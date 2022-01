Podemos recupera el 'No a la guerra' de Irak: ¿son comparables los conflictos?

El conflicto en la frontera de Ucrania está afectando a nivel internacional. Rusia esta agravando la crisis situando casi 200.000 soldados en este lugar y amenaza con invadir el país europeo, aunque desde Moscú se sigue defendiendo que no tienen tal intención y que es una preocupación inventada. La OTAN se ha posicionado en contra y defiende la integridad de Ucrania. España ha mostrado su apoyo a este organismo y ha movilizado dos buques y ha puesto a disposición de la OTAN cazas.

Este apoyo militar del Ministerio de Defensa ha generado el enésimo enfrentamiento en el Gobierno de coalición. Unidas Podemos ha criticado a PSOE este movimiento y reclama el 'No a la guerra', rescatando el lema que se utilizó en todo el mundo para posicionarse en contra de la guerra de Irak. Los miembros de la formación morada han hecho un símil entre estos dos conflictos, pero no son comparables.





Una comparación entre conflictos diferentes

El 'No a la guerra' fue el lema con el que se realizaron numerosas protestas por todo el mundo para oponerse a la guerra de Irak de 2003. Estados Unidos aseguró que este país poseía armas de destrucción masiva e intervino y bombardeó Bagdad, dando inicio al conflicto. Las manifestaciones al grito de 'No a la guerra' se sucedieron por todo el mundo y en España se intensificaron cuando José María Aznar anunció que el Estado iba a enviar 1.300 tropas a combatir en la guerra para apoyar a Estados Unidos y Reino Unido, sus socios. Finalmente, las armas de destrucción masiva no existían y los motivos principales de los norteamericanos eran derrocar el régimen de Saddam Hussein y el petróleo del país.

En la situación actual de la frontera de Ucrania, no se ha producido ninguna guerra hasta el momento. Rusia ha agravado la crisis territorial con Ucrania amenazando con invadir el territorio. Occidente se ha posicionado en contra para evitar la ocupación, pero no se realiza por motivos particulares. El objetivo de la OTAN es posicionarse en el conflicto y apoyar a Ucrania, motivo por el que se ha movilizado armamento, pero la vía para solucionar el conflicto es la diplomática y no se contempla una acción militar.

Las situaciones no son comparables. España ha movilizado dos buques y numerosos miembros de Podemos han difundido un 'No a la guerra' que nadie ha propuesto, de hecho, a día de hoy no hay ninguna guerra y Estados Unidos y Rusia han anunciado que retoman sus negociaciones. El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Hernández, ha asegurado que España es "el país del no a la guerra" y ha advertido a su socio de Gobierno que "piense bien los pasos a dar". El coportavoz ha afirmado que "un Gobierno progresista no podría permitirse en ningún caso actitudes como, por ejemplo, la que tuvo el señor Aznar en 2003".

Irene Montero se ha posicionado en contra del envío de buques y ha defendido la postura de "aportar medidas para desescalar el conflicto EEUU-Rusia, evitar militarizarlo y dar garantías de paz para las partes". La ministra de Igualdad ha explicado que "España es con rotundidad el país del 'no a la guerra', y que la sociedad española somos gentes de paz". Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, también se desmarca del PSOE y asegura que "nuestro país ha dicho alto y claro siempre no a la guerra".

Esta misma línea la ha seguido Pablo Echenique, quien ha twitteado un contundente 'No a la guerra' y ha comparado estas dos situaciones asegurando en Twitter: "No engañasteis a nuestro pueblo la última vez y tampoco lo conseguiréis ahora". Incluso Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha recordado sus tiempos como político posicionándose en este conflicto y ha acusado al PSOE de "montar el partido de la guerra con el PP" y repetir lo que "acabó con Aznar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

NO A LA GUERRA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 20, 2022





Lo que está claro es que esta postura de Unidas Podemos es precipitada básicamente porque no se ha producido la guerra la actualidad. En 2003, la guerra de Irak existía aunque los supuestos motivos no afectasen directamente a España, por lo que José María Aznar movilizó 1.300 tropas, algo que generó el movimiento 'No a la guerra' de gran parte de la ciudadanía. En esta ocasión, de lo que se trata es de evitar una invasión por parte de Rusia.

En el conflicto de la frontera de Ucrania hay una gran tensión que podría desembocar en una guerra, pero España lo único que ha hecho es ofrecer apoyo a la OTAN con solo dos buques. De hecho, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg descartó el pasado martes que se fuese a producir una respuesta militar si Rusia invade Ucrania y el organismo aboga por el diálogo y de producirse la ocupación establecer sanciones económicas, financieras y políticas.

Por tanto, parece que este movimiento de revivir el lema del 'No a la guerra' responde más a una estrategia política de Podemos basada en establecerse como los defensores de la paz y no a un movimiento como en la guerra de Irak de tratar de evitar un enfrentamiento bélico inminente y no enviar tropas al conflicto. De hecho, este intento de quedar como los pacificadores muestra una oposición a la OTAN y por otro lado esta postura de no hacer nada y apostar por el diálogo y no posicionarse favorecería una invasión de Rusia en Ucrania al no tener oposición.