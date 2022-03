Rusia exhibe su poderío militar en Ucrania: 900 misiles en 20 días de invasión

Rusia ha lanzado más de 900 misiles de diferentes tipos en Ucrania desde que inició la invasión el 24 de febrero, según un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Las fuerzas rusas están aumentando los disparos de largo alcance en Mariúpol, Kiev, Járkov, Chernigov y otros centros de población en Ucrania.





En los 20 días de ataque, los rusos han usado el temible TOS-1 capaz de disparar misiles termobáricos, una de las armas más destructivas del arsenal ruso.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



???? #StandWithUkraine???? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence ???? (@DefenceHQ) March 9, 2022

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod.- Frederik Pleitgen @fpleitgenCNNpic.twitter.com/aOuBqTwo0f — Omatseye, Jnr®? (@IamOmatseyeJnr) February 26, 2022





En Pokrovsk, el pasado 4 de marzo ya emplearon contra viviendas civiles misiles de carga 9M54, un arma de racimo que puede tener un error de precisión entre 7 y 15 metros, como señalan los expertos en armamento NR Jenzen-Jones y Charlie Randall de Armament Research Services.

¿Ha utilizado Putin sus nuevos misiles hipersónicos?

A finales de 2021, Rusia efectuaba este ensaño en las aguas del mar Blanco contra un objetivo situado en un polígono en el noroeste del país.

Era un ensayo de prueba del misil hipersónico, el "Tsirkon" que fue disparado desde la fragata Admiral Gorshkov, contra un blanco costero emplazado en el polígono Chizha, en la región de Arjánguelsk. El mismo Vladímir Putin anunció que las pruebas del "Tsirkon" se acercaban a su conclusión y que el misil hipersónico podría llegar a la Armada ya a comienzos de este año.

¿Qué características tiene el "Tsirkon"? Como reveló Putin, el nuevo misil puede desarrollar una velocidad nueve veces mayor que la del sonido y tiene un alcance de más de mil kilómetros, podrían alcanzar casi cualquier punto de la tierra y evadir los actuales sistemas de defensa antiaérea.

No es la única arma de última generación de la que ha presumido el Kremlin que durante maniobras militares efectuadas el 19 de febrero, días antes de la invasión a Ucrania, en las que fueron disparados misiles hipersónicos "Kinzhal" y "Calibr", así como "Tsirkon" y misiles balísticos intercontinentales "Yars" y misiles de crucero "Iskander".

Desde aguas del mar de Barents un submarino nuclear ruso de la flota del Norte realizó un lanzamiento del misil balístico del modelo "Sinevá".

Then there was the Kh-47M2 Kinzhal.



To be fair, it was not a total failure but it was overrated.



Kinzhal is just a 1988-era Iskander short-range ballistic missile married to a new targeting apparatus and mounted on a the MiG-31. pic.twitter.com/CeAXtpSldb — Fuad Alakbarov ?? (@DrAlakbarov) March 9, 2022





La OTAN comienza ejercicios en la frontera entre Noruega y Rusia

El temor a la que podría ser la tercera guerra mundial está en el viento. En el entorno militar se teme que un fallo en el cálculo al lanzar cualquier ataque contra territorio ucraniano, Rusia deje caer uno de sus misiles en territorio OTAN.

El ataque contra una base a tan solo 20 kilómetros de la frontera de Polonia, que provocaba al menos 35 muertos, acerca el conflicto a territorio de la Unión Europea (UE) desde que comenzó la invasión hace tres semanas.

"La OTAN ha desplegado miles de fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte oriental de la Alianza y activos marítimos en toda el área de la OTAN, desde el primer momento de la ofensiva rusa. La Alianza ha activado los planes de defensa de la OTAN para que esté preparada para responder a cualquier desarrollo y asegurar el territorio de la Alianza, incluso recurriendo a fuerzas de respuesta altamente preparadas. Todas las medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas y no progresivas", asegura la Alianza en su página web.

Además, han comenzado ejercicios masivos cerca de la frontera noruego-rusa. En los ejercicios conjuntos Cold Response 2022 participan cerca de 30.000 efectivos, 200 aviones y 50 buques de 27 países de la OTAN.

Your latest headlines from the #RoyalNavy come from @hms_albion who is currently on operations in the #Arctic. She is the spearhead of amphibious forces for @NATO exercise Cold Response. We also have news on @HMSPWLS



?? https://t.co/Klgf3coKJWpic.twitter.com/Var73Z2Yof — Royal Navy (@RoyalNavy) March 8, 2022





“Si uno de esos proyectiles, por lo que fuera, se va a 20 km, y cae en territorio polaco, estamos hablando de una cosa muy seria, de una guerra mundial, si no de un holocausto nuclear… Estaríamos hablando de algo que se nos va a todos de las manos. Si Rusia ataca a objetivos dentro del territorio de la OTAN, tenemos que hacer valer una cláusula automática que hay por la cual todos los países de la OTAN se sienten atacados. Todos tienen que saberlo, el pueblo español está comprometido a salir hacia Polonia si es atacada. Cuando se produjera una marcha hacia allá, nadie nos asegura que no hubiera una persona, a uno u otro lado de la frontera, que apretara el botón rojo… y una vez que se toca el botón rojo no hay vuelta atrás. Creo que Putin sabe lo que va a hacer y que no lo hará”.

















El nuevo escenario bélico será estudiado mañana, 16 de marzo, en Bruselas en una nueva reunión de los ministros de defensa de la Alianza.