Herraiz: "No hablan de la reforma laboral para no perder la batalla del marketing que tanto les gusta"

Buenos días. Bienvenidos a la 'La mañana del Fin de Semana' en este último domingo de enero.

Si ayer hizo un día espléndido para estar en pleno invierno, hoy incluso va a ser algo mejor, porque suben un poco más las temperaturas máximas. Subida en la que hay que tener en cuenta ese desfase de 20 grados entre las mínimas -bajo cero- que se registran ahora en muchos puntos del centro y la mitad norte, y las máximas que se alcanzan a partir del mediodía. Un día más, sin lluvias.

RAFA NADAL, A POR SU 21 GRAND SLAM

Ahora mismo, son las seis de la tarde en Melbourne, en Australia, y en hora y media, en una pista de tenis que se llama Rod Laver Arena,Rafa Nadal vuelve a tener una cita con la historia.

Si hoy gana al ruso Medvedev en la final del Open de Australia, será su vigésimo primer torneo grand Slam. De esta forma romperá el triple empate a 20 grandes títulos que ahora mismo tiene junto al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic. Lo vas a poder seguir en directo en la web de COPE, en las aplicaciones móviles y en las emisoras COPE MAS.

Rafa Nadal busca llegar a los 21 títulos de Grand Slam.

REFORMA LABORAL

Estamos a punto de estrenar una semana en la que el Gobierno vuelve a evidenciar su debilidad parlamentaria. No es la primera vez que sus socios amagan con no darle su apoyo y al final votan que sí. Lo hemos visto en los presupuestos y en tantos otros asuntos.

Lo inmediato es o debería ser la convalidación del decreto que va a retocar la reforma laboral que aprobó Rajoy en el año 2012. Lo de derogar, que era la bandera que levantaron a la par Podemos y el PSOE se quedó por el camino.

La derogación se quedó por el camino primero, porque, técnicamente, no podían. Segundo, porque se dieron cuenta de que perdían la batalla del lenguaje y del marketing, que es prioritario para este Gobierno. Es incompatible querer derogar por completo una ley y a la vez vender que gracias a la misma ley que se quieren cargar por completo, en España se crearon 840.000 puestos de trabajo en 2021. Y en tercer lugar, porque se ha buscado un acuerdo de mínimos con un encaje que ha permitido recibir el visto bueno de sindicatos y empresarios.

¿Cuál es el problema al que se enfrenta al Gobierno esta semana? Que no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes. Que a los socios habituales del PSOE les ha entrado un ataque de cuernos porque no se les tuvo en cuenta en su negociación.

El Gobierno tiró de decreto en las vísperas de Nochevieja pensando que tenía la alfombra para sacarlo adelante en el Congreso y se ha encontrado con el no de ERC, de Bildu, CUP y BNG. Piden cambios. Algunos muy genéricos como más medidas para atajar la precariedad laboral, y otros concretos, como recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado. Desde 2012, si el despido es declarado improcedente, la empresa tiene que optar entre o bien readmitir a ese trabajador o indemnizar al empleado por 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.

Estamos a domingo, el decreto llega al Congreso el jueves y deberá ser convalidado por mayoría simple, es decir, más síes que noes. Buscan fórmulas alternativas que suplan la falta de apoyo de ERC o de Bildu. Y ahora miran a Ciudadanos, que estarían dispuestos al sí, pero que metería en un problema al PSOE con sus socios habituales.

CONFLICTO RUSIA - UCRANIA

Del conflicto en la frontera de Ucrania, de la amenaza rusa vamos a seguir hablando durante toda la próxima semana. No parece que la invasión vaya a ser inminente y el acuerdo tampoco. Hay varias reuniones convocadas para los próximos días dentro de esa estrategia diplomática para evitar una guerra, que nadie quiere, pero que tampoco nadie descarta.

Mañana el asunto va al consejo de seguridad de Naciones Unidas. Antes de ponerse a hablar, ya ha habido desencuentro. EE. UU. ha pedido la reunión para abordar la crisis en el este de Europa, y Rusia no quería porque dicen que es un vergonzoso truco de relaciones públicas.

