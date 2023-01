¿Cómo afecta la rebaja de penas a violadores a la recuperación de las víctimas?

¿Se puede superar una agresión sexual y llevar una vida normal? Las expertas dicen que sí, aunque hace falta mucho apoyo, empatía y terapia. En COPE hemos hablado con Ana Santos, psicóloga de CAVIAS, el centro de Asistencia a Víctimas de Abusos Sexuales, en Zaragoza. Desde allí, dan cobertura integral, “independientemente de si existe o no denuncia”.

El agresor es muchas veces “un conocido” y el propio entorno pone en duda a la víctima. “Es más fácil pensar que exagera o que ha malinterpretado algo que asumir que alguien que conoces ha podido hacer algo así”, lo que contribuye aún más a su “revictimización”, señala Santos.

El miedo, la culpa y la vergüenza siguen haciendo mella en quienes sufren una agresión sexual, porque “se les sigue cuestionando”. “Si no se hubiera ido, si no hubiera ido allí, si no hubiera hablado con este chico... es una carga social y supone una de las losas más pesadas que soportan”, lamenta.

El peregrinaje no ayuda, ya que, como explica esta experta, un juicio puede tardar “más de dos años en llegar”. En CAVIAS dan cobertura integral: orientación, terapia, acompañamiento (también a la hora de denunciar o cuando acuden a sede judicial) y, además, se trabaja con el entorno.

Satos tiene claro que, con ayuda, se puede superar. “Tenemos muchos casos en los que pueden llevar una vida normal”. Aunque también tiene claro que la rebaja de penas a violadores que ha supuesto la ley del “Sólo Sí es Sí” no ayuda en absoluto. “Después de pasar todo un proceso judicial, un peregrinaje en el que se las cuestiona -y mucho-, dos años después consigues una condena y se hace justicia... Y ver que al agresor se le perdona una parte hace que se planteen si ha valido la pena”, lamenta. Santos insiste en que “indudablemente, les afecta de manera negativa”.

Desde CAVIAS denuncian que hacen falta más medios. No reciben dinero público, a pesar de que atienden a entre 8 y 10 víctimas a la semana. El número va en aumento. La prevención y la educación siguen siendo la clave. Las charlas con menores son una parte fundamental de su trabajo. Y queda mucho por hacer, no solo con las potenciales víctimas sino con quienes podrían convertirse, en un futuro, en agresores. “A veces salimos asustadas, oímos risas y comentarios que normalizan conductas que son delito”, explica.

Puedes contactar con CAVIAS a través de su web o llamando al teléfono 976 200 685.

