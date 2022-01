La inmunóloga África González alerta del peligro de una tercera dosis en jóvenes: “No tiene sentido”

África González, catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio) de la Universidad de Vigo, alertaba este sábado en COPE de los riesgos de administrar la tercera dosis de la vacuna a las personas entre 18 y 40 años. Lo hacía en los micrófonos de Fin de Semana en los que también ha querido aclarar cuál es el tiempo exacto que habría que esperar para administrar las diferentes dosis de vacunación.

“Los inmunólogos lo que estamos planteando es que hay que pensar bien el resultado que se quiera conseguir de las medidas que se están adoptando”, explica la experta a Cristina López Schlichting. Aclara la inmunóloga que la tercera dosis tiene sentido en el caso de las personas de más edad: “En el caso de las personas vulnerables lo que queremos es evitar que se infecten, porque entonces van a desarrollar una enfermedad grave. Lo que se ha visto es que los anticuerpos neutralizantes disminuyen con el tiempo, por lo que tiene todo el sentido proteger a estas personas”.









El riesgo de la tercera dosis en jóvenes



Eso sí, advierte África González que “lo que establece más dudas es que, mientras en las personas jóvenes la vacunación no protege contra Ómicron, sin hacer ningún estudio repetir dosis como la tercera o la cuarta no tiene mucho sentido en personas sanas”. “Las dosis muy repetidas y en un intervalo muy corto puede tener un efecto inverso”, explica.

Además, alerta la inmunóloga de que no hay certeza de que estos jóvenes no hayan pasado el virus recientemente de manera asintomática. “Como no sabemos si puede haber mucha de esta gente joven que se haya contagiado y tenga ya un refuerzo, a lo mejor estamos dando inmunizaciones repetidas a personas que a lo mejor se contagió hace un mes”.

“El debate se centra en qué queremos conseguir y en los intervalos de dosis, antes se decía que había que esperar 6 meses para la vacunación si se supera el virus y ahora, sin saber muy bien por qué, se acorta”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Efecto inverso



Sobre el posible efecto inverso que puede producir la dosis en los jóvenes, la inmunóloga explica: “Si al sistema inmunitario no le dejamos descansar entre una inmunización y otra se puede cansar. Por ejemplo: nuestro sistema inmunitario sería como un ejército al que, con la vacuna, que es la misma siempre estamos llamando siempre a los mismos soldados a la batalla. Van una vez y otra, y si no se deja un intervalo podemos inducir lo que llamamos en inmunología un “exhausto”, esto es, se cansan”.

“Cuando se han puesto vacunan de distinto tipo se incrementa la respuesta, y es porque se llaman a soldados muy distintos. Deberíamos estar hablando de posibles vacunas multivariantes, que pudiesen atacar a las diferentes variantes posibles o de más larga duración y distintas partes del virus. Pero, si le dejamos descansar, va a volver a responder de forma muy eficaz”, concluye.

Es por eso que para África González “lo mejor es dejar unos 6 meses entre los pinchazos”. “Los estudios han demostrado que tanto tras la infección como las dos pautas de vacunación, la memoria inmunitaria se sigue manteniendo y podemos activar la producción de nuevos anticuerpos y la infección dura 3 o 4 días”.