Herraiz: "Sánchez, que no ha hecho nada para abaratar el precio del combustible, que tome nota de Francia"

Hemos llegado a este 13 de marzo y hoy las lluvias van a ser generalizadas en buena parte de España. Hay puntos en lo que no han dado tregua en las últimas horas. Es el caso de Cataluña, donde han registrado niveles de precipitaciones que no se daban desde hace tres meses.

A lo largo de este domingo y durante, al menos, los primeros días de la próxima semana va a llover donde más se necesita. En Andalucía, en Castilla-La Mancha, parte también de la comunidad Valenciana y Región de Murcia... de momento esta madrugada ha llovido de forma intensa en el centro. Teniendo en cuenta el seco comienzo de año que hemos tenido, el tiempo si nos trae buenas noticias para los próximos días.

OFENSIVA EN UCRANIA

En Ucrania, la ofensiva es total. No se libra ninguna región del país aunque las miradas en las últimas horas se han centrado en la capital, en Kiev, donde no han parado de sonar las alarmas antiaéreas.

Han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas y lo siguiente, lo que va después de esas sirenas es el rugir de las bombas.

Ese gran convoy de cientos de blindados y tanques se mueve, lo que hace presagiar un asalto inminente a Kiev. Las autoridades hacen acopio de medicamentos y bienes de primera necesidad ante la llegada de las tropas rusas.

La ciudad ahora mismo está sitiada por el noreste y también por el noroeste. Por ahí se dirigen los blindados rusos que se han dividido en dos grandes bloques que ocupan kilómetros y kilómetros según se puede comprobar en las imágenes del satélite. Han estado sin moverse dos semanas, no han avanzado porque no lo veían nada claro y ahora ese movimiento indica algo evidente para los servicios de inteligencia, no solo ucranianos, sino también de EEUU o de Reino Unido.

De esos avances están pendientes los que se resisten a abandonar su casa.

La batalla no solo se libra en Kiev. Es un ataque general que no tiene límites. Ni siquiera esos enclaves próximos a la frontera con países que sí pertenecen a la OTAN como Polonia y Rumanía. En el otro extremo del país, especialmente delicada es la situación en Mariúpol, ciudad que está al este y próxima a Rusia. Ucrania denuncia el ataque de una mezquita con 80 personas en el interior que estaban a cobijo de los ataques de las tropas rusas.

Rusia niega ese ataque a la mezquita y esa parte también forma parte de la guerra de la desinformación que afecta a las bajas, a los falleidos. La ONU confirma la muerte de 579 civiles y más de un millar de heridos desde el comienzo de la invasión. En el frente militar, en los dos ejércitos la cifra es muy superior. Según el propio presidente Zelenski, 1.300 militares ha muerto en el frente ucraniano. Y estima que en el ruso se han registrado cerca de 12.000 bajas de soldados del Kremlin. Lo anunciaba el propio presidente de Ucrania.

Esta es la situación y en el plano internacional siguen los movimientos. Joe Biden ha autorizado el envío de material militar valorado en 183 millones de euros. España también ha enviado un nuevo avión con armas. Y Putin hablaba este sábado con el francés Macron y con el canciller alemán Scholz, y de parar los ataques, nada de nada. Su amenaza va también para todos esos países que están aprovisionando al ejército ucraniano. Putin dice que va a destruir esos convoys con ayuda.

Estamos en el décimo octavo día de invasión y hay 2.600.000 ucranianos que han tenido que abandonar el país. Son cifras oficiales de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la previsión es que se pueden alcanzar los 4 millones. Se trata del mayor éxodo de refugiados que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90.

Esto ha desatado una ola de solidaridad en toda Europa, solidaridad que parte en muchos casos de iniciativas privadas con muchas complicaciones.

Muchos españoles siguen acercándose a esa frontera polaca... Es el caso de Irian, riojano, tiene solo 14 años con el que nos hemos emocionado en el Fin de Semana con Cristina. España ha mandado un nuevo avión con cargamento ofensivo para Ucrania.

REPRESIONES

Lo que no para tampoco es la represión contra los que se manifiestan en Rusia en contra de la invasión. Atentos a lo que ha pasado en las últimas horas en Nizhni, que es la quinta ciudad más poblada de Rusia. Está ubicada al oeste del país. Un grupo de personas protestaban por los ataques ordenados por Putin y una joven lo hacía con un folio en blanco, que puede parecer algo completamente inofensivo. Pues ni siquiera eso lo toleran las autoridades rusas.

A esa joven se le acercaron dos agentes y se la llevaron detenida a pesar de las protestas, nada ruidosas de los que estaban allí. Nada ruidosas porque habrían seguido el mismo camino y no sabemos si también acabaron en el calabozo. Rusia una vez más dando señales de ser una democracia consolidada.

