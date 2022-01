Herraiz: "La justicia australiana confirma que nadie está por encima de la ley, ni siquiera Djokovic"

Audio

Qué bueno es madrugar en domingo y qué bueno es que escuches La Mañana del Fin de Semana de COPE. Bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora en este 16 de enero que viene con pocas novedades en cuanto al tiempo. Vamos a cerrar la semana con un patrón muy parecido a como la empezamos. Sol, cielos despejados y frío que se torna en intenso en cuanto se va el sol. Sí que hay un fenómeno especial, que no es nuevo en Canarias, que es la calima, y que se va a prolongar hasta mañana lunes. Esa llegada arena en suspensión desde África hasta Canarias ha afectado a todas las islas del archipiélago, con la presencia en la atmósfera de partículas pequeñas de polvo. Para hoy hay alertas por viento en las islas lo que hace que este fenómeno de calima sea especialmente incómodo.

Djokovic deportado y no podrá jugar el Open de Australia

La noticia a esta hora sigue en Australia. Te hemos contado en directo la última hora en torno a las ocho menos diez. Fin del caso Djokovic: la justicia da la razón al gobierno australiano y el tenista será deportado. Los jueces, por unanimidad han ratificado la decisión de retirar el visado al tenista y no podrá jugar el Open de Australia que comienza mañana.

La Justicia avala al gobierno australiano y lanzan un mensaje. Nadie está por encima de las normas, ni si quiera el número 1 del tenis mundial.

Mandan así un mensaje a todo el mundo, primero lo hizo el propio gobierno australiano y ahora lo ratifica la Corte penal. En este país las normas son iguales para todos, te llames Djokovic o como sea. Y si has entrado incumpliendo las normas, ahí están las consecuencias; tienes que abandonarlo, te deportan y no puedes jugar el Open.

En Australia las normas son iguales para todos, te llames Djokovic o como sea

Hay otro asunto dentro del deporte con el que podríamos perder horas y horas. Pero que se resume, prácticamente, en una frase, que será el punto y final de este asunto. Este fin de semana no hay liga, pero sí hay fútbol. Esta tarde noche se juega la final de la Super Copa de España en Arabia, entre el Real Madrid y el Atleti Club. Y para avanzar en el calendario, se están disputando partidos de los octavos de final de la Copa del Rey.

En el Benito Villamarín, se jugaba un Derbi. Da igual que sea octavos o dieciseisavos. Un Betis-Sevilla es siempre algo único que solo se entiende bien si eres sevillano, si vives allí, o si eres de uno de los dos equipos.

El partido iba a empate a uno. Acababa de empatar el Betis con un golazo de córner directo de Fekir y un cafre decidió lanzar una barra de plástico al campo. Impactó sobre la cabeza del futbolista del Sevilla Joan Jordán. Este era el momento.

Ya en ese momento, en directo, al instante, Paco González precisó que se trataba de una barra de plástico. El árbitro, De Burgos Bengoetxea estaba cerca. Y tras analizar lo ocurrido, escuchar al médico del Sevilla, al entrenador Lopetegui, al jugador, decidió suspender el partido.

Tras su paso por el hospital, el comunicado del equipo sevillista refleja un "traumatismo craneoencefálico" que mantendrá a Joan Jordán "24 horas en observación domiciliaria". Decía antes que este asunto se liquida en una frase. El único culpable es el energúmeno que ha lanzado el objeto y solo cabe una sanción ejemplar. Y punto. El resto, es marear al personal o tratar de entretenerlo. Que se le identifique y pague por lo que ha hecho. No hay más.

El único culpable es el energúmeno que ha lanzado el objeto y solo cabe una sanción ejemplar



A las seis y media te hemos adelantado la novedad. El partido se reanuda a las 4, esta misma tarde, pero ya ha puerta cerrada, con el perjuicio para los aficionados que estaban viviendo en directo el encuentro.

PANDEMIA: TENDENCIAS POSITIVAS

En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿podemos contar buenas noticias? Sí. Todas las comunidades autónomas siguen con niveles de contagios disparados, pero se aprecian tendencias positivas. En Andalucía, por ejemplo. La incidencia acumulada se reduce por quinto día consecutivo.

Baja también en Navarra y en el País Vasco. En Madrid, en las últimas 24 horas han registrado un descenso de los contagios, los ingresos hospitalarios y los fallecidos. Esto no debe de provocar que nos abandonemos y que dejemos un comportamiento prudente. Sigue habiendo transmisión comunitaria que notan especialmente, en la atención primaria, y en menor medida en la presión hospitalaria. Muchos de los nuevos contagios no se notifican, se confirman en el ámbito privado sin más, y hay otros que son asintomáticos que tampoco. Por lo que la prudencia debe extenderse hasta que la situación esté controlada.

