizosa que pese al paripé del viernes entre ERC y JXCat, el secesionismo, el independentismo catalán "está más dividido y cada vez se da más cuenta de que esto de esperar a la sentencia no es más que tirar la pelota para adelante y chutar hacia delante o huir. Es no reconocer que tienen responsabilidades que no se están ejecutando como en la Sanidad donde para hacerte una colonoscopia tienes que esperar 118 días en Sabadell 118 días, lo mismo ocurre en Tarragona y Reus o sea que hay unas diferencias bestiales de gestión de necesidades cotidianas para la gente que necesita hacer cosas, que se necesita hacer pruebas médicas y no está funcionando el Gobierno para eso. Son cosas de gestión que no cuestan dinero, es aplicarse en la gestión, pero llevamos más de un año y pico que no sé está trabajando en Cataluña y se deteriora enormemente toda la convivencia, todo el tejido social" y pese a que todo el mundo lo ve, asegura Carrizosa, el Gobierno de España mira para otro lado, "lo que tiene que hacer el presidente España es amparar a los catalanes".