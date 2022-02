Herraiz: "La salida de García Egea puede ser el mal menor para desenredar la crisis del PP"

Audio

“Muy buenos días. Ahora que va amaneciendo ya, ¿a que no hay nada mejor que madrugar este sábado?

Bienvenido si te incorporas a La Mañana de Fin de Semana de COPE. Llevamos ya un rato, hemos empezado a las seis y te vamos a acompañar hasta las ocho y media. La chifla de César Lumbreras es la que va a anunciar la llegada de Agropopular.

19 de febrero en el que hoy vamos a notar un descenso de las temperaturas. Lo de hoy se va a parecer más al invierno que al verano, con caídas de hasta 10 grados en varias ciudades. Ayer las máximas superaron los 20 grados en casi toda España y se acercaron a los 30º en puntos de la comunidad valenciana.

A parte de ese descenso de las temperaturas, lo importante es que llega la lluvia. El frente ya ha entrado por Galicia y Asturias, precipitaciones que se han ido extendiendo por todo el Cantábrico y también por La Rioja, Navarra y el Pirineo. Y en las próximas horas afectarán a buena parte de España. Las lluvias serán más débiles en la comunidad valenciana y en Baleares.

Mañana domingo las temperaturas se van a recuperar algo y eso se va a notar especialmente a partir del lunes. Esto en España. En Reino Unido están en alerta por una tormenta que han bautizado como Eunice, la peor en décadas en el noroeste de Europa. Ha dejado ya 9 muertes, tres de ellos en Reino Unido y más de un millón de hogares sin luz en este país. Eunice, va a afectar también a Francia, Paises Bajos, Alemania e Irlanda.







Fuego cruzado en el PP

Tormenta de lluvia, viento y fuerte oleaje. Y tormenta de fuego cruzado en el PP. También la peor en décadas. Como la del Reino Unido. ¿Hay novedades? Claro que hay novedades. A cada instante, porque la dirección nacional, por un lado, y Díaz Ayuso y su entorno, por otro, van desvelando cartas a medida que va avanzando la partida. Antes de entrar a valorar posibles repercusiones internas en el PP, si solo uno, si solo Casado o solo Ayuso, puede salir vivo políticamente de esta pugna o si hay una solución intermedia como puede ser la marcha de Teodoro García Egea, vamos con lo último.

Lo último es ese comunicado firmado por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Viene a precisar y a matizar cuestiones que ella misma y que Pablo Casado dijeron aquí en Herrera en COPE. Ninguno de los dos habló en otro medio. De hecho, la entrevista de Casado con Carlos Herrera es la única aparición pública después de la guerra civil desatada en su partido. Y es en estos micrófonos donde se ha librado la penúltima batalla. La última está todavía por escribir.

Primer matiz: Díaz Ayuso no habla de comisiones. En el comunicado lo que dice es que su hermano, a través de la empresa Priviet Sportive facturó una cantidad por gestionar la llegada de mascarillas desde China. Eran los peores momentos de la pandemia, primavera de 2020, y no había material. La Comunidad de Madrid, gracias a este contrato, consiguió esas mascarillas y a un precio menor del que, en ese momento, estaban en el mercado.

¿Cuánto cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por esa gestión según la propia presidenta de la comunidad de Madrid? Por la gestión y por el posterior traslado del material a España desde China: 55.850 euros, lejos de esos cerca de 300.000 euros de comisión que denunciaba aquí en Herrera en COPE el líder del PP, Pablo Casado.

Ayuso dice que no. Que no hay comisión. Lo que hay es un contrato con una empresa para la adquisición de mascarillas en China. El contrato es de 1 millón y medio de euro y la factura que emite el hermano de la presidenta no es de 280.000 euros sino de 55.850 euros más IVA. Y que, del resto de facturas, como no son con la administración que preside, no da más cuenta.

¿Cuándo se entera Isabel Díaz Ayuso que en ese contrato para la compra de mascarillas estaba por medio su hermano? La presidenta asegura que cuando le informó Pablo Casado. En ese momento, en la calle Génova ya tenían la información. ¿Quién se la dio? Según Ayuso, Pablo Casado dijo que había sido Moncloa, el Gobierno. Casado lo niega.

Pues ahora mismo son los dos puntos con dos versiones completamente opuestas. Pero con una cosa clara. ¿Quién tiene la información? ¿Quién sabe lo que facturó el hermano de Isabel Díaz Ayuso? Hacienda. ¿Y quién hay ahora en la cúpula de Hacienda, quién maneja este departamento con tanta información? El Gobierno, por lo que parece evidente que, aunque a Casado directamente no le dieran la información desde Moncloa, puede intuir que en primera instancia haya salido de ahí.

