Herraiz: "El campo español agoniza y hay que escuchar a agricultores y ganaderos"

“Muy buenos días. Sigues en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Hoy es 20 de marzo y estrenamos la primavera. Eso será por la tarde porque oficialmente entra a las 16 horas y 33 minutos, hora peninsular y nos va a acompañar hasta el 21 de junio. El inicio de esta estación, que nos acerca un poco más al verano, viene con precipitaciones en todo el área mediterránea, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana. También va a llover en Cataluña, Baleares, en la región de Murcia y este de Andalucía. Atentos porque, por Portugal, entra una nueva borrasca en la Península que dejará lluvias en Extremadura y el oeste de Andalucía. Eso quiere decir que el inicio de la próxima semana va a estar marcado también por la inestabilidad.

Este domingo va a estar marcado por una manifestación en Madrid. A la capital van a llegar agricultores, ganaderos, gentes del mar, también habrá cazadores, criadores de toros de lidia... Un abanico de convocantes con un grito común: el medio rural agoniza. Los costes de producción se han disparado. La escalada de precios no solo está afectando a los carburantes o a la electricidad. Los fertilizantes, el pienso también están en máximos y un suma sigue que asfixia al campo español.

Resume bien esta situación Jaume. Es un ganadero de porcino en la provincia de Lérida, en Alcarrás. En 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE cuenta que en el último año, el precio de los piensos ha crecido un 35%.

Los agricultores añaden también un problema más, que no es nuevo, pero que, con el paso del tiempo, lejos de mejorar, empeora. No pueden repercutir el aumento de costes sobre los precios en origen y la diferencia entre lo que les pagan a ellos por un determinado producto y lo que pagas tú o yo cuando vas al supermercado a comprar cada día es mayor. Un kilo de patatas. A un agricultor se lo pagan a 18-20 céntimos. Tú lo compras a 1,40 o 1,60 euros de media. Dependiendo de la calidad, lo encuentras más barato, pero con esa misma comparativa el incremento es de más del 700%. Pasa lo mismo con las naranjas, las lechugas, las peras o con cualquier producto del campo. Miguel es de Tauste, es agricultor que también tiene una explotación ganadera en esta localidad de Zaragoza. Denuncia que no solo son los precios. También las trabas administrativas.

La situación está provocando una paulatina pérdida de empleo en el campo español. Se estima que entre agricultores, ganaderos y pescadores se han perdido en un año más de 30.000 puestos de trabajo.

El campo y el mar se unen hoy para protestar en una manifestación en la que los convocantes esperan la presencia de más de 200.000 personas. Que a nadie le extrañe si el Gobierno les sitúa a todos en el ámbito de la ultraderecha, que últimamente solo ve ultraderechistas por todos los lados. Ordas de ultraderchistas. La marcha partirá a las 11 de la mañana desde la sede del Ministerio de Agricultura para terminar junto a la sede del Ministerio de Transición Ecológica.

Más ultraderechistas: los camioneros

Más radicales de ultraderecha. Los camioneros. Hoy se completa una semana de la huelga de transportistas. El Gobierno no calculó bien su repercusión y al final ha tenido que movilizar a la Guardia Civil y a otros cuerpos de seguridad para tratar de garantizar ciertos movimientos de camiones con productos esenciales para sectores estratégicos. Esa es una de las imágenes. La de los cuerpos de seguridad escoltando, haciendo pasillos a los camiones. La otra imagen de las últimas horas es esta. La de protestas de camiones colapsando las ciudades. En Oviedo, decenas de camiones colapsaban el tráfico en el centro y en el entorno del Palacio de Calatrava donde se está celebrando el congreso del PSOE.

La huelga está afectando a todos los ámbitos. Desde los supermercados, las ganaderías hasta, como te contábamos ayer, el agua potable. Hay falta de hipoclorito en las empresas que lo suministran y es un elemento esencial para potabilizar el agua.

Mañana es un día clave porque se entra en la segunda semana y si has ido al súper en las últimas horas habrás comprobado que hay estanterías que están vacías o semivacías. Es el caso de la de la leche o la del aceite. Y mañana con la apertura de los mercados se comprobará si faltan también productos frescos como frutas o pescados.

Si el paro indefinido se extiende a lo largo de la próxima semana, esa va a ser la tendencia. La de estanterías vacías. Al problema de que no llegan camiones, se añade también que muchos consumidores hacen acopio en una especie de psicosis por si va a faltar. Y eso vacía las estanterías. Sí, sí, algo parecido a lo que pasó en los primeros días de la pandemia con el papel higiénico.

De momento, el Gobierno se ha negado a negociar con la plataforma convocante. Les consideran minoritarios y de ultraderecha, así que todas las medidas que ha tomado se limitan en garantizar el movimiento de algunos camiones. Ahí hemos visto caravanas custodiadas por la Guardia Civil en prácticamente toda España. ¿Hasta cuándo esta situación? Los camioneros, los que secundan los paros, no tienen ninguna intención de poner fin a sus reivindicaciones.

