Juanma Moreno, a su llegada al congreso regional: "En el PP no hay ningún problema"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afronta el 16 congreso regional del PP andaluz con el objetivo de hacer más "permeable" a la formación y reforzar la estructura del partido, en el que, asegura, "no hay ningún problema".



A su llegada al congreso regional del que saldrá reelegido este fin de semana presidente del PP andaluz, Moreno se ha referido a preguntas de los periodistas a la filtración de la grabación del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha dinamitado la negociación sobre los presupuestos andaluces para considerar que hay "mucha desinformación" en torno a ese asunto.



"En el PP no hay ningún problema, y yo no comento ningún problema de otras formaciones políticas", ha enfatizado a su llegada al congreso, cuyo objetivo, ha dicho, es hacer del PP un partido de "amplia base social" que dé cabida "a todo el mundo" y se convierta en el partido de la mayoría de los ciudadanos.



Poco antes ha llegado al Palacio de Congresos de Granada el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs, Juan Marín, que ha eludido hacer declaraciones.



Marín iba acompañado por el portavoz del Gobierno regional y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien ha anunciado que tras este congreso dejará la portavocía del partido porque la que ya ejerce en el Gobierno de la Junta le "absorbe absolutamente todo el tiempo".



Además, ha señalado en declaraciones a los periodistas que afronta este 16 congreso "con la ilusión de consolidar el cambio en Andalucía".