Herraiz: "La filtración del informe de los letrados del Congreso tiene una intención clara, influir en el 13F"

Buenos días. Han dado las ocho, si, y sigues en 'La mañana del fin de semana' de COPE. Como hay que aprovechar bien este 12 de febrero, ¿a qué no hay nada mejor que madrugar en un sábado?.

Está a punto de amanecer en un fin de semana viene con tiempo cambiante. De momento hoy sábado las nubes van a ser protagonistas en toda la península, aunque las precipitaciones se van a limitar por la mañana a las regiones mediterráneas. Fundamentalmente en la costa de Cataluña. Ya por la tarde entrará un frente por Galicia que podría extender las lluvias a Asturias y a puntos del interior. Suben las temperaturas en el norte y bajan en el suroeste y Cataluña.

Mañana esto se va a notar aún más. Y es algo que están mirando con lupa todos los partidos en Castilla y León. ¿Por qué? Porque las últimas encuestas reflejan un resultado muy muy ajustado y, con lluvia, la participación siempre baja.

Conflicto en Ucrania

Ahora te hablo de estas elecciones de este domingo pero lo inmediato está en la frontera de Ucrania Pasan los días, las reuniones, los encuentros diplomáticos y la conclusión es la misma que a finales del pasado año: hay 120.000 soldados rusos que siguen desplegados y no para hacer simples maniobras ni para hacer jueguecitos. Están preparados para atacar. ¿Cuándo? Eso solo está en la cabeza de Vladimir Putin, es el único que sabe si darán ese paso o no.

Hoy tenemos varias claves, varias novedades, que nos pueden servir de pista. Mientras Pedro Sánchez participaba en el cierre de campaña del PSOE en Valladolid, el presidente de EEUU convocaba a varios líderes internacionales para abordar la crisis de Ucrania. Oh, sorpresa, Joe Biden, con el que tanta afinidad dice tener Sánchez, volvía a excluir de ese encuentro al presidente de España.

Desde Estados Unidos se empieza a dar por hecho que Rusia emprenderá acciones militares en Ucrania. Según los servicios de inteligencia estadounidenses podría ocurrir incluso antes de que acaben los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en Pekín hasta el próximo domingo día 20.

Aquí todos juegan sus cartas y la duda es qué hay de real en esa alerta y qué es parte del juego diplomático para ganar la batalla de la información al enemigo. De momento, EEUU ordena a sus ciudadanos que abandonen Ucrania en las próximas 48 horas ante el temor de que el ataque ruso se precipite. No habrá operación de rescate si se produce la invasión. También la Unión Europea ha autorizado la evacuación del personal diplomático que no sea esencial en Ucrania. Y el Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca han seguido los pasos de EEUU y ha pedido a los suyos que salgan ya de Ucrania.

Si esa invasión inminente que dice EEUU es real, se va a calibrar en la conversación que hoy van a mantener el propio Joe Biden con el presidente ruso Vladimir Putin. Desde Ucrania consideran esta situación como un chantaje del Kremlin a la OTAN y Estados Unidos. Así lo ve el ministro consejero de la embajada de Ucrania en España DIMYTRO MATIUSHENKO que ha pasado por La Linterna de COPE.

Audio









La guerra no interesa a nadie, pero cualquier incursión de Rusia tendrá respuesta inminente y las consecuencias serían incalculables. En todos los frentes. En el humanitario y en el económico.

Elecciones en Castilla y León

De las cosas de casa, hoy es jornada de reflexión en Castilla y León, para los que tengan algo que reflexionar. No vamos a detenernos demasiado en el sentido, o en la utilidad que tiene dejar un día en blanco para los candidatos. Con todos los mecanismos al alcance de los partidos, vía redes sociales, vía mensajes encubiertos, por todo tipo de canales digitales… que hoy no salgan a pedirnos el voto tiene una importancia muy reducida y un efecto mínimo.

En Castilla y León este sábado reflexionan en la víspera de unos comicios atípicos. Son las primeras elecciones anticipadas de su historia. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Que al no haber agotado la legislatura y no coincidir con la mayoría de comunidades donde votan en 2023, han acaparado una atención muy superior a las citas anteriores. Nunca antes se había hablado tanto de las elecciones en Castilla y León. Y cuando tú pones el foco en una región donde habitualmente no se deciden los grandes asuntos de España, no es moneda de cambio de nada, pues lo que se consigue es plantear unos comicios en clave nacional.

En las últimas horas, el PP ha explicado con algún detalle más por qué adelantaron estos comicios y rompieron el Gobierno con sus socios de Ciudadanos. Y el candidato Fernández Mañueco insistía. En Ciudadanos habían preparado una moción de censura. Se lo contaba Alfonso Fernández Mañueco a Herrera en COPE.

Audio









¿Y a partir de ahí, qué? Pues lo que siempre se dice en una jornada de reflexión. Y más en esta, que llega con encuestas cuyo resultado han ido ajustando cada vez más a medida que se ha ido acercando el 13 de febrero. La participación y los indecisos van a ser clave. Por eso hemos empezado por la lluvia que puede caer en Castilla y León mañana por la tarde. Aunque parezca un asunto menor, los estrategas saben que, si hace mal tiempo, sobre todo la gente mayor, hace más pereza a la hora de ir a votar. Y si el resultado, finalmente se decide en un puñado de votos, puede ser un factor determinante.

