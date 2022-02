El Tiempo, 12 de febrero: jornada sin lluvias importantes con descenso de las temperaturas en el sur

Este sábado el ambiente seguirá seco y estable en todo el país, aunque con abundante nubosidad. No obstante, a primeras horas del día se esperan precipitaciones débiles y esporádicas en la costa de Cataluña, en el interior peninsular y zonas de montaña de la península.

En cuanto a las temperaturas máximas, este sábado bajarán en Canarias, Cataluña, oeste de Galicia y sur peninsular, pero suben en el Cantábrico oriental y el alto Ebro.

De cara al domingo entrará un frente atlántico por el noroeste aportando lluvias abundantes y chubascos en Galicia, que se irán extendiendo hacia el Cantábrico y dejará una jornada electoral pasada por agua en Castilla y León. Cuando el frente se acerque a esta autonomía, lo hará muy debilitado, por lo que no dejará lluvias importantes en general. No se descarta que el frente alcance Madrid y elnorte del Extremadura. En el resto del país no dejará consecuencias. Este día, los termómetros bajarán por la tarde en buena parte de la Meseta y resgistrarán un ascenso en el valle del Ebro, nordeste peninsular y Comunidad Valenciana.

El lunes arrancará con lluvias más persistentes en el área cantábrica y Pirineos, siendo más abundantes en el litoral vasco y noroeste de Navarra. Se espera una subida del mercurio en el sur del área mediterránea peninsular y una bajada en el área cantábrica, alto Ebro, interior del sureste peninsular y sistemas Ibérico y Central.