Y para el siguiente lunes, para el 7 de febrero, otro encuentro en otro foro. En Berlín se verán representantes de exteriores de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, el conocido como cuarteto de Normandía, para intentar reducir la tensión. Y, entremedias, va a haber más intentos de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto va para largo y que no se espera ni que se precipite ni que se solucione de inmediato.

La amenaza rusa ha estado presente este fin de semana en España en dos escenarios muy distintos y con dos partidos situados en los extremos del arco político: Podemos y Vox. El primero está en el Gobierno y Vox es el tercer partido con más diputados en el Congreso.

Los de Podemos siguen haciendo esfuerzos por distanciarse de la postura de su socio en la Moncloa en una grieta cada vez más amplia. El PSOE está con la OTAN y mantenemos apoyo militar incluso con nuevos envíos como la fragata Blas de Lezo.

En Podemos, entonan ese no a la guerra escondiendo quién es el agresor. Han visto en esta crisis un motivo para recuperar votos en la izquierda y una vez mordida la presa no quieren soltarla.

¿Qué es lo último? Lo último es una carta que ha enviado el ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, la secretaria de Podemos. Así, como resumen, exige a Exteriores, es decir, al Gobierno del que forma parte, que retire las tropas movilizadas durante estos días. ¿El argumento? Lo de siempre.

El “no a la guerra” lo entonamos todos. Y con más argumentos que Podemos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se lo dicen a Putin y a Rusia? Aquí lo llamativo es que ese “no a la guerra”, el “no” al apoyo de España a la misión de la OTAN, lo recogen en una carta que envía desde el Ministerio de Derechos sociales al de Exteriores. Muy bien. Como si no se conocieran. Como si fueran dos entes diferenciados. Como si los dos no formaran parte del mismo gobierno. ¿No sería mejor que lo hablaran el martes en la mesa del consejo de ministros? ¿O es que esas reuniones solo sirven para decirse a la cara lo altos y lo guapos que son?

Y luego está la postura de Vox en la crisis de Ucrania. Este fin de semana, el partido de Santi Abascal ha reunido en Madrid a varios dirigentes europeos con los que tienen muchos puntos en común y también unas cuantas diferencias. Son compañías de diverso pelaje que en muchos casos amenazana los principios básicos de la Unión Europea. Y con la que está cayendo en Europa, se necesita una integración mejor con acciones coordinadas que hagan frente a órdagos como el ruso. No ir cada uno por libre.

En lo que han llamado Cumbre de Madrid, junto a Abascal, han participado los primeros ministros de Polonia y Hungría o la francesa Marine Le Pen, la líder y candidata de Agrupación Nacional, el anterior Frente Nacional de Francia.

Aquí, Santiago Abascal se encontró con un problema. El húngaro mantiene una muy buena relación con Putin y muchos negocios con Moscú, por lo que no quiere incordiar a Rusia.

Y enfrente, también en esa reunión de Madrid, el primer ministro polaco, Morawiecki, que lidera un partido nacionalista polaco y, por tanto, enfrentado al sueño imperialista de Putin. El polaco dice que el ruso es un problema para Europa.

Al final, en la declaración conjunta se atrevieron a señalar que las acciones militares de Rusia en la frontera oriental de Europa nos han conducido al borde de una guerra. Ese fue al acuerdo de mínimos al que llegaron. Y también a reclamar que cada nación tenga su voz, un mensaje directo al respeto de la soberanía de Ucrania. El resto, sus críticas se dirigieron a cuestionar la eficacia de la Unión Europea, no solo en el conflicto en la frontera con Ucrania.

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Ahora mismo en España todos los partidos miran a Castilla y León. Pasó en Madrid el año pasado y se repite en 2022. Otras elecciones autonómicas que se adelantan, otro gobierno de coalición PP Ciudadanos que salta por los aires, y otros comicios que se interpretan en clave nacional. Por eso, todos los líderes, desde Pedro Sánchez, a Pablo Casado e incluso una Yolanda Díaz, desaparecida por tierras castellanoleonesas, miden mucho sus apariciones.

