Yunior García pide en COPE enterrar la imagen "cool" de la revolución cubana: "La gente está sufriendo"

El principal líder de la plataforma opositora cubana 'Archipiélago', Yunior García, convocante de la frustrada marcha cívica por el cambio del pasado 15 de noviembre, ha denunciado que Cuba "no es un estandarte o un símbolo, sino un lugar donde viven seres humanos que están siendo privados de sus derechos".

En sus primeras horas tras aterrizar en España huyendo de la represión del régimen, el opositor ha criticado la imagen "cool y sexy" que se ha querido vender sobre la revolución cubana. "Puede parecer muy cool irse a La Habana a pasearse en un auto antiguo con una camiseta del Che y tomarse un mojito. Pero hay que madurar un poco. La revolución ha acabado convertida en mercancía barato. Tanto querían escapar del capitalismo que acabaron convirtiendo su propia ideología en algo vendible, un souvenir. Pero la realidad de Cuba es mucho más compleja que una camiseta con la imagen del Che. Hay personas que están sufriendo", ha dicho este viernes en una entrevista en "Herrera en COPE".

Yunior ha aprovechado la oportunidad de salir de Cuba porque su casa "ya no era un sitio seguro". "Mi futuro estaba decidido porque no iba a poder trabajar en ningún sitio. Así que nos obligaron a tomar la decisión de irnos y ellos, al parecer, lo celebraron. Estaban seguros de que iba a pedir asilo a España pero no lo he hecho porque mi intención es regresar a Cuba", ha expresado.

El opositor ha subrayado que Cuba es una dictadura donde los ciudadanos están privados de libertad y no existe la división de poderes. "No hay un mínimo de espacio democrático de Cuba. Sólo existe la unidad de poder", ha dicho. Sin embargo, Yunior cree que es "inevitable" que el pueblo cubano acabe despertando. "La gente ha aprendido que tiene que conquistar sus derechos y ya no espera nada del régimen. Saben que no va a haber un mínimo de mejoría en sus vidas y que deben conquistar los espacios que le han sido negados", ha dicho.

La represión en las calles de la isla es tal que hasta cantar "Patria y vida" - el tema del cantante Yotuel a favor de la libertad en Cuba - puede llevar a alguien a la cárcel. "'Patria y vida' es un símbolo de rebeldía. La gente cuando pasaba la policía frente a su casa subía el volumen de la canción. Hubo jóvenes que fueron a la cárcel porque estaban cantándola en la calle. Es una canción que mueve la sangre cubana", ha dicho.

El cambio, sin embargo, no tendrá su origen en la cúpula del actual régimen puesto que, según Yunior, en Cuba no existen políticos, sino "burócratas entrenados". "Es un grupo obediente. Ni un sólo diputado o ministro dijo nada tras las protestas del 11 de julio. No son personas interesadas en servir al pueblo. No tienen dignidad y no se han dado cuenta de que antes de obedecer a su jefe deben servir a su pueblo", ha concluido.