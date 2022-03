Herraiz: "¿De verdad se creen que todo aquel que no piensa como socialistas y comunistas es de ultraderecha?"

“Muy buenos días, en este día de San José, en este día del padre y día grande en Valencia donde esta noche se ha celebrado la Nit del Foc.

Hoy solo es festivo en la Comunidad Valenciana, día grande de las Fallas con la Cremá, y si eres padre, si eres hijo, si te llamas José, Josefa, Pepe, Pepita, tienes mucho que celebrar. Felicidades a todos en un día que, en cuanto al tiempo, viene muy parecido al de ayer. Ha desaparecido la calima y la borrasca sigue su avance hacia el Mediterráneo. Continúa la nubosidad en toda la parte este de la península, lo que implica que en Valencia y en Alicante va a seguir lloviendo, aunque no tan de continuo como en las últimas horas. También se esperan precipitaciones en la región de Murcia y en el este de Andalucía.

Enseguida te hablo de los paros en el transporte, de las consecuencias en el abastecimiento de determinados productos, también de la guerra de Ucrania, pero en medio de este panorama ya revuelto de por sí, hemos conocido un cambio de guion inédito en nuestras relaciones con Marruecos. Por primera vez, un gobierno de España apoya el proyecto de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí.









Hasta ahora, desde nuestro país siempre se había apostado por la celebración de un referéndum auspiciado por la ONU para determinar el futuro de la antigua colonia española.

Este cambio inesperado, el abandono de la tradicional neutralidad de España implica que Sánchez cede a los postulados de Marruecos, toma partido por Rabat y dice que la autonomía marroquí es la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso. Esto es literal y lo hemos conocido porque el ministerio de Exteriores marroquí ha difundido los detalles de la carta que Sánchez habría enviado al Rey de Marruecos.

El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara llega en un momento complicado. Llevamos días contándote que España es uno de los países de Europa que menos dependencia tiene del gas ruso. Entre otras cosas porque la mayor parte de nuestro suministro viene de Argelia. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a suponer este cambio? ¿Cómo va a reaccionar nuestro principal proveedor de gas que apuesta por la autodeterminación del Sáhara? Está el panorama como para que nos cierren el grifo.

Esto, además, abre una nueva grieta en el Gobierno de coalición. A nadie se le escapa que, desde el ala de Podemos, siempre han defendido un referéndum de autodeterminación. En un asunto tan importante en cuanto a las relaciones internacionales, en cuanto a las relaciones con Marruecos, el PSOE aquí tampoco ha contado con Podemos, que siguen en el Gobierno.

Da igual que se tomen decisiones estratégicas de este calado sin preguntarte y en contra de la postura tradicional, el caso es seguir pisando moqueta. Eso se llama coherencia.

Por cierto, en este volantazo de Sánchez respecto al Sáhara tampoco ha tenido en cuenta al principal partido de la oposición, ni al conjunto del Parlamento..

Esta es la noticia más novedosa de las últimas horas. Un hecho inédito que viene después de que las relaciones España-Marruecos se tensaran tras dejar entrar a nuestro país, con documentación falsa, al líder del Polisario, Brahim Gali. El Polisario es el enemigo más feroz de Marruecos, porque lucha para acabar con la ocupación marroquí y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras este incidente, en mayo del año pasado Marruecos abrió las puertas de par en par en la frontera con Ceuta y promovió una auténtica avalancha de subsaharianos que entraron en la ciudad autónoma de forma irregular.

El ministro de Exteriores José Manuel Albares omite el origen del histórico cambio de posición de España sobre el Sáhara y dice que a partir de ahora las relaciones con Marruecos irán mejor.

Al margen de este cambio en el guion de nuestras relaciones con Marruecos, estamos en el sexto día de paros en el transporte y hoy la situación es peor a la que teníamos ayer y, si no se desconvocan las protestas -que no hay ningún indicio-, las consecuencias, lejos de mejorar, van a empeorar.

Desde todos los ámbitos, con acento especial desde el Gobierno, nos vienen diciendo que no seamos alarmistas yque no se van a producir problemas de desabastecimiento. Pues esos problemas se están produciendo, no de manera general en toda España, pero sí con problemas puntuales cada vez más generalizados.

El desabastecimiento de productos en los supermercados, la foto de las últimas horas











Es la foto de las últimas horas en un supermercado de Santander, que se repite en muchos puntos de España, no solo del norte. Empieza a faltar leche, empieza a faltar fruta, huevos, aceite y se empiezan a ver las estanterías semivacías en una imagen que nos recuerda a lo peor de los primeros días de la pandemia.

Hay producto, sí, pero los piquetes no están respetando a los transportistas que quieren trabajar y eso impide el traslado de materias primas. Lo sabe bien David. Es un ganadero de Teixeiro, en La Coruña. Las cisternas no llegan a su nave, no van a recoger la leche y la tiene que tirar. No tiene ya capacidad para guardarla en condiciones óptimas de conservación. Mientras, las vacas siguen comiendo, él tiene que ordeñar cada día y los gastos continúan aumentando.

