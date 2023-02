Antonio Herraiz: "El gran objetivo de Vox con la moción de censura contra Pedro Sánchez es desgastar al PP"

Audio

Buenos días. Aunque te incorpores a esta hora a 'La Mañana del fin de semana' de COPE no hace falta que te recordemos que hace frío. Hay diez comunidades en alerta por bajas temperaturas, nieve y viento. Se esperan rachas fuertes en el norte de Galicia, en el País Vasco y Cantabria. Si miramos las mínimas de las capitales, a la cabeza está Soria con 7 bajo cero y Teruel con menos 5.





Moción de censura contra Pedro Sánchez





Mañana lunes va a continuar el frío y es el día que Vox ha elegido para registrar en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez. No hacemos ningún spoiler si te contamos que ya conocemos el final. No va a salir adelante porque a Vox no le salen las cuentas. Así que el gran objetivo es el de desgastar al PP. Tras días de mucho debate interno, los de Santiago Abascal han llegado a la conclusión de que tienen poco que perder y esperan ganar algo en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.

Sabemos el desenlace, el final de esta comedia de moción y Pedro Sánchez va a salir fortalecido. No solo porque el no a la moción va a ser mayoritario, uniendo, una vez más en el Congreso, a la mayoría Frankenstein. Le va a servir también al PSOE para tratar de morder al PP, que ya han dicho que se van a abstener.

La ministra María Jesús Montero ha adelantando la postura del PSOE. No van a ridiculizar la moción de Vox porque se saben victoriosos y porque les va a servir para cargar contra el PP. Por eso, la presidenta del Congreso Meritxell Batet hará aquí, como en todo, lo que le ordene Pedro Sánchez. La moción se registra mañana lunes en el Congreso de los Diputados y la mesa de la Cámara tiene después que analizar la propuesta. Este tipo de trámites los aborda los martes pero este martes ya está cerrado el orden del día. Todo apunta a que lo hará el 7 de marzo.

Y la pregunta es, ¿cuándo se debatirá la moción de censura de Vox? La respuesta es bastante evidente: cuando le convenga más al PSOE. Como no hay un plazo máximo, todo apunta a que lo acercará a la fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Abril puede ser el mes.

Y luego está el candidato, el economista Ramón Tamames, con una trayectoria política que comienza en el Partido Comunista, que le lleva a la creación de Izquierda Unida y que terminó como diputado del CDS de Adolfo Suárez. ¿Por dónde va a ir el discurso de Tamames? Se lo adelantaba el candidato de esta moción de Censura de Vox a 'Herrera en COPE'.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bueno, pues conocemos el final y no es otro que una nueva victoria de Pedro Sánchez.

Bruselas examina a España

Cerramos una semana en la que, en España, hemos recibido la visita de dos delegaciones de Bruselas. La primera misión llegó a Madrid con la intención de estudiar la gestión de los fondos europeos. Y la segunda, fue una delegación europea sobre Igualdad que pudo comprobar de primera mano las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'. ¡Casi 600 delincuentes sexuales han visto reducida su pena!

Ninguna de las dos visitas ha sido especialmente cómoda para el Gobierno. Y eso que Moncloa ha tratado de quedarse con lo que más le conviene. En el caso del comité de eurodiputados encargados del control presupuestario han aireado una frase que dijo la presidenta de este comité, que es alemana y del partido popular europeo. Negó que hubiera fraude. Y aquí surge una pregunta: ¿Una docena de diputados europeos, en un par de días, es capaz de fiscalizar hasta el último céntimo de los 31.000 millones de euros que ha recibido España hasta 2022?

Pero vamos a creer que es así. Que no hay fraude. Pero lo que no destaca el Gobierno es que desde Bruselas nos han advertido que hace falta más transparencia. También nos han dicho que hay que reducir la burocracia y las trabas. ¿Por qué? Porque los autónomos, las pymes y también los ayuntamientos más pequeños están teniendo verdaderos problemas para acceder a esos fondos. Y los eurodiputados se volvieron a Bruselas sin saber cuánto dinero de esos 31.000 millones de euros que nos han dado ya, ha llegado a la economía real.

