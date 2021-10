Herraiz: "Tezanos ha utilizado el CIS como si fuera un juguete del PSOE"

Muy buenos días. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña desde las seis en un sábado en medio del Puente del Pilar.

ATASCOS Y BUEN TIEMPO EN EL PUENTE DEL PILAR

Hacía mucho que un puente no se podía disfrutar con una normalidad similar a la que teníamos antes de la pandemia y eso se ha vivido en las últimas horas en las carreteras, con los atascos habituales de cualquier operación salida. En todas las salidas de Madrid, en Barcelona en la AP7, en Valencia en la entrada por la A3, en Sevilla en la A-49 en Málaga en la zona de Nueva Andalucía.

Esto también es un síntoma de que poco a poco se va recuperando el pulso de la vida. ¿Con qué tiempo afrontamos el fin de semana? Contiempo estable, con más sol que nubes y temperaturas por encima de lo que estamos acostumbrados en esta época del año. Estamos dentro de un anticiclón con todos sus argumentos que nos va a acompañar hasta el propio martes día 12. A partir de ahí bajarán las temperaturas. De momento calor y apenas algunos chubascos ocasionales y muy dispersos que caerán en el Mediterráneo y que serán mucho más probables en áreas costeras de la Comunidad Valenciana. Sábado primaveral más que otoñal que en Sevilla regalará máximas de 30 grados, de 29 en córdoba, y de registros muy altos en toda la mitad sur.





EL PRESIDENTE DEL CIS, JOSÉ FÉLIX TEZANOS, IMPUTADO POR PRESUNTA MALVERSACIÓN

El Gobierno está a punto de cerrar una semana, si no negra, sí muy oscura en los tribunales. Primero tuvo el esperado respiro de la Justicia italiana, que vio declarar a Puigdemont pero que, como estaba previsto, no se mojó.

Luego llegaron las novedades en el caso Ghali con la declaración de la ex ministra González Laya. Aquí cada vez hay menos dudas de que una decisión tan controvertida como la entrada del líder del frente polisario de forma irregular en España no se hizo sin el visto bueno del propio presidente del Gobierno.

Eso de momento está por ver el recorrido en los tribunales. En ese calvario judicial de esta semana, el Gobierno arrastra también el aval del Constitucional a la prisión permanente revisable, recurrida por el PSOE. Una decisión que enlaza con otras resoluciones de este mismo tribunal que declaró ilegal el primer estado de alarma y además, no descarta seguir la misma senda con el segundo estado de alarma, aunque aquí no ha tomado una decisión.

¿Caben más desautorizaciones judiciales a este Gobierno? Claro que caben y la última tiene como protagonista al socialista José Félix Tezanos. Al margen de sus aciertos y de sus innumerables errores, pocas veces antes una institución pública alcanzó una degradación tan rápida.

Cierto es que sus pronósticos interesados no habrían tenido más recorrido que los comentarios en las tertulias o en los editoriales. El problema para Tezanos, para el PSOE y para el Gobierno es que VOX, el partido de Santiago Abascal presentó una querella contra el presidente del CIS.





Justifican la querella en un presunto delito de malversación pública. Con fondos de todos, subcontrata a empresas para hacer más y más sondeos con el fin de inflar los resultados del PSOE y así influir en los resultados de las elecciones que se celebran próximas a estas encuestas. Esta es la denuncia de Vox y es lo que tendrá que aclarar la juez que ha citado al socialista Tezanos para el 29 de octubre.

Antes, tendrá que reunir las actas de elaboración de los sondeos, con los cambios que ha ido aplicando en la técnica demoscópica. Tezanos siempre ha defendido que los criterios siguen las pautas sociológicas que marca todo sondeo.

La lista es interminable pero por ir a uno de sus últimos pronósticos, podemos analizar la encuesta flash que publicó justo antes de las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo. Calculó 10 escaños menos para el PP de Díaz Ayuso y, en cambio, estimó 10 más de los que finalmente sacó el candidato del PSOE Ángel Gabilondo. Casi nada. Si nos situamos en las elecciones andaluzas de 2018, otorgó 13 escaños más al PSOE de los que luego sacó en las urnas y vaticinó un empate entre PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía que nunca se dio. A VOX le otorgaba 1 escaño en el Parlamento andaluz. Consiguieron 11.

La imputación de Tezanos, la declaración del director del CIS ante el juez en calidad de investigado, resta aun más credibilidad a este organismo, si es que le queda algo de credibilidad. Y al PSOE le mete en un problema. Porque según el código ético de este partido le tendrán que suspenderle cautelarmente de militancia. No es un dato menor porque se afilió en 1973.

En público, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reaccionó, pues como se suele a hacer en estos casos. Mirando al querellante, que en este caso es VOX.

Recurre a la justicia porque se cometen ilegalidades desde el Gobierno. Y ahí está la resolución sobre el primer estado de alarma, la posibilidad que también declare ilegal el segundo como hizo con el cerrojazo del Congreso. Vox está en su derecho como partido de la oposición.