En la dirección del PP se apresuraron a investigar y a conocer más sobre el hermano de Díaz Ayuso. Poco sabemos si en la sede de la calle Génova se han investigado otros contratos millonarios que ha firmado el Gobierno de Pedro Sánchez durante la gestión de la pandemia. Uno de 263 millones de euros también para mascarillas, guantes y gafas, con una empresa, con sede en una casa de San Cugat del Vallés y con uno de los administradores condenado por estafa. Entonces el ministro de Sanidad era Salvador Illa.

El expediente a Isabel Díaz Ayuso y la salida de Egea

Estos son dos de los puntos que más fricción generan, pero hay que mirar adelante. Y para mirar hacia adelante, lo primero que hay que saber es cómo van a resolver el expediente que le han abierto a Isabel Díaz Ayuso por denunciar que el equipo de Casado la estaba espiando y acosando a su familia.

Lo decía también Casado en Herrera en COPE. Ese expediente informativo está abierto y recordaba que los estatutos del partido contemplan la expulsión en casos como este.

Lo evidente es que la guerra interna está desangrando al PP, que ahora mismo es difícil plantear un escenario en el que Casado y Ayuso se mantengan en sus puestos como si no hubiera pasado nada. En los partidos son habituales las pugnas internas. Eso lo sabe muy bien Pedro Sánchez, al que sacaron de la secretaría general y a la que volvió contra todo pronóstico. Pero esta pelea fratricida no tiene precedente en el PP. Y hay dirigentes que miran también a la gestión que ha hecho de este asunto el número dos Teodoro García Egea.





Es el que más tensión mantiene con el equipo de Ayuso, el que ha liderado la pugna, el que ha gestionado la crisis y ya hay voces dentro del PP que ven como un mal menor la salida de Egea de la dirección del PP. Que renuncie o que sea destituido.

En esa línea se sitúa el presidente gallego Núñez Feijóo. Pide que Casado y Ayuso se sienten sin intermediarios. Es decir, sin Egeas de por medio.

En el Gobierno, lógicamente se están frotando las manos. Al presidente Sánchez, sobre todo cuando está en el exterior, le cuesta hablar de cuestiones internas de su partido. Lo habitual es que lo evite. Siempre establece esa barrera: “aquí estamos para hablar de las cosas del Gobierno y de lo que hemos venido”. Ayer, no. No tenía ningún inconveniente en hablar de lo que pasa en el PP. Lo hizo en Bruselas, tras finalizar la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Sánchez dice que no tienen nada que ver con la supuesta filtración de los datos fiscales y de las facturas del hermano de Ayuso.

¿Se imaginan a Pedro Sánchez tras una cumbre en Bruselas valorando novedades del caso de los ERE de Andalucía? ¿A que no?

Y una cuestión más de la crisis del PP, que va a seguir teniendo efectos colaterales. A parte de dimisiones de segunda línea, como la del director de comunicación digital del PP, Ismael Sirio López, está la posibilidad de abrir una grieta interna en el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ahora todas las miradas están puestas en el consejero de Justicia, Enrique López. Estaba convocado en una comparecencia junto a sus compañeros de Sanidad y Hacienda para explicar los contratos firmados por la Comunidad y defender la legalidad administrativa en la factura del hermano de Díaz Ayuso.

A última hora, anunciaron que solo iban a estar Fernández Lasquetty, de Hacienda, y Ruiz Escudero, de Sanidad. Enrique López forma parte de la dirección del PP y es ahora mismo una de las personas de más confianza que tienen Casado y Teodoro García Egea dentro del Gobierno de Ayuso.

Tambores de guerra en Ucrania

Estamos hablando de guerra interna en el PP. Esos tambores de guerra se mantienen en la frontera entre Rusia y Ucrania. Se trata de una amenaza que sigue dentro del escenario de lo que llaman la guerra de la información que no es otra cosa que una batalla por la desinformación, pero con elementos que inquietan.

Hoy vamos a tener noticias. Primera, el propio Vladimir Putin se va a situar al mando de unas maniobras militares. Incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Segundo, EE.UU. calcula que Rusia tiene ya 190.000 soldados en la frontera de Ucrania, la mayor movilización militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tercero, en la zona más prorrusa, al este de Ucrania, en la región de Donbass, los separatistas ordenan la evacuación masiva de civiles a Rusia. Y cuatro, un coche bomba explotó junto a la sede del Gobierno prorruso de Donetsk.

Como ven, ningún dato tranquilizante. ¿Y la vía diplomática qué? Biden mantuvo anoche una nueva conversación virtual con los líderes europeos. La idea es trasladar una imagen de unidad y mensajes contundentes ante una posible invasión.

Por cierto. En esa reunión telemática una vez más no estuvo convocado Pedro Sánchez, el presidente de España de nuevo excluido, que esto ha dejado ya de ser noticia”.