Solo un tercio de ese dinero tiene nombre y apellidos, se puede saber quiénes son los adjudicatarios, pero no se conoce si la ayuda ha llegado ya. Y esto es un problema de voluntad política. Sin esa transparencia hay mayor opción de conceder las subvenciones con sesgo político o electoral. Hay un asunto clave en este tema de los fondos europeos. Y es un requerimiento si queremos seguir recibiendo dinero de Bruselas. ¿Cuál es la exigencia para que no peligre la próxima entrega de 10.000 millones de euros? La reforma del sistema de pensiones de forma urgente por una cuestión clara: las cuentas no salen. Si miramos los presupuestos de este año, el sistema de pensiones arroja unas pérdidas cercanas a los 40.000 millones de euros. Hay una ecuación lógica. Cada vez vivimos más y la sociedad está cada vez más envejecida. Quédate con este dato. En España, ahora mismo, hay dos trabajadores, dos asalariados por cada pensionista.

La otra delegación europea que nos ha visitado esta semana se ha vuelto a Bruselas especialmente preocupada. De primera mano, ha comprobado que una ley del Gobierno español ha permitido la rebaja de penas a casi 600 delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel a más de medio centenar de violadores y pederastas. Es un daño irreversible y lo que es peor: en el peor de los casos, podría llegara beneficiar a casi 4.000 abusadores.

Dentro del propio Gobierno de coalición hay dos argumentos diferentes para justificar este coladero que ha generado gran alarma social. Por un lado, Podemos, que sigue diciendo que es una gran ley y que la culpa es exclusivamente de los jueces que no saben aplicarla. Aquí no hablan de jueces y juezas, esa perversión permanente del lenguaje. No les interesa, aunque la mayoría sean mujeres.

Hoy El Mundo da un dato que es revelador. Las secciones penales de las Audiencias Provinciales son las que, además de los tribunales superiores de justicia y del Supremo, son las que se encargan de revisar estos casos. Hay 128 juzgados que llevan agresiones sexuales. De esos 128, 96 han acordado rebajas de condenas firmes. Hablamos del 75%, así que no son una minoría como presume Irene Montero y su equipo. Y desde el PSOE admiten que hay que cambiar la ley porque está teniendo consecuencias electorales devastadoras.

Hay un argumento general, dentro del buenismo con el que los más fieles al Gobierno interpretan todo lo que hace. Y es que, hombre, qué cosas tenemos, la ley no pretendía sacar a violadores a la calle. En ningún caso quería rebajar las penas. Bueno, pues en este punto es interesante escuchar a Victoria Rosell que es juez y del núcleo duro de Irene Montero en el ministerio de Igualdad.

La Justicia no es punitivista. Y por tanto, no quiere castigar con dureza a violadores y pederastas. Con esta reflexión se entiende todo. Por eso en su ley rebajaron las penas máximas a estos delincuentes. Por eso la unificación de abuso y agresión implica esa rebaja. Y por eso en el Ministerio de Igualdad se resisten a reformarla como le está pidiendo el PSOE. Poco les importa que salgan violadores a la calle. La justicia feminista no es punitivista. Lo dice una juez, que es delegada del Gobierno contra la violencia de genéro. Su jefa, Irene Montero, eleva la presión al PSOE.

Audio





Por cierto, Montero ni una palabra sobre Tito Berni, el exdiputado socialistas, ni de la trama de corrupción que salpica del lleno al PSOE. ¿No tiene nada que decir el feminismo de un diputado que sobornaba a empresarios con drogas, viagra y prostitutas? ¿Ni una sola valoración del feminismo de esa imágenes de Tito Berni en calzoncillos junto a una meretriz? Pues no, Podemos celebraba un acto feminista y no defendieron a esas mujeres al servicio del exdiputado del PSOE.