Tamames asegura estar trabajando en su discurso de moción de censura aunque todavía tiene que decidirse

Hace unos días conocíamos al candidato que había elegido Santiago Abascal para sacar a Pedro Sánchez de Moncloa, el economista y exmilitante del PCE Ramón Tamames. Un anuncio que ha sorprendido a muchos.

Sin embargo, todavía no está claro que vaya a aceptar esa propuesta como ha dicho en ‘Herrera en COPE’ donde ha asegurado que “no me decido a decir nada hasta el momento a determinar de pergeñar lo que podría ser el discurso de la moción de censura por parte del candidato, porque ahí está la clave de todo”.

Sin afirmar o no, sí que confiesa que “estamos trabando en ello, por lo menos yo en mi discurso” aunque “todavía quedan algunos papeles pendientes que cruzar”.

Esta mañana me he reunido con Ramón Tamames. No es la primera vez.



Coincidimos en que la situación de España requiere una profunda reflexión de los representantes de la soberanía nacional. — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) February 1, 2023









El economista está centrado en su discurso de la moción de censura porque, indica “antes de decidirme quiero saber si tengo la capacidad de pergeñar esas páginas dando un mensaje que sea interesante y positivo”.

Señala Tamames que el programa de Gobierno “puede transparentarse a través de la crítica de la situación actual en temas del estado de bienestar o de la política exterior, de donde van saliendo una serie de ideas que pueden intentar mejorar la situación actual”.

A todos aquellos que le aconsejan que no lo haga, les dice Tamames que “un ofrecimiento así sucede una vez en la vida, es el primer caso de una moción de censura de una persona que no está en la vida política ni es parlamentario” e incide en que “me ofrecen todo esto en plena libertad de acción que yo he exigido y pedido, naturalmente”.

Y, para que quede claro, insiste “no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención”.





Amistad con Pedro Sánchez





De aceptar o no finalmente esta propuesta de Vox, lo que está claro es que para Ramón Tamames el hecho de conocer, tener una relación con Pedro Sánchez no supone problema alguno ya que como dice “conocer al adversario me gusta”.

Y considera bueno el hecho de “verlos antes de empezar a hablar porque el entendimiento es bueno”.





Vox, un partido constitucional





Sorprende que Ramón Tamames hace aceptado estudiar la propuesta que le ha hecho Vox cuando es un partido que está en su línea de pensamiento pero como aclara el economista “uno está acostumbrado a ver las cosas como están cambiando, evolucionando”.

Y expone que lo que le ha llevado a tomar esta decisión es que el partido de Santiago Abascal es “un partido constitucional, que respeta la Constitución, pretende reformarla en algunos aspectos como las comunidades autonómicas porque no le gusta demasiado la gran cantidad de poderes que tiene y también defiende los valores identitarios de una España que permanece fiel a su Historia más universal”.

Y cuenta que fue su amigo Fernando Sánchez Dragó” el que actuó de “ángel emisario” para hacerle esta proposición.