Miles de litros que se van por un sumidero en muchas explotaciones del norte. No se trata de ser alarmistas en ningún caso, pero sí realistas. Y los datos nos dicen que el Gobierno no tiene la situación bajo control. Comienzan a escasear productos que se utilizan para potabilizar el agua que sale por nuestros grifos.

¿Qué es lo que empieza a faltar?El hipocloritosódico que se utiliza para la cloración de agua en las estaciones municipales de agua potable. Da igual quien las gestione, si una mancomunidad, si un ayuntamiento, si una empresa municipal o regional. Ese producto lo suministran tres grandes compañías químicas en España. En el norte se encarga Asturquimia. Desde esta empresa señalan que si la situación no se soluciona en cuatro o cinco días comenzará a haber problemas. Sin ese hipoclorito no hay agua potable.

Al Gobierno este paro no le gusta. La respuesta habría sido muy diferente si PSOE y Podemos no estuvieran en Moncloa. De eso nadie tiene duda. Estarían al lado de los huelguistas. El paro está convocado por la Plataforma en defensa del sector del transporte de mercancía a la que han ninguneado desde el primer momento. Primero repitiendo que eran minoritarios y que no les apoyaban las principales organizaciones del sector. Eso es verdad, pero no han calibrado nada bien su capacidad de organización y, sobre todo, su capacidad de movilización.

Cuando han visto que habían errado sus previsiones, cuando han comprobado que no es un paro de cuatro camioneros pirados, el siguiente paso ha sido identificarlos con grupos de ultraderecha, les falta identificarlos directamente con Vox, lo cual no dejaría de tener su guasa.

¿De verdad se creen que todo aquel que no piensa como socialistas y comunistas es de ultraderecha? Resulta gracioso, bueno gracioso no que no tiene ni pizca de gracia, resulta curioso ver lo disciplinados que son todos los ministros y cómo siguen el argumentario que les marcan los gurús de comunicación del partido.



Esto se lo tenían bien aprendido. No es una huelga, es un boicot. Lo han repetido la ministra de Transportes Raquel Sánchez, el de Interior, la vicepresidenta Calviño… Son disciplinados. Tenéis que decir lo de boicot y si coláis lo de la ultraderecha, mucho mejor.

Siempre hay alguno que quiere destacar, que no quiere repetir la doctrina que lanzan los jefes sin añadir nada de su cosecha y, ahí, nunca defrauda la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Como ya no está de portavoz, no quiere que nos olvidemos de ella. Primero fue decir que eran minoritarios, después que todos eran violentos piquetes, luego que la convocatoria la promueve la ultraderecha, y ahora, ¡oh, sorpresa!, que son paros que le hacen el juego a Putin.

Si esto lo escucha Putin, la carcajada se escucha desde Moscú hasta el barrio de Triana, en Sevilla, de donde es la ministra María Jesús Montero.

La invasión de Ucrania según Putin: una operación militar especial

Putin, por cierto, sigue con la ofensiva en Ucrania, por un lado, y también con la mirada puesta en los suyos, en los 144 millones de rusos. Los tiene muy bien aleccionados, la disidencia es muy reducida por el miedo a acabar en la cárcel y en medio de la invasión en Ucrania, mientras seguía lanzando bombas, el presidente de Rusia se dio un baño de masas.

Coincidiendo con el octavo aniversario de la anexión de Crimea convocó un concierto multitudinario. Lo del concierto es la excusa porque realmente fue una exaltación del Ejército, de la unidad del país, de la nación rusa y, en definitiva, de la guerra. Mensaje nacionalista que llevó más allá. Dice que la invasión, que él llama operación militar especial, es para evitar un genocidio en Ucrania.











No se puede ser más cínico. La invasión está provocando miles de muertos, más de tres millones de refugiados que han tenido que huir de Ucrania, otros dos millones que se han tenido que desplazar por el interior del país. Pero con un cinismo sin complejos dice que está evitando un genocidio en Ucrania, salvando al país de su desdicha, que no es otra que no comulgar con los postulados prorrusos.

En frente, el presidente Zelenski encabeza la resistencia del pueblo ucraniano. Una de las ciudades más asediadas es la de Mariúpol. El bombardeo contra un teatro en el que se refugiaban alrededor de 1.300 personas, incluidas niños, habría terminado sin muertos. Lo dicen fuentes municipales ucranianas mientras el presidente Zelenski contaba que continúa el rescate.



El cerco a Mariúpol es total. Esto en el este. Mientras el ejército sigue atacando Kiev y ha bombardeado por primera vez a las afueras de Leópolis, la ciudad por la que están huyendo miles de personas hacia Polonia. Está a menos de 70 kilómetros de la frontera. De momento, no le para nada ni nadie.

Lo último que nos llega, es noticia de esta misma noche es que Las autoridades ucranianas aseguran que las tropas rusas han disparado contra un hospital en Trostianets aunque parece que no ha habido heridos".

