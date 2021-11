La DANA y 'jet stream': los dos fenómenos meteorológicos que traerán vientos de hasta 300 km/h a España

En las últimas semanas las condiciones meteorológicas en España se han mantenido relativamente estables con temperaturas bajas, pero sin alertas generales significativas. La calma ha terminado y este fin de semana el país podría sufrir vientos de hasta 300 kilómetros/hora y chubascos abundantes.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que estos vientos, conocidos como chorro polar o 'jet stream', llegarán a España a partir de este domingo y provocarán un descenso de las temperaturas relevante, que irá acompañado de precipitaciones abundantes, pudiendo ser en forma de nieve a partir de los 1.000 metros. Los 'jet streams' son corrientes que se producen a más de 7.000 metros de altura y que pueden alcanzar los 400 kilómetros/hora, intercambiando masas de temperaturas diferentes que generan temperaturas extremas tanto de calor como de frío.

Esta inestabilidad de las condiciones meteorológicas se debe a la llegada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) invernal o la 'gota fría', la primera de esta temporada de bajas temperaturas en España. El fenómeno se produce cuando una masa de aire frío choca contra otra de aire caliente de la superficie, generando tormentas fuertes. El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, explica que "es un sistema de bajas presiones que se manifiesta sobre todo en capas medias y altas de la troposfera". Además, explica que en ocasiones "el chorro polar se ondula, al igual que los meandros de un río, y la ondulación en ocasiones es tan intensa que la propia onda queda estrangulada y desgajada del chorro polar: en ese momento queda una especie de gran bolsa de aire frío rodeada por aire más cálido y ya tenemos la DANA formada".





Los expertos calculan que se diferenciarán dos etapas en esta DANA invernal. La primera se extenderá desde el domingo hasta el día 25 de noviembre con una bajada de temperaturas y precipitaciones que comenzará en Galicia y se distribuirá por el resto del territorio. A partir de este día, los vientos se intensificarán y las nieves en el norte de la península serán recurrentes.

Esta DANA traerá un chorro polar o 'jet stream', una corriente que dejará vientos entre los 150 y los 300 kilómetros/hora.Esta 'gota fría' se origina en el Polo Norte, se desplazará a Estados Unidos y Canadá y luego vendrá hacia España, introduciéndose en el país por el noreste peninsular. También afectará a las Islas Baleares y la única zona de España que podrá salvarse de las consecuencias de este temporal serán las Islas Canarias.

En España cada vez son más frecuentes las DANA

Estos episodios de 'gota fría' son cada vez más frecuentes en España y estas bajadas repentinas de temperaturas y lluvias torrenciales se repiten cada vez más. Al contrario que en esta ocasión, la tendencia general es que las DANA afecten principalmente a la zona del este peninsular, que suelen dejar importantes granizadas en la Comunidad Valenciana e incluso en zonas del interior como Teruel.

Un estudio realizado en 2020 por la American Meteorological Society reveló que la aparición de DANA se ha incrementado a nivel global desde 1960 y destacó que "las zonas más favorables para la llegada de DANA son: el sur de Europa, la costa este americana, la región de China-Siberia, el nordeste del Pacífico y noroeste de América del norte en el hemisferio norte; y Australia y Nueva Zelanda en el hemisferio sur. En este sentido, Rubén del Campo explica que los estudios meteorológicos determinan que "las lluvias torrenciales son más torrenciales" ahora que hace décadas.

Cabe destacar que aunque DANA y 'gota fría' se suelen utilizar como sinónimos, no siempre representan lo mismo, por lo que es importante destacar las diferencias. La 'gota fría' es una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y que desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas. Además, existe cierta tendencia a generalizar que las tormentas están causadas por una DANA o 'gota fría', pero esto no es así. Una tormenta se produce por el ascenso de nubes que provoca una tempestad local acompañada de descargas eléctricas. La DANA o la 'gota fría' favorece la aparición de estas tormentas, pero no todas las tormentas se producen por el impacto de este fenómeno meteorológico.