Herraiz: “La pugna interna en el PP tendrá consecuencias electorales y, si no, al tiempo”

Muy buenos días. Estás en ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE. Es sábado, sí, ¿y a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado?

Después de un inicio del otoño con mucho sol y con temperaturas suaves que por momentos nos han recordado más a la primavera, llega el frío. Es lo que llaman primera DANA invernal del año. De momento, hoy no se va a notar tanto, lo hará a partir de mañana domingo, pero de forma progresiva aumenta la inestabilidad, con lluvias en el sur y en el este. A partir del lunes es cuando se desploman las temperaturas, y llega la nieve y también las heladas de madrugada. Esto va a ser así, al menos hasta final de semana. De momento hoy la cota de nieve se sitúa en los Pirineos entre los 1.800 y los 2.200 metros, un poco más elevada, en las sierras del sureste peninsular y las lluvias más intensas se esperan en el oeste de Andalucía, en Valencia y algo más débiles en la región de Murcia y en el sudeste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete.

AUSTRIA, CONFINADA

La pandemia vuelve a marcar la vida de los ciudadanos de varios países europeos. En este caso hay que fijarse en primer lugar Austria. Y para entender mejor las medidas que ha adoptado su Gobierno hay que dar un dato. Apenas el 65% de los austriacos tienen la pauta completa de la vacuna. Si lo comparamos con España son 15 puntos menos. Aquí, 37 millones y medio de españoles han recibido los dos pinchazos o en el caso de Janssen, uno solo.

¿Qué han decidido en Austria? La semana pasada, justo en este mismo espacio te contábamos que confinaban a los no vacunados. Con 15.000 positivos diarios, cifra récord de todas las olas, van un paso más allá. Vacunados y no vacunados no podrán salir de casa salvo por causa justificada.

Juan Francisco, un sevillano que trabaja en una empresa logística de Linz, la capital de la alta Austria, una de las zonas más afectadas. ¿Tan mal están en Austria para volver al punto de partida? Es un país en el que viven 9 millones de personas, con aproximadamente 2 millones que han dicho que pasan de las vacunas y ahora mismo tienen una incidencia de 1.540 casos por cada 100.000 habitantes. El confinamiento no gusta a los austriacos. Tampoco a los que no quieren vacunarse, que será obligatorio en el país a partir del 1 de febrero. Hoy hay convocadas manifestaciones en Viena, que visto como respira el personal se espera que sean numerosas. ¿Puede repetirse una situación similar en España? Responde Juan José Bestard, experto en derecho sanitario.

EMERGENCIA NACIONAL EN ALEMANIA ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

En España, superamos levemente los 100 casos, en concreto 111 por cada 100.000 habitantes. Desde hace muchas semanas, estamos en un crecimiento contenido. Si escuchamos al ministro de presidencia, Félix Bolaños, la situación actual nos debe llevar al optimismo. Esto no es la primera vez que nos lo dicen. La recta final de la pandemia.

Los expertos sanitarios son mucho más cautos. Insisten en que es un virus que se va a quedar entre nosotros y que tenemos que aprender a convivir con él cada vez con más herramientas, eso sí.

Te he hablado del caso austriaco. Es uno de los más significativos de Europa sobre todo por el retroceso que han aprobado y la vuelta al confinamiento general. Pero es que en Alemania han entrado en una situación que técnicamente llaman de emergencia nacional. Las autoridades alemanas hablan de que toda Alemania es un solo y enorme brote. Allí llevan ya varias jornadas con una media de 50.000 contagios diarios.

Y es bueno quedarse con un dato que no deja de ser significativo y que es la tónica en todo el mundo. El 90% de los pacientes de covid-19 en las UCI alemanas no estaban vacunados.

ESPAÑA Y EL PASAPORTE COVID-19

En España en ningún caso se ha hablado de volver a los confinamientos. Tenemos por delante el puente de la Inmaculada y la Navidad y es un escenario que no está en la agenda de ninguna comunidad. Lo que sí que se están dando pasos es en reforzar los controles.

Y ahí aparece, una vez más elpasaporte covid. Cuestionado en algunos puntos e impulsado en otros, se está rescatando para controlar la entrada en determinados lugares. Navarra ha pedido ya autorización judicial para imponerlo a partir del 27 de noviembre.

Vídeo

En principio sería obligatorio hasta el día de Reyes para entrar en restaurantes, locales de ocio nocturno y eventos multitudinarios en el que se consuma.

En esto del pasaporte covid, como el Gobierno también se pone de perfil, descarta implantarlo de forma generalizada, son las comunidades autónomas las que deciden si lo imponen o no. Y aquí no hay unidad de criterio ni siquiera atendiendo a las siglas del partido que gobierna.

Porque Castilla-La Mancha y Extremadura, las dos del PSOE, y Madrid, del PP, no son partidarias, y en cambio lo mantienen en Galicia, en Baleares y en Cataluña con el visto bueno de la Justicia. La última en sumarse a ese certificado obligatorio para entrar a un restaurante o a una discoteca es Navarra, ahora mismo la comunidad con mayor incidencia, superando los 300 casos por cada 100.000 habitantes.

También han iniciado los pasos para adoptar esta medida en País Vasco y Comunidad Valenciana. Aunque no todas los van a pedir en el mismo escenario. Lo del ocio nocturno es común, en el caso gallego lo exigen también para las visitas a hospitales.