La presencia de Sánchez será limitada y está anunciada su presencia en 4 mítines. Casado va a estar en todas las provincias y Yolanda Díaz ya veremos. ¿Y Ciudadanos qué? No tienen buenas expectativas, es un partido en descomposición que desapareció de la Asamblea de Madrid y que, si sigue el mismo camino en Castilla y León, les colocará al borde de la desaparición.

Ese refrán tan castellano que dice que “a perro flaco, todo son pulgas” se cumple a rajatabla con Ciudadanos. El candidato de esta formación a la presidencia de la Junta de Castilla y León es Francisco Igea. Esta legislatura ha sido el vicepresidente en el Gobierno de coalición con Mañueco.

La campaña oficial apenas llevaba unas horas, cuando empezó a notar síntomas, se hizo un test y ha dado positivo. Tiene que guardar cuarentena de 7 días, como todos, y además de no poder participar esta semana en los actos que tenía convocados, no puede estar de forma física en el debate, primer debate previsto para mañana lunes. Igea pide que se aplace.

Esta es la petición y todo va a depender de lo que planteen PP y PSOE. Hay que decir que la Junta Electoral estableció que la vía telemática era una opción válida.

GARZÓN Y LAS MACROGRANJAS

Quien sigue su matraca sobre las macrogranjas es Alberto Garzón. Como ministro de Consumo lo que debería hacer y contarnos es que la carne que sale de la ganadería INTENSIV cumple todos los controles. Que es algo, que por cierto, sí han dicho desde las autoridades comunitarias. El propio comisario de agricultura, que es polaco, hace dos semanas en Madrid, avalaba la calidad de nuestra carne.

Garzón vuelve a la carga y esta vez se ha cuidado mucho de poner en cuestión la calidad de la carne que se produce en esas instalaciones de ganadería intensiva. En cambio, sigue haciendo de comentarista y activista en lugar de ministro.

Volvemos a lo mismo. Si hay instalaciones que incumplen, que se les sancione. Si hay granjas que se han levantado sin los correspondientes permisos, que se abra expediente. Y si quiere legislar contra este tipo de empresas cárnicas, que lo haga ahora, que está en el Gobierno. Que para dogmatizar contra las macrogranjas sirve cualquiera. No hace falta ser ministro.

Lo que no se puede abrir es una causa general que ponga en la picota a un sector que no es cualquiera en España. Exportamos a otros países más de 2 millones de toneladas de productos cárnicos. De China a Sudáfrica pasando por Taiwán, Arabia Saudí, Costa de Marfil o Canadá. Garzón abre el debate. ¿Por qué no aporta soluciones? Y una pregunta más. ¿A qué no dice nada del precio de la luz o el de los carburantes? Como si eso no fuera consumo.

GRAF2078. LOGROÑO, 26/11/2021.- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ofrece una rueda de prensa tras la reunión mantenida, este viernes, en Logroño con los responsables de la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación. EFE/ Raquel Manzanares

CAHNEL, A EUROVISIÓN

Y para los aficionados a Eurovisión, también para los que no lo son. Esta es la canción que nos va a representar en el festival que este año se celebra en Turín, en Italia.

Para los que no siguieron la gala en la que se ha elegido a la representante de España, la ganadora se presenta como Chanely es una joven de origen cubano, tiene 30 años, vive en España desde los 4 y su nombre completo es Chanel Terrero.

Solo hay que fijarse en la letra de la canción ganadora para comprobar la joyita que llevamos a Eurovisión. La reina, la dura, una bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Yo vuelvo loquito a todos los daddies.

En fin. No hace falta seguir, ¿verdad? A esto le llaman euroreguetton, es lo que esuchan los jóvenes y qué quieren que les diga yo no me veo representado.

Por cierto. Hubo polémica porque las gallegas Tanxugeuiras fueron las mas votadas. La decepción se la llevó Rigoberta Bandini, que partía como favorita y que había recibido un apoyo de parte del Gobierno porque ya la veían como nuevo incono del feminismo con el tema de los pechos y las mamas. En Eurovisión, la izquierda con Irene Montero y Gabrial Rufián a la cabeza, perdió su apuesta, que no dejaba de ser otra astracanada, como la ganadora.