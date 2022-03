Nuevas rutas de abastecimiento para sustituir a Ucrania: EE.UU., Argentina y Brasil

Antes de que el afán megalómano de Vladimir Putin le llevara a invadir Ucrania destruyendo este país humana, física, económicamente, Ucrania era uno de los proveedores mundiales de pipas y aceite de girasol, cereales, carne de pollo o maíz.

Pero la guerra ha interrumpido de golpe todo su comercio, aquí y ahora y va a hacer imposible sembrar sus tierras en los próximos meses, una falta de cosecha que no solo impactará en los negocios ucranianos, sino también en los precios de estos productos en el resto de Europa.

No pasamos por alto la falta de abastecimiento de gas -que también llegaba a Europa desde los mercados ucraniano y ruso y cuyo precio está intocable-, pero nos vamos a centrar en productos básicos de nuestra alimentación como el pan o las galletas que nos van a costar mucho más caras. Ir de cañas, algo tan nuestro, se puede quedar en tomar tan solo una cerveza o la escasez de aceite de girasol va a repercutir hasta en los precios del champú, sin olvidar, la mayonesa.

Sin duda, la invasión de Ucrania es una injerencia injustificada y violenta en la vida de los más de 44.000.000 millones de ucranianos (de los que 3.000.000 ya son refugiados en otros países), pero supone, además, el desbarajuste del equilibrio de gran parte del mundo, el echar por tierra la cadenas comerciales establecidas.

EE.UU., Argentina o Brasil nuevos proveedores para nuestra cadena agroalimentaria

La guerra ha roto las cadenas logísticas y de abastecimiento de materias primas que venían de Ucrania. Los ganaderos españoles o la industria conservera -que tanto dependen de los cereales para alimentar al ganado o del aceite de girasol para conservas como el atún-, tienen, todavía, un margen de maniobra, "cinco semanas de disponibilidad, si no hubiera alternativa" asegura a cope.es, Gabriel Trenzado director de los servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, y "si no se soluciona, los próximos meses habrá problemas en estos sectores y se romperan otros eslabones de la cadena que tendrá incidencia en otros productos".



El problema es grave y hay que ir buscando alternativas (ya que la producción propia no es la solución por la grave sequía que atraviesa el campo español), y esa solución debe llegar antes de que se convierta en un problema inabarcable. ¿Qué países productores pueden sustituir a Ucrania? "Se habla mucho de EE.UU., Brasil, Argentina, pero aquí entran determinados elementos que deben buscar excepciones a la normativa comunitaria que es muy exigente con los elementos geneticamente modificados y algunos y LBR (límites máximos de residuos en la producción), productos con restos de pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos".

La manipulación genética, los restos de pesticidas no contemplados en la reglamentación europea son obstáculos a contemplar a los que se une el alto coste del transporte por la mayor distancia de los países suministradores, pero por las características de sus materias primas, Estados Unidos, Brasil y Argentina "van a ser las principales alternativas para sustituir a Ucrania" afirma Gabriel Trenzado.

"No debe haber alarma ni acaparar alimentos"

La falta de materia prima, su carestía, sin duda va a repercutir en el precio final, el que pagamos los consumidores. "Hay dos problemas, llevamos un tiempo de aumento de precio en la materias primas, y no era por la guerra, que estaba siendo contenido en el precio final de venta al público, pero puede haber un aumento de precio en los costes de producción que, en el sector siempre decimos que si es equilibrado y transparente, si hay que ajustar márgenes para mantener una alimentación razonablemente barata, pues el impacto será más amortiguado. Pero si no hay transparencia y los especuladores hacen su agosto, el consumidor se verá perjudicado" advierte el director de los servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

La alimentación, el grano para el ganado y los fertilizantes son los grandes problemas que tienen nuestros agricultores y ganaderos cuando se cumple 24 días de bombardeos sobre Ucrania. "Nuestro problema más acuciante es el pienso. Las existencias que se compraron hace meses se están agotando, las existencias son para seis semana vistas, pero hay pedidos y esperamos que hay barcos que pueden abastecer y que puede, de alguna manera, amortiguar el impacto", pero ese abastecimiento será más caro.

Y si la materia prima cuesta más, los productos finales: pan, pasta, leche o huevos, por poner un ejemplo verán incrementados sus precios, algo que ha llevado a muchos consumidores a hacer acopio de productos. Desde Cooperativas Agro-alimentarias, su director de los servicios técnicos hace un llamamiento a los ciudadanos para "no acaparar alimentos porque lo único que el comprador hace es generar una situación de emergencia. No debe haber un exceso de alarma, la situación es complicada, pero no debemos alarmar más".

"El mundo urbano tiene una visión de lo que es la alimentación y la producción que no se corresponde ni responde a la realidad de lo que es el campo que tiene su papel fundamental, que es la producción de alimentos y, sobre todo, es fundamental para un crecimiento económico equilibrado de todo un país. Se nos tiene que tratar como la solución y no como los culpables" pide Gabriel Trenzado.