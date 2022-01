Herráiz: "Lo difícil para Rusia no es desplegar 100.000 soldados. Lo complicado es la retirada"

Audio

Buenos días. Sigues en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Llevamos ya un rato, hemos empezado a las seis y te acompañamos hasta las ocho y media que es cuando suena la chifla de César Lumbreras que anuncia la llegada de 'Agropopular'.

La previsión del tiempo viene casi calcada a la de los últimos días. Esto lo están anunciando los hombres del tiempo. Un anticiclón de estas características, muy típico del invierno, suele durar entre cuatro y cinco semanas. Los efectos ya los conocemos. Frío intenso en buena parte de la península. En Aragón, en Cantabria, en las dos castillas, en Navarra, en la Rioja… Por la noche las heladas son importantes, temperaturas bajo cero casi de forma general, y por el día, si buscas el sol, todo es más agradable. Las nubes se van a limitar hoy a Baleares y al sur del área mediterránea, donde no se descartan lluvias débiles.





CONFLICTO EN UCRANIA Y EL PAPEL DE ESPAÑA

El mundo sigue mirando a Ucrania y, por tanto, también a Rusia. En las últimas horas se ha producido un encuentro, entre el secretario de estado estadounidense y el ministro ruso de exteriores que era muy esperado. Reunión celebrada en Ginebra, considerada terreno neutral, que en realidad no ha cambiado nada o ha cambiado muy poco. Lo único positivo es que se gana tiempo y el diálogo no se detiene, que en diplomacia no es poco. Pero, por lo demás, todos conservan sus posturas inamovibles.





Por un lado, Rusia. Mantiene 100.000 soldados desplegados en la frontera con Ucrania y mantiene también su amenaza. No quiere, bajo ningún concepto,que una vieja república soviética como es Ucrania, que se considera como la cuna de la cultura y la religión rusas, entre en la OTAN. Si Ucrania ingresa en la Alianza Atlántica, en ese organismo que vela por la libertad y la seguridad de la treintena de países que lo forman, Putin ve cómo Ucrania se acerca a occidente, mientras él pierde el control de un enclave siempre deseado.

¿Ha dicho en algún momento Rusia que va a invadir Ucrania? No, de hecho, Putin y los suyos lo niegan en público. Insisten en que no tienen planes de atacar. Lógicamente nadie sabe lo que hay en la cabeza Putin. Pero encontramos varias evidencias: no despliega 100.000 soldados para organizar un torneo de mus. O a lo que jueguen. A los cosacos y ladrones.

Entonces lo que pide Rusia es que EEUU se comprometa por escrito a descartar esa opción, la entrada de Ucrania en la OTAN. Estados Unidos tampoco se arredra porque la ejecución del órdago puede llegar de un momento para otro. Y el mensaje es claro. La incursión rusa en Ucrania, por mínima que sea, tendrá respuesta. Los soldados ucranianos están recibiendo armas de EEUU y el resto de países de la OTAN se movilizan, entre ellos España.





La fragata Blas de Lezo, que, si se han cumplido los planes, ha partido ya de Ferrol rumbo al Mar Negro o está a punto de hacerlo. A bordo, viajan 200 efectivos que, lógicamente, llevan armas. No van de maniobras.

Estamos hablando de un buque diseñado para la guerra antiaérea y capaz de liderar una agrupación naval. Se incorpora a una misión de la OTAN que tiene como objetivo disuadir a Rusia. Pero si Putin entra en Ucrania, actúan. No es el único elemento que aporta España. Está el cazaminas Meteoro, que también ha partido esta semana. Y la propia ministra de Defensa no descarta que contribuyamos con el envío de varios cazas EURO FIGTHER a Bulgaria.

Ahora te cuento las grietas que este asunto está generando en el Gobierno de coalición, entre el ala del PSOE y la de Podemos, pero la intención del presidente Sánchez es mantener una postura que le permita ganar algo de peso internacional, que hace tiempo que perdimos. Y aquí, hablo siempre del ala socialista, el apoyo a la postura de EEUU, de la OTAN y de la Unión es clara. Por eso, nos preparamos para estar en puntos estratégicos.

Esa es la postura y el mensaje también para sus socios de Gobierno. La hoja de ruta no se va a consensuar con Podemos. Lo ha dejado claro el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.





LA POSTURA DE PODEMOS ANTE EL CONFLICTO EN UCRANIA

Esto choca con la postura de Podemos. No dicen abiertamente que están más con Rusia que con la OTAN o con la Unión Europea. Tampoco defienden que un país, como es Ucrania, libremente, pueda decidir si entra o no en la Alianza Atlántica. No celebran en público que un país invada a otro. ¿Cómo disfrazan su discurso? Con un genérico no a la guerra. No es capaz de entrar en más matices la ministra Irene Montero.

No sé si se puede hacer más el ridículo separando entre la sociedad vasca, catalana y española. Al margen de este detalle intencionado, el resto, son obviedades, sin más. ¿Alguien que no esté a favor de la paz? Que levante la mano. El debate de fondo es el cumplimiento de los compromisos internacionales. Y aquí el problema es que a Rusia le han dicho que si invade Ucrania tendrá respuesta.

