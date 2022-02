Lluís Cortés consigue salir de Ucrania y entrar en Polonia: "Estamos ya muy cerquita de llegar a casa"

El español Lluís Cortés, entrenador de la selección ucraniana de fútbol femenino y extécnico del FC Barcelona femenino, junto a su compañero Jordi Escura, preparador físico del equipo, ha conseguido cruzar este sábado en tren la frontera de Ucrania con Polonia desde donde en las próximas horas tomará un vuelo para regresar a España.

Después de un periplo de 55 horas desde que comenzó el viaje el jueves en Kiev, Cortés, que ha ido contando su viaje en su cuenta de Twitter, se encuentra en zona segura y según él mismo ha comunicado "muy cerquita de llegar a casa". Acompañado de Jordi Escura ambos llegaban este viernes a la ciudad de Lviv tras un viaje por carretera desde Kiev para realizar la penúltima etapa y cruzar la frontera con Polonia.

Creuat! Una odissea amb el tren, 13hores x 100kms, xo ja sóm a Polònia ???? Cruzado! Una odisea de viaje en tren, 13 horas xa 100kms, xo almenos ya estamos en Polonia ???? Crossed! An odyssey by train, 13hours for 100kms, but at least we’re in Poland ???? @Llcortes14 @uafwomen pic.twitter.com/XF4MeVNNou

Como el propio Escura revelaba han tardado 13 horas en recorrer los poco más de 100 kilómetros en un tren repletó de mujeres y niños que intentaban escapar de los horrores de la guerra hacia una Polonia que está recibiendo con los brazos abiertos a todos los refugiados ucranianos que cruzan su frontera.

Cortés y Escura, ambos residentes en España, llegaron el pasado miércoles a Kiev para resolver una gestión bancaria pocas horas antes de que Rusia lanzase la operación militar a gran escala contra Ucrania. Tras consultarlo con la embajada española, ambos emprendieron este jueves un viaje por carretera desde la capital de Ucrania hasta el oeste del país gracias a una furgoneta facilitada por la federación ucraniana de fútbol. Llegaron a Lviv el viernes y esté sábado han alcanzado Przemysy.

From Lviv to Przemysy, 100kms but a conplete adventure. Long hours, crowded,stopped around 8hours in the middle of nowhere and waiting for who knows what. Finally border crossed,and still waiting to arrive to destiny.

So sorry for everyone we leave behind ??@Llcortes14pic.twitter.com/Xwl4Ktj3UL