KICHI LLAMA A LA REVUELTA

Esta es la situación en un día en el volvemos a mirar a Cádiz. Se mantiene la huelga del metal porque las negociaciones entre los sindicatos y la patronal siguen bloqueadas. Aquí lo interesante sería fijarnos en lo que se está decidiendo, en lo que les separa y en lo que impide que se llegue a un acuerdo. Hay dos cuestiones básicas: la revisión salarial y el período de vigencia del nuevo convenio.

Esto debería ser lo esencial. Pero los hay que aprovechan cualquier río revuelto para sacar tajada. Esto es lo de siempre. Por lo general se mueven mejor cuando no gobiernan, pero siempre y cuando no tengan responsabilidad en el asunto, les da igual y no respetan nada. Y el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, es un maestro. Es el que dijo que "hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso".

Audio

¿Alguien esperaba que desde el Gobierno, viendo un trabajador con la cabeza abierta, coches quemados, iban a condenar esa llamada a la violencia? Todo lo contrario. Escuchen a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Conozco a unos cuantos alcaldes. Y ninguno de los que se me vienen ahora a la cabeza serían capaces de justificar la quema de vehículos.

Las palabras de Kichi, del alcalde de Cádiz, dan alas a los manifestantes. A los que protestan de forma pacífica y a los que no. Y los sindicatos han convocado una manifestación para este martes. Se está negociando el convenio del metal, pero aquí se trata de revolver. Se van a sumar a la manifestación hasta el sindicato de estudiantes, algunos ya talluditos porque lo que menos han hecho es estudiar.

En esa negociación, que afecta a unos 20.000 trabajadores del sector, lógicamente se sientan los empresarios. También los mediadores de la Junta de Andalucía, que ven cómo actitudes como la del alcalde no favorecen en ningún caso el acercamiento para solucionar el conflicto. Dicen que mantener la convocatoria de huelga es irresponsable, mucho más después de rechazarse tres propuestas diferentes para la renovación del convenio colectivo en el que se incluyan las subidas salariales. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal.

Se presentan como defensores de los trabajadores, pero llamamientos como el de todo un alcalde de Cádiz lo que hacen es complicar una negociación que ya veremos cómo termina. No está la provincia de Cádiz, a la cabeza de España con la mayor tasa de desempleo, con un 23-24% de parados, como para tensar excesivamente la cuerda con el tejido empresarial. Luego cuando una empresa decide marcharse nos lamentamos.

AYUSO SE HACE FUERTE EN EL PP

Y hoy vamos a mirar a Granada, que es el lugar elegido para el congreso del PP en Andalucía. Estas citas que son de lo más aburridas cuando solo hay un candidato, en el PP se han encargado que en las últimas semanas tengan interés por la batalla abierta en Madrid. Aquí no hay nada nuevo, salvo filtraciones interesadas. Siempre de parte. Y eso entra dentro casi del género folletinesco. La conclusión es que esa pugna amenaza con tener consecuencias electorales. Y si no al tiempo.

Lo que está claro es que Isabel Díaz Ayuso donde va, arrasa. Se vio el pasado fin de semana en el PP de Castilla-La Mancha. La escena se volvió a repetir en Granada donde fue recibida por un aplauso interminable. Y a partir de ahí, los mensajes. En este congreso tampoco volverá a coincidir Teodoro García Egea, que está hoy. Ayuso estuvo ayer.

Y al margen del puso que mantiene con el secretario general, su mensaje fue dirigido al presidente andaluz Juan Manuel Moreno. En el ambiente, sobrevuela el posible adelanto electoral a pocos días de que se debata el proyecto autonómico de presupuestos en el que el PP no tiene garantizados los votos. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso prescribe al presidente andaluz su particular receta.

Ese es el consejo. Que convoque elecciones cuando considere. A ella el 4 de mayo le fue muy bien. Y Moreno Bonilla se enfrenta a una última parte de la legislatura, con un Gobierno de coalición con Ciudadanos que no presenta aparentes fisuras. El propio líder de Ciudadanos, Juan Marín, vicepresidente andaluz estuvo en la apertura del congreso del PP en Granada. Pero Vox ya ha dicho que retira su apoyo externo y que no apoya las cuentas.

POR UNA CUBA LIBRE

Fuera de este conflicto, en COPE hemos escuchado a Yunior García. Es un disidente cubano, de 39 años, que se ha convertido en uno de los rostros más visibles contra la dictadura castrista. El 15 de noviembre, en plenas protestas contra el régimen, tuvo que fugarse porque la seguridad castrista, ahora dirigida por Díaz Canel, iba directamente a por él.

Hostigado, acosado, amenazado ha abandonado Cuba y se encuentra en España donde sigue denunciando sin tapujos la descarada falta de libertad en Cuba. Yunior García le contaba a'Herrera en COPE' que por ahora no va a pedir el asilo porque su intención es volver a la isla. Tiene un visado de 90 días para estar en España. ¿Hay atisbo de algún tipo de cambio en Cuba?

Audio

Si hay algo que ponga especialmente nervioso al régimen cubano es que la comunidad internacional denuncie sus desmanes. Y no les habrá hecho mucha gracia que los Grammy latinos hayan premiado esta canción. Este 'Patria y Vida' se ha convertido en todo un himno para la disidencia cubana y es la mejor canción latina del año. Otro toque más para la dictadura cubana.