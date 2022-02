Ministro Consejero de Ucrania en España: "La única solución viable para nosotros es la diplomática"

Hoy, en La Linterna de COPE, Ángel Expósito ha charlado con el Ministro Consejero de Ucrania en España es Dmytro Matiuschenko, sobre la situación que actualmente atraviesa su país ante la amenaza militar de Rusia, desplegada a lo largo de toda la frontera.

-Hace unos días, volvíamos de Ucrania. Allí nos decía la gente de que nos habíamos olvidado de que el país lleva ocho años en guerra, de la invasión de Crimea. ¿El resto del mundo se ha olvidado?

R: Desde 2014 estamos en guerra contrarrestando la agresión armada de Rusia contra Ucrania. Me gustaría recordar que Rusia, según el memorando de Budapest de 1994, está obligada a reconocer la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Por aquel entonces, Ucrania era el tercer país con mayor arsenal nuclear del mundo y aceptó renunciar a las armas nucleares. Lo que aconteció en 2014 es que Rusia violó los compromisos con Ucrania, incluido el tratado bilateral de amistad de 1997, e invadió de forma traicionera primero Crimea y, después, Donbass. Todos recordamos el acto terrorista que llevado a cabo por las tropas rusas en julio de 2014 derribando con un misil un avión civil con 298 pasajeros a bordo. Después de ocho años del inicio de la agresión armada rusa, vemos que Rusia continúa con la guerra híbrida, continuando la política exterior que no respeta los principios del Derecho Internacional.

-El Gobierno y la población de Ucrania, ¿temen lo que pueda llegar a hacer Moscú? ¿Temen que Rusia sea capaz de invadir el país?

R: El temor no es un buen consejero. Hay diferentes opciones y nosotros estamos evaluando todos los posibles escenarios que puede provocar el Kremlin. Nos estamos preparando para cualquier circunstancia. No podemos permitir que Rusia se sienta impugne, puesto que la impunidad siempre abre la puerta a mayores atrocidades incentivando sus apetitos. Creemos que es el momento de implementar nuevas sanciones para el Kremlin por sus acciones desestabilizadoras.

-¿Ucrania se siente respaldado por la Unión Europea?

R: Agradecemos a la UE su respuesta firme y unánime. La seguridad de Ucrania es la seguridad de toda Europa. Seguimos trabajando estrechamente con nuestros socios para prevenir, disuadir o desmotivar a Rusia de la mayor agresión. Trabajamos con nuestro socios sobre la desescalada para una solución política del conflicto armado. Sobre todo, el grupo de contacto trilateral. Desde 2019, el pasado 27 de enero tuvo lugar el primer encuentro en persona de los Consejeros y ayer, 10 de febrero, el segundo encuentro. En las dos reuniones, Ucrania estaba enfocada en desbloquear el trabajo del grupo de contacto trilateral, lo que abriría el camino para implementar lo acordado por los líderes de Ucrania, Alemania, Francia y Rusia, firmado en París, en 2019.

-El embajador ruso en España comentó aquí, en COPE, que la entrada de Ucrania en la OTAN es una amenaza. ¿Ucrania quiere entrar en la OTAN?

R: En estas palabras vemos el fracaso de la política exterior rusa. Los mensajes de Moscú demuestran la debilidad del Kremlin. Moscú no consigue reconocer que la Unión Soviética no existe. Ya es otra realidad y Ucrania, como país soberano, ha elegido su propio camino. Quiero recordar que el estatus neutral de Ucrania no impidió a Rusia invadirnos en 2014. ¿Por qué ese estatus iba a contener ahora a Putin? Rusia no cumplió sus compromisos en 2014. El problema no es la neutralidad de Ucrania, sino la política expansionista rusa. La historia nos enseña que la neutralidad de los países vecinos sólo acrecienta el apetito del Kremlin. Los documentos sobre la seguridad básica regional y europea recogen la idea de la decisión soberana de los países para escopger las alianzas de seguridad colectiva. La agresión armada rusa no dejó dudas en el pueblo ucraniano de que la integración a la OTAN es el instrumento más eficaz de defensa frente a la amenaza que proviene de Rusia. La fecha de ingreso la elegirán los miembros de la Alianza y Ucrania. Nadie más.

-¿Puede haber algún tipo de entendimiento con Moscú para resolver esta situación?

R: Ucrania siempre apuesta por el diálogo. Durante los últimos meses estamos viendo que, sin pretexto alguno, el Kremlin ha acumulado un número de tropas sin precedente a lo largo de las fronteras con Ucrania y en los territorios ya ocupados, inclusive Crimea. Rusia está usando los ultimatums apostando por los chantajes. Y eso no es un diálogo, es una actitud de amenazas. Lo primero que tiene que hacer Rusia es comenzar con la desescalada, mantener el alto el fuego y retirar sus tropas de las fronteras con Ucrania y los territorios ocupados. Debe dejar su discurso beligerante. La única solución viable para nosotros es la diplomática. Por eso es importante para la comunidad internacional seguir unida en sus esfuerzos de disuasión del Kremlin porque se trata de una cuestión de seguridad europea y global.