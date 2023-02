Herraiz: "El BCE va a volver a subir los tipos en marzo, puede que sea la última si la inflación se modera"

Audio

Muy buenos días, si eres de los que abres el ojo a esta hora, bienvenido a 'La Mañana del fin de semana' de COPE. Todavía con algo de fresco, que va a empezar a cambiar en cuanto el sol se haga fuerte. Para este sábado se esperan máximas de 22 grados en Murcia y Tarragona, de 20 en Sevilla y de 19 en Barcelona. Pero no te fíes sobre todo si sales a esta hora a la calle porque estamos ante una jornada de contrastes típica del invierno. En Albacete, por ejemplo. Dos bajo cero de mínima y las máximas llegarán a los 19. Más de 20 grados de diferencia entre la madrugada y las horas centrales del día. Y así en muchas ciudades del centro y la mitad sur.

Última rebaja de condena por el 'sí es sí'

Primer sábado del mes y hoy se cumple una semana de la primera filtración del Gobierno apuntando que iban a reformar la ley del solo sí es sí. Al margen del ruido político, del lío interno entre el PSOE y Podemos, hay una única certeza: se ha superado la barrera de 400 delincuentes sexuales beneficiados por la ley, de los que una treintena están ya en la calle.

El último en salir a la calle antes de lo que le correspondía en su sentencia es un hombre condenado por violar a una mujer de 55 años en Zaragoza. Los hechos ocurrieron en el año 2000. Engañó a su víctima haciéndose pasar por Policía Local y la llevó en su coche a la ribera del Ebro donde le agredió sexualmente.

Esto era noviembre de 2000 y consiguió burlar a la Justicia hasta mayo de 2011. Fue condenado a 12 años y ahora, gracias a la ley del solo sí es sí, se le queda en 7. ¿Qué dirían en el ministerio de Igualdad ante este caso? Que no es tan grave, que apenas le quedaba condena por cumplir. Es un peldaño más dentro del serial de argumentos que nos vienen regalando desde que la ley entró en vigor en octubre. Un mes después la ministra de Igualdad Irene Montero, presumía en sede parlamentaria. La realidad es la que es y ahí están esos 400 delincuentes sexuales beneficiados.

La reforma del 'sí es sí', estancada

Las reuniones entre PSOE y Podemos se han intensificado en las últimas horas y, de momento, y esto también es noticia, sin éxito. ¿Qué quería el PSOE? Registrar la proposición de ley con la reforma ayer viernes. No lo han hecho y ahora cobra fuerza la posibilidad de que la presenten en solitario. ¿Esto será motivo de ruptura en el Gobierno? No se contempla a corto plazo. Y hay una larga lista que confirma que, solo por seguir tocando poder en Moncloa, unos y otros traicionan sus principios casi cada hora.

El ruido es fuerte, pero tampoco en esta cuestión, la sangre va a llegar al río. En el PSOE dicen que si NO cuentan con el apoyo de Podemos, presentarán la reforma en solitario. ¿Cuál es la razón fundamental que les separa? El ala socialista -con la ministra de Justicia al frente- apuesta por incluir la violencia para justificar las penas más altas. Podemos rechaza esto porque dice que es volver a los dos tipos que había antes: el de abuso y agresión.

Al unificar los dos en uno solo, ya todo es agresión. Todo acto sexual sin “consentimiento expreso” es considerado agresión. ¿Cómo solucionaron esto en las horquillas de penas? Rebajando las penas. Un ejemplo. Una agresión sexual con penetración. Antes las penas iban de 12 a 15 años y ahora son 7, que es por lo que se ha beneficiado el violador de Zaragoza que ha salido ya a la calle.

Lo que es evidente es que el PSOE presiona a Podemos para cambiar la ley. No es el PP o la 'ultraderecha', como repiten de forma disciplinada Irene Montero y Ione Belarra. Y los socialistas lo hacen por un simple cálculo electoral. Arrastran mucho desgaste y esta sería la puntilla. Ni siquiera la reforma del código penal a la carta para beneficiar a los separatistas catalanes tuvo tantas consecuencias en las encuestas para ellos. Genera más alarma social que un violador, un pederasta lo vuelva a hacer, que Junqueras y compañía queden con su historial penal prácticamente limpio en tiempo récord. Si llega el acuerdo, será interesante ver después el enjuague para tratar de contentar a las dos partes.