¿Por qué la incidencia en los hospitales ha sido mucho menor que en otras olas?

La respuesta la volvemos a encontrar en la vacuna, al que hay que añadir un elemento nuevo de debate. Después de que el Gobierno haya anunciado que se extiende la tercera dosis para todos los mayores de 18 años, surgen preguntas sobre la conveniencia de esta tercera dosis en las personas más jóvenes que no tienen ningún tipo de patología y en personas que no son inmiunodeprimidas. jóvenes de 18, 20, 25, 30 e incluso 40 años.

Por el Fin de Semana COPE ha pasado una inmunóloga, África González, catedrática del centro de investigaciones biomédicas de la universidad de Vigo, que apuesta por intensificar los estudios antes de dar ese paso. ¿Por qué? Porque la tercera vacuna o la que venga después puede conseguir el efecto inverso.

No es una opinión aislada. Es la postura oficial de la Sociedad Española de Inmunología. Y recalcan que habría que repensar la estrategia de vacunación de los jóvenes que están sanos.

Esa tercera vacuna aumenta los anticuerpos en un 60-70% frente a ómicron, protege frente a la infección, pero no se puede mantener de forma indefinida las inyecciones porque tendrá el efecto contrario. ¿Por qué? Esta doctora explica que si al sistema inmunitario no le dejamos descansar entre una inmunización y otra se puede cansar. Además, los inmunólogos apuestan por analizar con mayor calma el intervalo de tiempo entre el segundo y el tercer pinchazo, que el Gobierno ha reducido de seis a cinco meses, salvo que en ese periodo te hayas contagiado. Ahora mismo es una situación, insisten, que no tiene el suficiente aval científico.

Estamos hablando de la dosis de refuerzo. Los datos y la gravedad de los síntomas, mucho más leves entre vacunados, avalan la eficacia de las vacunas. Un dato. Ahora mismo en España, entre una población de 47 millones dehabitantes, solo hay 3 millones, 3 millones 200.000 que no se han vacunado. Suponen el 6,7% del total de ciudadanos. De ahí el mensaje de los inmunólogos: hay que insistir en que se vacunen los que aún lo hayan hecho.

SEMANA DECISIVA PARA BORIS JOHNSON

Y esta semana que está a punto de empezar va a ser decisiva para el futuro del primer ministro británico Boris Johnson. Primero supimos que había organizado una fiesta en los jardines de Downing Street en la que había pedido a los invitados que se llevaran su propia botella. Disciplinados ellos, antes de acudir a la residencia oficial pasaron por un súper, por un Tesco Express que hay junto a la estación de metro de Westminster. Que eres de pimplar Ginebra, allí pillaban la botella. Que eres más Whisky, lo mismo.

Eso fue lo primero. Después supimos que aquellas fiestas en pleno confinamiento para millones de británicos no era algo aislado. No respetaron ni el luto oficial por la muerte del duque de Edimburgo, el marido de la Reina Isabel II. Mientras desde el Palacio de Buckingham imponían restricciones en el funeral, Boris Jonhson y los suyos estaba bebiendo en Downing Street incumpliendo las normas.

Hemos escuchado que Boris Johnson tiene más vidas que los gatos. Igual ha agotado ya todas

Y como no pasa ni un día sin conocer detalles de esas fiestas, en las últimas horas hemos conocido que el premier británico institucionalizó algo así como los vinos de los viernes. Se animaba al personal del Gobierno a relajarse tras una dura semana de trabajo. Y en lo que trabajaron fue en la logística de esos encuentros. Instalaron una vinoteca para que el tinto estuviera a la temperatura adecuada y reservaron unos sofás por si alguno se pasaba de tragos y tenía que dormir la mona.

Puede sonar a disparate, pero seguro que se queda corto porque no pasa un día sin que conozcamos novedades. El propio Boris Johnson ha admitido estas fiestas y ha pedido perdón a la Casa Real, aunque ese va a ser uno de los puntos que va a terminar por acorralar a primer ministro. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta para la que no hay respuesta, porque el partido conservador, los Tories, no tienen un sustituto claro. Alguien que no haya participado de estos eventos de trabajo que decían, cuando era lo más parecido a un botellón. Con cierto nivel, pero botellón.

No es la primera vez que sale airoso de una situación complicada. No es la primera vez que se escabulle. Pero esta vez las alternativas se le agotan y el partido conservador no puede permitirse más desgaste. Arrastra ya demasiado por las consecuencias del Brexit y ahora esto. No es la primera ocasión que escuchamos eso de que Boris Johnson tiene más vidas que los gatos. Igual ha agotado ya todas.