Y en la historia también se incluyen las invasiones comunistas… en Finlandia, en Hungría, en Checoslovaquia, en Afganistán. Vamos a darle la vuelta con otros actores. Ante la invasión alemana de Polonia y la respuesta de Francia y Reino Unido en el inicio de la II Guerra Mundial. ¿También entonces no a la guerra que nos vende Irene Montero? Así que, ese mensaje buenista de Podemos no cuela. Y ahí se abre una nueva fisura en el Gobierno por mucho que digan en público que no hay discrepancias.

A nadie le interesa esta guerra, tampoco a Rusia. Pero ahora mismo no quieren mostrar debilidad. Y lo difícil no es desplegar 100.000 soldados en la frontera de tus vecinos. Lo complicado es la retirada. Lo esperado es que se quede en nada y que no se llegue a las manos. Pero ahora mismo la tensión es máxima.





CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL CONFLICTO

Además por el posible conflicto bélico, por el papel que pueda jugar España, esta crisis interesa -y mucho- por las consecuencias económicas. ¿Está en riesgo el suministro de gas? Para España, en principio, no, porque nuestro principal suministrador es Argelia, pero para centro Europa, sí. Otra cosa es el precio. Y si explota el conflicto es evidente que subirá. Lo apuntaba la ministra de transición ecológica Teresa Ribera.

Lo que nos faltaba. Que suba todavía más el gas, a lo que hay que añadir el disparado precio de la electricidad. Hoy vuelve a subir. Lo hace un 6% y se va a situar de media en los 190 euros el megawatio hora.

Esto ya sé que es la cantinela diaria, pero eso luego va a tu factura. Hoy el repunte se produce en sábado, que, por lo general -hay excepciones como esta-, es un día en el que baja el precio ante una demanda menor. El año pasado, todavía con las consecuencias de Filomena, el mismo sábado del año, se pagó cuatro veces y media más barata la luz.

El gas que puede subir aún más, la luz que también pega otro empujón hoy, ¿y los carburantes qué? No sé si vas habitualmente a la gasolinera. Te voy a hablar de media, igual en tu surtidor lo ves más barato o más caro, que el precio varía mucho dependiendo de la comunidad. Es el precio de las gasolineras convencionales, no de las low cost. La gasolina sin plomo 95 está a 1,53 -de media- y la 98 se acerca al euro con 70 céntimos. 1,70, sí. El gasoil supera el euro con 40. ¿Hasta cuándo va a seguir a estos niveles? Nadie es capaz de predecir una bajada. Todo lo contrario. Ayer el petróleo, el del barril de referencia bajó un pelín, pero sigue en muy cerca del máximo de esta semana, 88 dólares el barril de Brent, un precio que no se veía desde octubre de 2014.

LOS 10 DÍAS QUE DA EL TSJ CATALÁN AL GOVERN PARA IMPLANTAR EL 25% DE CASTELLANO EN AULAS

Y además de todo lo que termina repercutiendo en tu bolsillo hay un requerimiento judicial que no hay que pasar por alto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da a la Generalitat un ultimatum para que aplique la sentencia, que es firme, y que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas.

El alto tribunal le dice al Gobierno catalán que tiene un plazo de 10 días para que le explique cómo piensa ejecutar la sentencia. Luego le da dos meses para que la desarrollen en las aulas.

Todo viene por la denuncia de varios padres que ven como la ley no se está cumpliendo. Está el caso del niño Canet de Mar. Esta la reclamación también en un instituto de Manresa. Y hay muchos más, pero los padres se resisten a denunciar porque inmediatamente quedas señalado.

¿A que adivinan lo que ha respondido la Generalitat? Que lo que les diga su tribunal superior de justicia les importa bien poco. Que no van a cumplir. Y que van a aprobar su propia normativa comunitaria para tratar de sortear ese requerimiento. El Gobierno, de momento calla. Y aquí da igual lo que digan. El camino se demuestra con hechos. Y no parece que Sánchez esté en disposición ahora de molestar, si quiera un poco, a los separatistas catalanes. Por eso, ante la inacción del que debería garantizar algo evidente, tiene que volver a actuar la justicia.

La Generalitat ha visto que lo que no consigue en la calle trata de lograrlo mediante la imposición, excluyendo la lengua vehicular en colegios e institutos. Y cuando dicen que el catalán está en peligro, que no lo está, y cuando insisten en saltarse las normas, lo que consiguen es un efecto contrario y generar antipatías innecesarias ante una lengua cooficial que en la vida diaria cada uno utiliza cuando le da la gana. El 25% de las clases en castellano en una región de España no es ningún disparate. Todo lo contrario.





UN MES DESDE QUE FINALIZÓ LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA

Y hoy volvemos a mirar a la isla de la Palma. Esta próxima semana se va a cumplir un mes desde el día que, oficialmente, los científicos dieron por finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Los palmeros nos han seguido pidiendo que no nos olvidemos de ellos porque las ayudas no llegan.

Esta semana, La Linterna, con Ángel Expósito, se ha emitido un día desde allí. El lunes. Y ayer el Papa Francisco volvía a dirigirse a los palmeros.

Ahora, toca esperar que las administraciones responsables tampoco bajen los brazos.