PAROS DEL TRANSPORTE

Aquí en España mañana vamos a estar muy pendientes de los paros en el transporte. El paro es indefinido. Estos días atrás no se le ha dado especial relevancia porque no la apoyan las principales organizaciones del sector y por eso no se ha hablado de huelga. No apoyan el paro el comité nacional del transporte por carretera ni Fenadismer, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.

Esto hacía prever que la incidencia no fuera relevante. Pero a medida que se acerca el día, muchas empresas han visto cómo se duplicaban y triplicaban sus servicios ante el temor a que sus clientes puedan quedar desabastecidos. Y han visto también cómo organizaciones regionales se han ido sumando al paro.

El alto precio de los combustibles está complicando aún más la situación del transporte por carretera

Este es ahora mismo el panorama que parte de una situación que todos conocemos. El alto precio de los combustibles está complicando aún más la situación del transporte por carretera. Ha subido cerca de un 50% en los últimos seis meses. Pero no sólo el gasoil. El precio de los neumáticos también se ha disparado y es un suma y sigue.

¿Qué es lo que piden? Bueno, exigen que se elimine el impuesto de hidrocarburos. Al menos de forma temporal, coyuntural, hasta que los precios del gasoil se estabilicen. Este impuesto de hidrocarburos supone 30 céntimos por cada litro. Eso conllevaría también una rebaja del importe que se paga por el IVA, como ya ocurre en otros sectores como la agricultura y la pesca.

FRANCIA REBAJA LA GASOLINA

Atentos a la propuesta que llega desde Francia. El país vecino anuncia una rebaja de 15 céntimos por litro en el diésel y la gasolina a partir del 1 de abril. Lo aplicarán los distribuidores y luego el estado se lo rembolsa. Dice el Gobierno francés que no pueden reducir los impuestos porque sería necesario cambiar la ley y tardarían más tiempo. Por eso aplican ese descuento directo desde el 1 de abril durante cuatro meses. Esto para que tome nota Pedro Sánchez que de momento no ha hecho nada para abaratar el precio del combustible.

Por cierto, hemos dicho que los paros en el transporte no los apoyan las principales organizaciones del sector. El convocante es la plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías, que se presentan como independientes, y que une a medianas y pequeñas empresas de transporte. Se están produciendo movimientos importantes en las últimas horas y vamos a estar pendientes de estos paros que comienzan mañana.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por lo demás, hoy hay conferencia de presidentes en la Palma. Reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas con la crisis de Ucrania y sus consecuencias como tema fundamental. Hoy sí que va a acudir el presidente catalán, Pere Aragonés. Su ausencia son un clásico pero esta vez sí va.

Qué ridículas se hacen las peticiones separatistas, e incluso qué peligrosas cuando vemos situaciones tan graves como la de Ucrania. No esperen grandes acuerdos. No esperen grandes avances en cuestiones relacionadas con la financiación autonómica. Es la eterna cuestión pendiente, pero estamos rodeados por una situación económica asfixiante que afecta a todos de forma general y hoy no toca.

Pedro Sánchez va a vender una posible reforma energética. Esta es una de las cuestiones que salió de la cumbre del viernes en Versalles. Se trata de desligar el gas del coste de la electricidad. Antes hay que romper con la dependencia que tenemos del gas ruso, algo complicado. El 40% del gas que consumen de media los 27 -no es el caso de España- procede de Rusia. Pero sí.

De lo que se trata es que para poner un tope a la escalada de precios de la electricidad, no se tenga en cuenta el precio del gas utilizado para producir esa electricidad, que es uno de los factores que ha disparado la factura eléctrica.

Pues ese contagio pasa también, inevitablemente, por reducir la dependencia de Rusia. Aquí nosotros sacamos pecho porque nuestra dependencia es del gas que viene desde Argelia, donde estamos también condicionados a posibles movimientos geopolíticos.

EL NABUCCO DE VERDI SUENA EN ODESA

Y volviendo a Ucrania, nos vamos a situar en Odesa. Es la perla del Mar Negro y otra de las ciudades objeto de deseo de Vladimir Putin, por su privilegiado enclave portuario. De Odesa nos llega un sonido, el de la orquesta titular del Teatro de ópera y ballet de Odesa. Se han echado a la calle para pedir la paz en Ucrania tocando el Nabucco de Verdi.

En las calles de Odesa suena el Nabucco de Verdi, todo un símbolo, un gran canto a la libertad

No es una ópera elegida al azar. Giuseppe Verdi cuenta y canta la conquista y expulsión de los judíos de Jerusalén por parte del rey de Babilonia que en la ópera es Nabucco. La ciudad de Odessa, la tercera más importante del país, durante siglos, estuvo poblada por grandes comunidades judías. En plena calle, escuchar a la orquesta la Ópera de Odessa, es todo un símbolo en estos tiempos en Ucrania porque no deja de ser un gran canto a la libertad.