Nueva subida de tipos de interés, ¿será la última?

Por lo demás, ya te hemos contado que el Banco Central Europeo va a volver a subir los tipos de interés el próximo mes de marzo. ¿Será la última subida? Si nos fiamos de lo que apunta Cristine Lagarde, la presidenta del BCE, puede que sea la última si la inflación se modera.

Ahora los tipos están en un 3%. Cabe recordar que de 2000 hasta el estallido de la burbuja, en 2008, se mantuvieron por encima del 4%. Y que desde 2016 hasta el año pasado permanecieron en el 0%. Hacer un recorrido por la historia de los tipos importa poco, sobre todo al que ve cómo le sube la hipoteca en cada revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que más pronto que tarde el euríbor se va a poner al 4%. De todas las hipotecas que hay activas ahora mismo en España, tres de cada cuatro son variables. Y a esas les afecta de forma inmediata con una nueva subida. En una hipoteca media, son más de 3.000 euros al año.

Este es un escenario que tiene una consecuencia más: aumenta el riesgo de impago. Según el informe FOESA de Cáritas, una de cada diez familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. ¿Hasta qué límites llegará el Euríbor? Pues apunta alguna pista el catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, Santiago Carbó.

En marzo, el banco central europeo puede parar a reflexionar y aunque no se descartan nuevas subidas, lo que nos decía el profesor Carbó es que no se esperan incrementos tan elevados como los que estamos viendo.

Robos en el campo que provocan grandes pérdidas

Y sin ánimo de pisar los terrenos de César Lumbreras, que, a las ocho y media, tocará la chifla desde Zamarramala, en Segovia, hay un asunto que trae de cabeza a muchos agricultores. No es un problema nuevo, siempre ha habido robos en el campo. Lo novedoso es que la profesionalización de estos agro ladrones ha llegado a tal punto que están provocando destrozos muy cuantiosos.

Hay cultivos que no están entre las prioridades de estos delincuentes. No sé, se me ocurre: el trigo, la cebada, el maíz, por cuestiones obvias. Pero hay otros que se han convertido en objetivo prioritario por su elevado precio. Y depende el momento de la temporada, van dirigiendo los robos a uno u otro fruto. Como estamos en plena campaña de cítricos y de la aceituna, pues ahí están centrando sus fechorías.

¿Por qué han aumentado este año los robos en el olivar? Por dos cuestiones muy sencillas. 2022 fue un año con una sequía prolongada y, especialmente en Andalucía, la cosecha viene muy mermada. De media, se prevé una caída en la producción cercana al 50%. Estos son datos de la Agencia de Información y Control alimentarios. Como todas las medias, puede llevar a confusión, porque habrá puntos donde la producción no haya caído tanto y otros en los que lo haya hecho incluso más.

Pero ese es un dato importante. Hay menos aceitunas y las almazaras no pueden atender a todos sus clientes. Y luego hay otro factor, consecuencia de esto, que te acabo de contar, aunque no solo. Es el precio. El litro de aceite de oliva está disparado. En el último año, creció, un 40% y en enero ha seguido esa senda al alza.

En este contexto, los robos en el olivar español se están multiplicando. Podemos poner el foco en cualquier punto de España donde los campos de olivos ocupan cientos y cientos de hectáreas. Lo vamos a hacer en Madrid. Es difícil establecer datos concretos de lo que se están llevando los ladrones porque no todos los robos se denuncian. Aun así, hay casos especialmente llamativos en el sur de Madrid, en la zona de Villarejo de Salvanés, Estremera, Brea de Tajo.

Cuando los profesionales del campo acuden a sus explotaciones comprueban que les han birlado todas las aceitunas. Hablamos de más de 2000 kilos al día repartidos entre la mañana y la tarde. En el caso de Manuel, un agricultor de Brea de Tajo le han levantado 25.000 kilos de aceituna, lo que se traduce en unos 25.000 euros en pérdidas.

En dos horas se hacen con más de mil kilos, se van a comer tranquilamente, venden lo robado, en lugares como mercadillos, o en almazaras con pocos escrúpulos, y por la tarde vuelven a por más. A plena luz del día y sabiendo que la Guardia Civil poco puede hacer.