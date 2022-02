Antonio Herraiz: "El presidente ucraniano es un ejemplo de la resistencia heroica"

Muy buenos días. Bienvenido si eres de los que te incorporas a esta hora a ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE. Así, sin enterarnos, nos hemos cargado febrero, mañana último día del mes y hoy vamos a tener un domingo con nubes pero casi sin lluvia. Se esperan chubascos ocasionales que se van limitar a la primera mitad del día. Puede llover en zonas de Andalucía oriental, en Murcia, en el sur de valencia... Y también en el sistema central y en el sur del sistema ibérico. Pero nada que sirva para paliar la sequía que arrastramos.

GUERRA EN UCRANIA

Cuarta noche de ataque en Ucrania. En las últimas horas se ha vuelto a repetir el sonido de las bombas. Esto es lo que se ha escuchado al sur de Kiev.

En Kiev son ahora las 8 y –, la ciudad ha amanecido ya y Rusia no ha cumplido su objetivo. Querían tomar la capital de Ucrania en tiempo récord, sin apenas desgaste para su contingente y se han encontrado con una resistencia sólida. Que no lo hayan conseguido todavía, no significa ninguna victoria. El asedio continúa, van a seguir ampliando el terror conscientes de que son más y que, también, disponen de más medios.

El presidente de Ucrania encabeza la resistencia. Valodimir Zelenski que llegó al poder tras su pasado como actor y cómico, que tuvo que aguantar no pocas mofas y chanzas, es ahora mismo la imagen de la heroica resistencia ucraniana pero también el hombre más deseado por las tropas rusa. Ante los insistentes rumores de que va a abandonar el país, Zelenski, cada pocas horas se graba un vídeo. “El mundo lo ha visto: los ucranianos son fuertes. Son valientes...Estamos en nuestra tierra natal y nunca la entregaremos a nadie. Nunca la traicionaremos”.

Y esa resistencia es lo que ha impedido hasta el momento que Rusia haya podido tomar Kiev. El Ejército de Ucrania ha distribuido ya más de 25.000 armas entre los civiles y hace un llamamiento a los civiles a defenderse del invasor.

En Kiev se acaba de levantar el toque de queda. Allí es una hora más, y de 5 de la tarde a 8 de la mañana todos los vecinos de la capital tienen prohibido salir de sus casas. Los que se salten esta medida, son considerados enemigos, como un miembro del grupo de sabotaje.

Lo último que nos llega de la capital es que, durante toda la madrugada, se han repetido fuertes combates. Uno de los hospitales ha informado que ha muerto un niño de seis años y varias personas han resultado heridas en un ataque que se ha producido en un barrio al oeste de Kiev. La cifra total de fallecidos es poco precisa hasta ahora. El último registro oficial del gobierno ucraniano -y es de ayer- habla de198 muertos, entre ellos tres niños. Además, como en cualquier guerra se libra también la batalla por el control de la información. Y ahí está también el dato de 300 militares rusos capturados por Ucrania, según Kiev, o las 800 instalaciones militares han sido atacadas, según el Kremlin.

Mientras el ataque se amplifica, el pánico inunda Kiev. La población de la capital sigue refugiada en lugares que considera como seguros. En sótanos, en el metro, en parking subterráneos. También emprenden la huida a zonas rurales. Natalia Ivcenco es una profesora de literatua española y ha conseguido refugiarse a unos 30 kilómetros de Kiev.

Y mientras tanto sigue el éxodo hacia los países vecinos. A Moldavia, Rumanía y sobre todo a Polonia. Más de 150.000 ucranianos han cruzado ya las fronteras, según el dato ofrecido por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. A Cracovia, en Polonia, acaba de llegar el seleccionador de fútbol femenino, Lluis Cortés.

¿Y de la respuesta exterior qué? Ucrania no forma parte de la OTAN, es lo que pretende y es una de las excusas que ha utilizado Putin para invadir a sus vecinos. A eso se agarra EE. UU. y el resto de socios de la Alianza Atlántica. El presidente estadounidense, Joe Biden, confía en las sanciones económicas y dice que la alternativa sería la Tercera Guerra Mundial.

Hay un cambio en las últimas horas de un socio de la Unión Europea. Es el de Alemania país que depende casi en exclusiva del gas ruso y por eso se ha puesto hasta ahora de perfil. Después de su negatia inicial, ahora dicen que van a enviar armamento a Ucrania. Es algo así como para cumplir el expediente, 1000 lanzagranadas y 500 misiles.

Desde España, la ministra de Defensa Margarita Robles anunciaba el envío de más tropas de militares españoles a las fronteras con Ucrania. Sin embargo, no precisa los efectivos de ese nuevo contingente.

Este domingo se van a suceder las reuniones en Bruselas. Hay unconsejo de minstros de Interior de los 27. Aquí van a analizar la situación de los miles de desplazados que han tenido que huir de Ucrania. Ya veremos si concretan algo o no concretan nada. También se reúnen los ministros de exteriores. Van a estudiar un paquete de ayudas a las fuerzas armadas ucranianas, que siguen solas. Muy solas.

Bruselas también se prepara para cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Y hay una decisión más que sí que puede hacer algo de daño a Rusia. La Unión Europea y EEUU van a desconectar parcialmente a Rusia de Swift. ¿Qué es esto de Swift y por qué es tan importante? Es la plataforma de pagos internacionales. 11.000 entidades financieras en todo el mundo utilizan ese código Swift y es necesario para hacer cualquier tipo de transacción económica. Si se expulsa a los bancos rusos, estas entidades estarán desconectadas del sistema financiero internacional y dañará su capacidad de operar globalmente.Putin está preparado y ya se las arreglará para intentar mover el dinero, o hacer transacciones por otra vía. Pero, aun así, tendrá su efecto.

Por volver sobre el terreno y los posibles análisis que se siguen haciendo a esta hora. Quiero que escuches al número 2 de la embajada de Ucrania en España. Se llama Dimytro Matiuschenko y cree que, a corto plazo, el principal objetivo de Putin ha fracasado. Ese objetivo no era otra cosa que hacerse con Kiev de forma rápida, guerra relámpago.Esto apunta, por tanto a un conflicto largo. Esas son las expectativas que explicaba en COPE Ignacio del Corral, experto en inteligencia estratégica.

Enseguida nos situamos sobre el terreno, enseguida estamos en Ucrania. Todo pasa por el corazón de Europa y eso ha provocado que la crisis del PP haya quedado en un segundo plano.

CRISIS PP

La semana que viene tienen dos citas importantes. El martes se reúne la Junta Directiva Nacional y también su comité ejecutivo. Son los máximos órganos que van organizar el congreso extraordinario que se va a celebrar los días 2 y 3 de abril. Se trata de dos reuniones para preparar la transición a ese cónclave, la salida ordenada de Pablo Casado y la llegada del que todo indica va a ser su sucesor: Alberto Núñez Feijóo.