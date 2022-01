El mensaje de aliento del Papa Francisco a los afectados por la erupción de La Palma

El Papa Francisco ha enviado un mensaje de esperanza y aliento a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en el transcurso de la audiencia que ha mantenido esta mañana con con los obispos de diversas diócesis españolas, entre los que se encontraba el prelado Nivariense, Bernardo Álvarez.

“Los sigo acompañando ahora en la reconstrucción. Es duro ver que tu casa y tu campito se van cubriendo de ceniza y tienes que escaparte para salvar tu vida. Los acompañé en todo eso y los sigo acompañando, pero no bajen los brazos. Una reconstrucción significa siempre dar un paso más adelante, significa que la derrota no tiene la última palabra, significa no cansarse de mirar el horizonte. Estoy cerca de ustedes, rezo por ustedes, les deseo todo bien y, por favor, les pido que recen por mi”, ha señalado el Santo Padre en un mensaje difundido por el obispado de Tenerife.