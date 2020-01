Wuhan, ciudad fantasma: Las personas que se desploman por el coronavirus son evacuadas en menos de 30 segundos

Hablamos ahora del devastador brote del coronavirus que tiene enclaustradas a más de 53 millones de personas entre la ciudad china de Wuhan y otras 18 urbes y municipios de la región de Hubei. En Wuhan se originó la mutación del virus y todo el área metropolitana permanece cerrada desde el jueves. Se ha interrumpido el transporte público y nadie puede entrar ni salir. Se han suspendido las clases en los colegios de la región y cancelado centenares de vuelos de entrada y salida. Los últimos datos de este brote de coronavirus 2019-nCoV son más de 40 muertos y un millar infectados, aunque diferentes organizaciones internacionales desconfían de los datos oficiales y señalan que esas cifras podrían multiplicarse por 100 en 25 regiones diferentes del país. Todas las víctimas, eso sí, residían o habían visitado recientemente la misma provincia de Hubei.

Esta traza del patógeno coronavirus provoca neumonías severas y comaparte el 70% con el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave, más conocido como SARS. Ahora el coronavirus ya se ha extendido fuera de China a Hong Kong, Estados Unidos, Francia (con 3 casos confirmados), Japón, Tailandia y Corea del Sur.

¿Y cuáles son los síntomas?

Fiebre, dificultad para respirar y ,al examinar radiografías, de tórax se verían en caso de positivo por coronavirus infiltrados pulmonares bilaterales. ¿Esto qué es? Sangrado dentro del pulmón e irritación de los tejidos.

En COPE te hemos estado contando la última hora de este brote agresivo que se ha llevado ya casi una veintena de vidas por delante. En 'Mediodía COPE' el experto en virus y microbiología y doctor José María Eidós del Hospital de Valladolid nos contaba cómo se produce el contagio.

“A partir de un reservorio animal, el virus salta de especie. Tiene una dotación genética nueva para el ser humano. Si progresa eficientemente en una especia, el virus no la abandona”

La mortalidad es del 2% al 3% de los casos de infección. Luis Enjuanes es profesor de investigación del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y en Herrera en COPE contaba que el contagio es mucho más rápido a día de hoy por la rapidez de nuestras comunicaciones.

“Los viajes en avión te trasladan en unas horas de una punta a la otra del planeta. En China están las 4 ciudades más grandes con infectados. Cada una tiene más de 20 millones de habitantes por lo que la cosa se está saliendo del control rápidamente”

El contagio cuerpo a cuerpo, entre seres humanos, se está produciendo. También entre el personal sanitario y los equipos de contención y emergencias.

“En el hombre conocemos 6 de estos coronavirus. Cuatro de ellos provocan el resfriado común de invierno y afectan a toda la población adulta de todos los continentes. Es una gripe muy suaves. Conocemos otros como el SARS de 2002. Con el de Wuhan hay 3 trazas de coronavirus mortales”

Vamos ahora a describir, a intentar sentir, lo que 53 millones de personas están viviendo ahora mismo en esas 18 ciudades: la más grande de ellas es Wuhan. Ciudades aisladas del resto del mundo y recién estrenado el año nuevo chino hace unas horas. Este fin de semana se produce el mayor movimiento de viajeros del mundo, en plena emergencia sanitaria.

Te pongo en situación. Coches parados en la autopista. Un funcionario con máscara, gorro y guantes le pide a un conductor que salga del coche. Le pregunta dónde ha estado y con quién. Qué alimentos ha ingerido. Si le duele la cabeza o tiene tos. Acto seguido toma un aparato con forma de pistola. Es un termómetro láser. Te apunta a la frente y si tienes fiebre se activa el protocolo y te contienen por lo que pudiera ocurrir después.

En Mediodía COPE el exfutbolista madrileño afincado en Wuhan Óliver Cuadrado Martín ha descrito la escena. El contraste entre una ciudad rebosante de vida antes y después de la alarma sanitaria.

“Todos estos días atrás ibas por la calle y había muchísima gente y tráfico y ahora sales a la calle y no te encuentras a nadie”

Numerosos vídeos en redes sociales muestran hospitales de campaña en las afueras de los hospitales metropolitanos. Decenas de grúas y excavadores abriendo el suelo para colocar los cimientos de un nuevo y amplio hospital provisional que atenderá a miles de pacientes. Y quieren terminarlo en menos de 10 días. Las redes muestran también a gente desplomándose mientras caminan por la calle. La neumonía provocada por el coronavirus provoca desfallecimientos y mareos.

China's Wuhan will build a second #SARS treatment-model makeshift hospital and put it into use in half a month. #pneumonia #coronavirus pic.twitter.com/RyouzLcc4N