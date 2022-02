Los líderes nacionales arropan a sus candidatos en el cierre de campaña de las elecciones de Castilla y León

Castilla y León cierra este viernes su campaña autonómica de perfil más nacional y lo ha hecho con los máximos líderes de los partidos desplegados en su territorios, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el líder del PP, Pablo Casado, y los de Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Esta campaña electoral, aislada de la del resto de comunidades autónomas, ha favorecido la presencia casi constante en el territorio de los líderes nacionales, que estos últimos días han redoblado los esfuerzos para tratar de convencer a los indecisos, un 23 por ciento según el CIS.

Partido Popular

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido este viernes en uno de sus mensajes de los últimos días: el domingo en las elecciones "quien se la juega es el PP de Castilla y León y quien se presenta es el PP de Castilla y León" para tener un gobierno "serio, solvente y con un mandato claro".

En el acto de final de campaña organizado por el PP en Valladolid, con el líder nacional del partido, Pablo Casado, y sus homólogos de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Mañueco ha defendido que en las dos últimas semanas ha venido a Castilla y León a hacer campaña "quien ha querido" y "cada uno ha dicho lo que le ha parecido conveniente".

Se ha reconocido cansado, tras haber dado "vuelta a la Comunidad varias veces", hasta sumar hasta 17.000 kilómetros desde el inicio del año, pero ha añadido la "ilusión" y el "esfuerzo" que percibe en los afiliados estos días le animan a pensar que "queda tiempo" para "seguir peleando para ganar estas elecciones". "Porque las vamos a ganar", ha pronosticado.

En el último mitin de la campaña, Mañueco ha reiterado sus críticas al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez, especialmente en materia económica y en despoblación, aunque también ha dedicado reproches a sus oponentes en el espectro del centro y la derecha.

PSOE

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha llamado en el último día de campaña electoral al voto "progresista", porque no basta con "ganar" como en 2019, sino que "hay que gobernar" frente a una derecha que "está dispuesta a todo para estar en el poder".

En el mitin de cierre de la campaña electoral del PSOE, que ha reunido a cerca de 1.200 personas en la Cúpula del Milenio de Valladolid, un lugar talismán para los socialistas donde Pedro Sánchez relanzó su candidatura para volver liderar el partido en 2017, el aspirante a presidir la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha expresado que los ciudadanos darán al PP el domingo "una lección que nunca van a olvidar".

Durante su intervención, el candidato ha ironizado con que el PP "ya no sabe a quién poner en las fotos" porque "cada uno que viene la prepara: Aznar, Casado, Ayuso...", ha enumerado Tudanca, que ha tachado de "enorme irresponsabilidad" la convocatoria anticipada de elecciones, que los socialistas han convertido en una "oportunidad de cambio".

Acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Industria, Reyes Maroto, la presidenta de los eurodiputados socialistas, Iratxe García, o el presidente del Senado, Ander Gil, Tudanca ha avanzado que el domingo "empieza todo, porque lo único que ha pasado en Castilla y León en 35 años es el tiempo".

Ciudadanos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido en el acto de cierre de campaña electoral que los ciudadanos "cierren la puerta a la política de la mentira y la deshonestidad" y defiende que "Cs tiene que estar en el Gobierno".

Cs ha organizado una fiesta de fin de campaña en un hotel del centro de Valladolid donde no ha faltado música en directo de la mano del cuarteto de rock Bloody Mary que interpretó numerosos temas musicales de los 80 para calentar el ambiente del acto que se celebró en un patio al aire libre y al que asistieron afiliados y simpatizantes de la formación naranja.

Con la banda sonora de 'Here comes the sun' de The Beatles el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, acompañado por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, accedieron al recinto entre aplausos.

La exprocuradora de Cs Marta Sanz Gilmartín ha sido la encargada de presentar el acto, un fin de campaña que ha arrancado al más puro estilo partido de fútbol para asegurar que en la comunidad se juega la 'Copa Castilla y León' para nombrar a todos los cabeza de lista de la comunidad.

Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido al candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que aclare con quién va a pactar para gobernar Castilla y León, y se ha preguntado si "la política de pactos del PP” depende de él, del presidente del partido, Pablo Casado, o de Bruselas.

Vox ha celebrado el cierre de la campaña electoral en Castilla y León en la Plaza de San Pablo de Valladolid, con un acto que ha contado con la presencia de José Antonio Ortega Lara, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, Jorge Buxade y Macarena Olona, entre otros, que han respaldado al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

En la plaza vallisoletana, Abascal ha afirmado que "hay que estar alerta ante lo que puede ocurrir este domingo", cuando los castellanos y leoneses se pronuncien en las urnas, porque "el pueblo español dictará sentencia y nosotros, a diferencia de otros partidos, la acataremos".

Por eso, en el último día de campaña ha urgido al Partido Popular a aclarar, "ahora que tiene el agua al cuello", con quién va a pactar para gobernar en Castilla y León y para evitar la repetición electoral.

"Ahora están todos muy cerca de aquí, Ayuso, Mañueco, Casado, Feijóo... si no se pegan, ya va a ser un éxito", ha ironizado Abascal, que ha insistido en que "estaría bien que se aclarasen y dijeran al pueblo con quién van a pactar, con los socialistas o con Vox".

Unidas Podemos

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado al PP de ser una "banda de ladrones" y de instaurar allí donde gobierna la "cleptocracia", según ha indicado en un juego de palabras entre cleptomanía y democracia.

Belarra ha pedido no dejar pasar la oportunidad de apear el domingo al PP del Gobierno de Castilla y León, ya que sus "problemas de corrupción", según ha manifestado en el mitin de cierre de la campaña electoral de Castilla y León en Valladolid, no son "hechos aislados" sino "su forma de gobernar",

La dirigente de Podemos ha agregado que allí donde gobiernan los populares "lo ensucian todo" y autorizan proyectos "a dedo" y adjudican infraestructuras a empresarios amigos "a cambio de mordidas" y luego -ha añadido- esos empresarios supuestamente les financian campañas electorales y de Primarias "como se está demostrando que hicieron con el señor mudanzas Mañueco".

En el acto también ha intervenido la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha lamentado que en Castilla y León únicamente haya un hospital público, el de Miranda de Ebro, que practique abortos y que el 98 % de ellos se tengan que realizar en centros privados.

Del mismo modo, ha criticado que en el "fallido" presupuesto regional para 2022 únicamente se dedicaban a políticas de igualdad el 0,08 %, pese a que son políticas dirigidas a "más de la mitad de la población".