Luego, en una jornada de reflexión, se mira siempre a los indecisos. En el PP ahora mismo hablan de casi un 20% de todos sus votantes, en torno a 85.000 personas que van a dudar casi hasta el final. Y ahí han centrado sus esfuerzos de las últimas horas.

En el plantel de candidatos no hay muchas novedades. Alfonso Fernández Mañueco, del PP, aspira a la reelección. Luis Tudanca, que fue el ganador de las pasadas elecciones y que finalmente no pudo gobernar. El candidato del PSOE ha visto cómo las encuestas le han dado opciones de gobernar a medida que se acercaba el final de la campaña. En Ciudadanos repite Francisco Igea, con una marca cuya fuerza nada tiene que ver a la que tenían hace 3 años.

En Vox se estrena Juan García-Gallardo que va a aprovechar el tirón de su partido con un centro derecha más dividido que nunca. En Podemos repite Pablo Fernández, que en 2019 se dejó ocho diputados por el camino y solo conservó los de Burgos y León. Y luego están esas formaciones más localistas con opciones de conseguir entre uno y dos diputados según la media de las encuestas: ahí están Soria ¡Ya!, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila.

Lo que es seguro es que ningún partido va a obtener la mayoría absoluta. El parlamento de Castilla y León tiene 81 diputados, así que la mayoría son 41 escaños. Ninguna encuesta da esa representación a ningún partido y todo apunta a que mañana, a partir de las nueve y media, que es cuando ya conoceremos un resultado casi definitivo, se comenzará a hablar de pactos y de posibles acuerdos para Gobernar.

La cadena COPE ha preparado un programa especial dirigido porÁngel Expósito con el recuento, con el análisis y sobre todo con las posibles alianzas para determinar quién va a Gobernar en Castilla y León durante los próximos cuatro años.









En las últimas horas, en las vísperas de que 2 millones de castellano leoneses puedan acudir a votar, hemos conocido un informe de los letrados del Congreso que convenientemente se ha encargado de filtrar, primero, y de airear, después, el entorno de la presidencia de la cámara, que ya sabes que está en manos de la socialista Meritxell Batet. El informe hace referencia a dos de las polémicas que se desataron en la convalidación de la reforma laboral.

Primero, concluyen que no hubo fallo informático. En el sistema no se aprecia ningún error y devuelven la pelota al diputado del PP Alberto Casero. Se equivocó y votó en un sentido diferente al que -dice- que quería votar.

Aquí pocas novedades. Lo evidente. Sobre si la presidenta debió o no debió escuchar al diputado, validar su voto en el sentido que decía que quería enviarlo, los letrados explican que el voto presencial o telemático es “irrevocable” y que hay “numerosos precedentes”, incluida una sentencia del Constitucional.

¿Debió Maritxell Batet haber reunido a la mesa? De haberse equivocado uno del PSOE o de Podemos, siendo ese voto el decisivo para no convalidar el decreto de la reforma laboral, ¿habría tomado Batet la misma decisión?

Como este informe se ha filtrado pocas horas antes de las elecciones y ya saben que en política las casualidades no existen, en el Gobierno sacan pecho. Dice la portavoz, Isabel Rodríguez, que no le sorprende.

En el PP recuerdan que la reunión del órgano de dirección de la Cámara baja está fijada para el próximo martes y «nunca» se da a conocer un informe de letrados con tanta anticipación. Y su filtración tiene una intención clara: influir en las elecciones de Castilla y León. ¿Qué van a hacer? Acudir al Constitucional. Lo confirmaba José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid.

Y luego hay una derivada más en este asunto. Una bola, que una semana después, se hace más gorda. No hubo fallo informático. Y de eso cada tienen menos dudas en el PP. En una votación trascendental para su grupo, Alberto Casero, diputado por Cáceres se equivocó. Una semana después sigue al frente de la dirección del partido. Y es algo que, una vez pasen las elecciones en Castilla y León, deberían resolver de forma interna.

Y un apunte antes de titulares. Un suceso terrible que hemos conocido en las últimas horas. En una pedanía de Elche, en Alicante, un menor de 15 años ha confesado que ha asesinado a sus padres y a su hermano pequeño, de 10 años. Habría acabado con su vida el martes, empleando una escopeta, pero ha mantenido escondido los cuerpos hasta ayer por la tarde cuando unos familiares acudieron a preguntarle dónde estaban sus padres. Se presentaron en casa porque no tenían noticias de ellos. En ese momento, ha confesado lo ocurrido. ¿El motivo? Pues la investigación está abierta pero una de las hipótesis que maneja la guardia civil es que fue la reacción del menor ante un castigo. Ante las malas notas, sus padres le habían dejado sin wifi, sin internet.

Los cuerpos de los padres y del hermano, de 10 años, han sido encontrados por los agentes en un cobertizo. Hoy sábado se les practicará la autopsia.

