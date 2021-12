Herraiz, a los transportistas: “El tiempo dirá si no les han colado un gol por la escuadra"

Buenos días, seguimos en ‘La Mañana del Fin de Semana de COPE’, el programa telonero de ‘Agropopular’ que llega con el sonido de la chifla de César Lumbreras en media hora. Este no es un fin de semana más. Nos va abrir la puerta a la Navidad -que estaremos celebrando justo dentro de una semana-, nos abre la puerta al sorteo de la Lotería del miércoles y también estamos en las vísperas de las vacaciones de los estudiantes.

¿Con qué tiempo? Si hacemos un boceto muy general, hay que decir que el tiempo sigue estable. El sol va a ser protagonista y ante la ausencia de precipitaciones se sucederán las heladas de madrugada en puntos del interior, que es lo habitual en estas fechas. Por el día, tiempo apacible y por la noche frío, con termómetros bajo cero en León, Valladolid, Soria o Teruel. En la mitad, sur, temperaturas suaves, con máximas de 20-21 en Sevilla, 17 en Murcia o 16 en Valencia. Para hoy no se descartan precipitaciones muy débiles en el sureste de la península. En puntos de Alicante, de la región de Murcia o de Almería.

Además de la previsión de hoy, miramos más allá, y la Navidad llega pasada por agua en la mayor parte de España a partir de mañana domingo, más generalizadas desde el martes. Lo anunciaba el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología Rubén del Campo.

Además, las temperaturas serán templadas, no excesivamente frías, y no se espera que nieve en cotas bajas. Lo de la blanca Navidad este año no se va a cumplir.

DESCONVOCADA LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS

Enseguida vamos con lo último de la pandemia, con las previsiones económicas del Banco de España, pero antes nos vamos con la última hora que pasa por el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y la patronal de los transportistas. La consecuencia es inmediata: se desconvoca la huelga prevista para la próxima semana, lunes, martes y miércoles.

Lo primero que hay que decir es que el acuerdo es un claro triunfo del Gobierno. La prueba es lo rápido que ha salido a valorarlo en redes sociales el propio presidente Pedro Sánchez y su ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Lo tildan de acuerdo histórico. Y sacan pecho. Somos un Gobierno que dialoga y escucha.

Así que este apartado nos queda claro. En Moncloa tienen motivos para la satisfacción. Una huelga de transportistas en las vísperas de Navidad, con la clara posibilidad de desabastecimiento de determinados productos, hubiera supuesto un serio problema para la imagen del Ejecutivo. Y si hay algo que les preocupa es eso, la imagen.