Lo dice Manolo, un transportista de Barcelona que protestaba en la zona Franca. Sus reivindicaciones pasan no solo por el precio de los carburantes. La guerra los ha disparado, pero ya estaban muy altos antes del inicio de la invasión. Lo que piden es no trabajar a pérdidas. Que no les cueste trabajar.

¿Cómo se puede paliar esto? Piden que cuando se contraten servicios de transporte no se haga por debajo de los costes de explotación y también exigen que se limite la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista.

¿Va a seguir Argelia con el suministro de gas?

En este domingo se sigue hablando de la cesión de Pedro Sánchez a Marruecos a cuenta de la entrega del Sáhara. Un giro de tanta envergadura está claro que va a tener consecuencias. Y de hecho ya las está teniendo. Argelia ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Esto no es otra cosa que un claro toque de atención a España después de que el Gobierno de Argelia haya mostrado primero sorpresa y luego malestar. Sánchez no se lo comunicó a su socio en el Gobierno, Sánchez no lo consensuó con el principal partido de la oposición, tampoco llevó al Parlamento un asunto que tiene rango de Estado en España, y Argelia asegura también que el apoyo directo de Pedro Sánchez y su ministro Albares al proyecto de autonomía de Marruecos para el Sáhara no lo han hablado con ellos, a pesar de que Argel es un actor protagonista en este contencioso.

Que España apoye el plan de autonomía para la excolonia en una carta del presidente al Rey Mohamed VI es una traición para este país del norte de África. ¿Por qué? Porque Argelia siempre ha defendido como una cuestión ineludible el referéndum de autodeterminación del Sáhara. Que se cumpla la resolución de la ONU y que los saharauis decidan entre independencia o integración en Marruecos.

¿Por qué ha dado este paso el Gobierno de España? Dicen que es para mejorar las relaciones con Marruecos, que el propio presidente Sánchez se encargó de deteriorar dejando entrar en España de forma ilegal al líder del frente Polisario Brahim Gali, que estuvo luego ingresado en un hospital de Logroño. Ahora para contentar a Marruecos desde España se atiende a su permanente chantaje. El ministro Félix Bolaños lo explica de otra forma. Eso es tener una fe ciega en Marruecos, un país que históricamente ha demostrado que no siempre es de fiar.

¿Quién garantiza que, viendo esta cesión de España, Rabat no vuelva a lanzar un órdago en un futuro contra los intereses de nuestro país? ¿Quién garantiza que no va a redoblar sus amenazas respecto a Ceuta y Melilla o contra las aguas canarias? Ni Pedro Sánchez, ni el ministro Albares ni nadie lo puede garantizar. Por cierto, desde el Gobierno deslizan, sin concretar ni cuándo, ni a quién, que informaron a Argelia de esta carta con el cambio de postura. Argel lo niega. Dicen que ellos se han enterado tras filtrarse el comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí. En España, ni Podemos ni el principal partido de la oposición tampoco fueron consultados. Alberto Núñez Feijoo habla de falta de lealtad.





Aquí el Gobierno no solo da un volantazo a la tradicional neutralidad en el conflicto del Sáhara. Es que incumple su propio programa electoral.

Al margen de la política casera, además de ese movimiento inmediato de llamar a consultas al embajador en Madrid, ¿va a hacer Argelia, principal proveedor de gas a España, algún movimiento estratégico respecto al suministro? Ese es ahora mismo el principal temor que, desde el Gobierno de Sánchez, tratan de minimizar. Venden que si Europa deja de comprar gas a Rusia y compra más a Argelia así se calmarán. Eso es mucho confiar.

Rusia muestra músculo lanzando uno de los peores misiles de arsenal

Y no dejamos de mirar a Ucrania. El parte de guerra de las últimas horas nos deja este sonido. Rusia confirma que este sonido que acabas de escuchar es provocado por un misil hipersónico Kinzhal. Lo ha utilizado por primera vez desde el comienzo de su invasión en Ucrania. En este caso para destruir, dicen, un arsenal ucraniano la suroeste del país. El misil hipersónico Kinzhal puede ser lanzado desde un caza o bombardero, tiene una velocidad casi diez veces mayor que la del sonido y un radio de acción de 2.000 kilómetros. Con estos datos, no hace falta saber de armamento para entender que su capacidad de destrucción es muy grande.

Esto confirma que la ofensiva sigue en todos los frentes, aunque por momentos dé la sensación de que Rusia pueda levantar el pistón. Esto solo es fruto de la resistencia de Ucrania, porque donde puede atacar, ataca. Ahí está la ciudad de Mariúpol, o lo que queda de ella. El miércoles bombardearon ese teatro utilizado de refugio por más de 1.000 personas, entre ellos niños. Cientos de personas todavía no han salido porque nadie puede acercarse a rescatarles. Y cuidado lo que pasa en Zaporiya. Ahí está la central nuclear más grande de Europa. Sigue en manos de soldados rusos y muy cerca de esa ciudad se han escuchado bombas”.

