Agustín Ndour, migrante que vive en España: "Si fueran nuestros hijos, no pelearíamos por ver quién los acoge"

Ha sido, probablemente, la noticia de la semana: la ruptura en los gobiernos autonómicos entre el PP y Vox. Eran los últimos los que decidían romper los pactos con los primeros y todo, según explicaban, a causa del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para el reparto de 347 menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Dejando a un lado el problema político y esta ruptura, no podemos dejar de poner el foco en el verdadero tema: los menores migrantes que salen de su país buscando un futuro mejor que no tienen dónde vivir, ya que los centros de acogida están desbordados. No podemos olvidar que salen de sus orígenes, dejando todo atrás, en pro de buscar un futuro mejor.

En La Mañana Fin de Semana queremos hablar de ellos, de esos jóvenes que dejan todo lo conocido atrás para encontrar un nuevo y mejor presente. Por ello, hablamos con Agustín Ndour, un hombre senegalés que hace 24 años era como uno de estos menores que vino a vivir a España. Ahora, además de ser militante del partido Por Un Mundo Más Justo, ayuda a esos jóvenes migrantes a encontrar un nuevo lugar y a ser acogidos debidamente.

"Viajé de Dakar a Lisboa, estuve dos años trabajando en lo que se podía, en la construcción del metro. En el año 2000, con la regulación extraordinaria con el gobierno de Aznar, un amigo y yo decidimos venir a España porque había oportunidad de trabajo. He ido echando raíces, pensaba estar pocos días en Granada, y de eso hace 24 años" decía entre risas.

Aquí encontró su verdadera vocación: ayudar a los más necesitados. Empezó a hacerlo trabajando en Cáritas, donde sigue siendo voluntario, y sigue haciéndolo acogiendo y dando oportunidades a los menores migrantes. "Son situaciones que te recuerdan a cuándo llegaste, esa debilidad, inocencia, fragilidad... Cuando ves a los hermanos en esa situación no puedes no conmoverte, te devuelve a donde lo padecías, siempre me ha acompañado hasta ahora y ojalá que no me desprenda de esa humanidad" decía.

La importancia de la empatía y de acoger a los migrantes

Agustín Ndour recordaba que las condiciones en las que viajan y llegan esos menores migrantes son muy duras, y que, de hecho, lo son todavía más esas condiciones que viven en sus países. "Los subsaharianos, sobre todo, entran en un proceso de madurez muy temprano por la problemática con la que se encuentran. Te ves responsable de tus hermanos, ver a tus familiares malviviendo o muriendo por una enfermedad que podía curarse, no te puede dejar indiferente" contaba.

"La casa vecinal hay uno que se la ha jugado y está en Europa, es motivo poderoso para que cojas tu fuerza y te lances. Cuando salimos sabemos a qué nos enfrentamos, el instinto de supervivencia supera todos los miedos que tengas" expresaba. Por eso, recordaba a los políticos y a los ciudadanos la importancia de tener empatía y recibir a estos jóvenes.

"Si los viéramos como nuestros hijos, no estaríamos peleando a ver quién lo acoge y quién no. Un menor siempre tiene que ser acogido, cuando es en buenas condiciones, viene muy bien a la sociedad, es humano, tiene que ser lo normal acogerle y hacerle sentir en casa" expresaba.

Además, como primer firmante de esa Iniciativa Legislativa Popular presentada por más 900 organizaciones sociales en el Congreso, habla de la necesidad de regular a todos los migrantes. "Con esta ILP igual no se regula a todos, pero se hará una mejora para que estas personas puedan vivir en dignidad, por dignidad, creemos que es fundamental poner esto sobre la mesa e incitar a los diputados" sentenciaba.