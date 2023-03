Herraiz: "La izquierda llega al 8-M dividida, con polémicas que no son para presumir ante ninguna mujer"

Audio

Buenos días. Si te sumas a esta hora al equipo de 'La Mañana del fin de semana' de COPE, bienvenido. Domingo 5 de marzo, que viene con lluvias gracias a un frente atlántico que entra por el oeste y que va a barrer buena parte de la península, aunque, en la parte mediterránea, las precipitaciones, si es que aparecen, apenas van a ser significativas.

Cuenta atrás para el 8-M

Estamos a las puertas del 8M al que la izquierda se agarra como si el feminismo fuera propiedad exclusiva, como si la igualdad entre hombres y mujeres fuera patrimonio suyo. Pero, claro, este año tienen un problema. Llegan al día de la mujer arrastrando polémicas que no son para presumir ante ninguna mujer. Ahí está las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí' y ahí está la trama de corrupción en la que un diputado socialista y, ya veremos si alguno más, se iba de prostitutas con empresarios que además de pagar a estas mujeres les obsequiaban a ellos con sobornos y mordidas.

¿Esto qué ha provocado, especialmente debido a la puesta en libertad de violadores y pederastas gracias a una ley del propio Ejecutivo de coalición? Que la izquierda llegue dividida. Atrás van a quedar aquellas marchas masivas, como las que vimos en 2018, cuando en Moncloa estaba Mariano Rajoy y algunas se empeñaron en convertir la manifestación en un acto contra el PP.

Aquella imagen de una plaza de Cibeles, en Madrid, completamente abarrotada, o del paseo de Gracia en Barcelona, lleno, es muy difícil que se repita este miércoles. Me atrevería a decir que es imposible. Como anticipo, lo que se ha visto este sábado. PSOE y Podemos haciendo la guerra por su cuenta en cuestiones relacionadas con la mujer en vísperas del 8M.

Pedro Sánchez presidía un acto de partido en el que el objetivo fue repasar la aportación del PSOE en materia de igualdad. Pero tuvo un olvido evidentemente intencionado. Y mira que tenía una oportunidad magnífica para valorar la ley del 'solo sí es sí', de la que esta semana se cumplen 5 MESES desde su entrada en vigor y que ha beneficiado a 721 agresores sexuales que han visto rebajada su condena y que ha sacado de la cárcel a 74 violadores.

De esto, Pedro Sánchez ni una palabra. Dónde quedaron aquellos tiempos no tan lejanos en los que el presidente presumía de ley. Esto no piensen que es de hace mucho tiempo, no. Esto que acabas de escuchar Sánchez lo decía hace poco más de tres meses. Ahora no solo no presume de ley. Se han tenido que rendir ante la evidencia y admiten con hechos que ha sido un gran error.

Debate de la reforma del 'sí es sí' en el Congreso

El martes, el Congreso debate la contrarreforma que el PSOE ha presentado porque no pueden llegar a las elecciones municipales del 28 de mayo sin haber movido ni un dedo. Pero no les escucharán, al menos en público, reconocer que tragaron con una ley de Podemos a pesar de las advertencias que alertaban de lo que iba a pasar y ha pasado.

Bueno, en ese acto feminista de este sábado, ni una palabra que la ley que saca violadores a la calle olvidándose de las víctimas. Pero Sánchez necesitaba un golpe de efecto y ahí nadie se mueve mejor que él. En este anuncio se mezclan varias cosas y ninguna suena a nuevo, aunque lo que se busque es un golpe de efecto de Pedro Sánchez para intentar adelantar a Podemos por la izquierda.

Los anuncios de Sánchez en el acto de este sábado

Hay una directiva comunitaria, aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del pasado año, que es clara: los estados miembros de la Unión Europea deberán sancionar a las empresas que incumplan la paridad de género en sus consejos de administración. Siguiendo con esta directiva europea. ¿Qué significa en la práctica esa nueva norma? Que las empresas cotizadas tendrán que procurar que, de aquí a 2026 las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos de administrador no ejecutivo. También se pide a los estados miembros que establezcan multas para las empresas que no apliquen procesos de contratación abiertos y transparentes. Bueno, pues esto es de noviembre del año pasado.

¿Qué más supuestas novedades anunció Pedro Sánchez ayer? La paridad en las candidaturas que presenten los partidos, eso que se llama como listas cremallera. Es decir, que hombres y mujeres se repartan las candidaturas al 50% y en puestos alternos. Esto tampoco es del todo nuevo. En 2013, lo propuso Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces secretario general del partido, y Podemos tras formarse el Gobierno de coalición en 2019. Lo registraron en la Comisión constitucional del Congreso. En todo caso es un movimiento del PSOE ya digo cuando esta semana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y a cuatro días del 8M.

En Podemos, siguen enrocados en defender esa norma, a pesar de que si seguimos a este ritmo, se alcanzará en breve el millar de rebajas de condena. De momento insisten en que no van a apoyar la contrarreforma del PSOE. Tampoco serían necesarios sus votos si para frenar la salida de violadores a la calle PP, Vox y Ciudadanos se suman al texto.

La postura de Podemos

¿En qué siguen también instalados en Podemos? En el insulto a los empresarios. Aquí esto es una carrera por ver quién da más. Si Sánchez eleva el tono, se sube al carro, es más Belarra que todas las Belarra y señala al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, la ministra 2030 tiene que ingeniárselas para dar una vuelta de tuerca más.

Pues eso. Sin límites ni fin. Cuando decía Sánchez que no pactaría con Podemos porque no dormiría tranquilo por las noches, hemos comprobado con creces por qué lo decía, aunque dos que duermen en el mismo colchón, ya se sabe cómo termina el refrán castellano.

Lo que está claro es que PSOE y Podemos andan enredados en tratar de mostrar diferencias entre los dos. Así va a ser hasta final de año. Esta misma semana, el ministro de la Presidencia confirmaba lo evidente. Que van a acabar la legislatura y Núñez Feijóo le pide que no alarguen la agonía. Que adelante las elecciones generales y las hagan coincidir con las municipales y autonómicas de mayo.

No habrá elecciones anticipadas. Y menos con una moción de censura que se tiene que debatir en el Congreso, que ha presentado VOX con el casi nonagenario Ramón Tamames como candidato, y de la que Sánchez saldrá reforzado.

China celebra la Asamblea Nacional Popular

Con permiso de las andanzas de Tito Berni, además de las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', al margen también de esa ley anunciada por Pedro Sánchez, que llega al consejo de ministros del martes con el objetivo de lograr una representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, además de todo esto, quiero que te quedes con un dato relevante que nos llega desde China.

A esta hora, en el gigante asiático continúa la Asamblea Nacional Popular. Es la cita política anual más importante en el país asiático. Los 3.000 diputados reelegirán a Xi Jinping como presidente de la república en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, mismo escenario donde se celebró el congreso del partido comunista en el mes de octubre. Un tercer mandato inédito para el que, en 2018, ya abolieron el límite de dos consecutivos.

Y te hablaba de un dato. Se va a aprobar un aumento del gasto militar del 7,2 por ciento este año, hasta superar los Doscientos diez mil millones de euros. Es 16 veces más que el año pasado. ¿Dónde pone la mirada China? En Taiwán y avisa a EEUU que no van a permitir intromisiones. Lo que faltaba ya en el mundo. Otro conflicto bélico.