PUIGDEMONT

Te contaba el alivio que ha supuesto esta semana para el Gobierno que la justicia italiana no haya entregado a Puigdemont.

Cualquier movimiento que suponga su posible entrega a España supondría un escollo para sus intereses. Pero por otro lado quiere resolver la situación de este prófugo. Y por si había alguna duda de lo que están intentando, Rodríguez Zapatero, el ex presidente del Gobierno daba alguna pista.

Gente pensando en esto. ¿Pensando el qué? ¿En cómo traer a España a Puigdemont sin consecuencias? ¿O con consecuencias mínimas? Lo que deberían pensar en el Gobierno es que Puigdemont tiene que ser juzgado y cumplir su condena. No pensar en ningún trato de favor. Pero las negociaciones con Esquerra apremian y ya hemos visto que no hay escrúpulos y solo la intención de seguir amarrados al sillón de la Moncloa.





MONCLOA DISEÑA LA NUEVA ESO

Estamos en medio de un puente en el que siempre hay alguien que baja la atención informativa. No es el caso de los que nos escucháis a esta hora. Que mantenéis la guardia. Pero el Gobierno, cuando intenta colocar algún asunto incómodo, suele aprovechar esos agujeros que ofrecen las vísperas de los puentes, las vacaciones o vete a saber el qué.

Esta vez ha sido el proyecto de decreto del currículo de la ESO diseñado por el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría.

¿Y esto qué es? No es otra cosa que el marco general por el que se van a tener que regir las comunidades autónomas en la segunda etapa educativa a pesar de que tienen las competencias de educación. Y a partir de ahí, los centros y sus equipos directivos los que los apliquen.

Son 200 páginas especialmente tediosas que dejan fundamentalmente dos titulares. Uno con un claro sesgo ideológico e incluso político y el otro que confirma el poco valor que dan al esfuerzo y al espíritu de superación de los alumnos.

La Educación Secundaria Obligatoria incluirá la perspectiva de género de forma transversal en el aprendizaje. Esto es marca de la casa de un gobierno. Además instruirá en feminismo y en los derechos del colectivo LGTBI. Y luego está uno de los asuntos más polémicos. Un alumno va a poder pasar de curso, aunque tenga suspensos. Bastará con que el equipo de profesores le de el visto bueno si entienden que el alumno puede seguir con éxito el aprendizaje. Esto está muy bien, pero si el chaval sabe que aunque no apruebe va a pasar de curso, dirá ¿para qué me voy a esforzar?

Asociaciones de padres como CONCAPA denuncian que este proyecto sale adelante sin consenso. Prima la imposición, denuncian a COPE. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas habla de tremendo error.

Los alumnos aprenderán matemáticas con perpectiva de género, ya nos dirán como se explica eso, y podrán pasar de curso sin saber las cosas más básicas.





¿Y DE LOS PRESUPUESTOS, QUE?

Ya sabes que el jueves el Gobierno de coalición, PSOE y PODEMOS lo aprobaron en el consejo de ministros extraordinario. Es un trámite preceptivo pero no deja de ser todavía muy primario porque queda un largo recorrido parlamentario que no va a ser fácil. Tres meses por delante en el que, si nos fijamos cómo fue la anterior negociación, el mercado persa no ha hecho más que abrir sus puertas.

Ahí están ya esperando el PNV y Esquerra Republicana con la hucha en la mano para rascar todo lo que puedan. Da igual que se salte el principio de igualdad autonómica y que barones socialistas como Page, Lambán o Vara se revuelvan. El caso es aprobar las cuentas y seguir en Moncloa. Una subasta en la que también entra BILDU, porque PSOE y especialmente Podemos jamás le han hecho ascos a los herederos del brazo político de ETA.









Ahí están el meollo, al margen de lo que han querido filtrar del proyecto de presupuestos que no lo van a poder cumplir a corto plazo y ya veremos a medio, porque entran en colisión de competencias, como es la ley de la vivienda.

Luego está la regalía del bono cultural de 400 euros para los que cumplan 18 años. Podrían haber sido 17, 19 o 20, pero se vota por primera vez con 18, qué le vamos a hacer, habrá dicho Sánchez. Y es un tema que también va acabar en los tribunales. Excluye de estas ayudas a la Tauromaquia y la fundación del toro de lidia va a recurrir a la Justicia. Se lo confirmaba a Herrera en COPE el presidente de esta fundación, el ganadero, Victorino Martín.









Y como en las cesiones a los separatistas en el tema de los presupuestos aquí también se manifestarán las dos almas del PSOE. El castellanomanchego García Page ya ha dicho que no le gusta. Pero tendrá que tragar.

Los toros no necesitan un cheque de 400 euros para sobrevivir. Y eso que los ganaderos, los empresarios, los que se dedican al mundo del toro han sufrido como nadie las consecuencias de la Pandemia, pero no, no se trata de pelear por un donativo. Aquí el problema es más de fondo. Y es el ninguneo a un sector y la imposición de un gobierno, que decide lo que es cultura y lo que no, a pesar de que los toros están declarados por ley como Patrimonio Cultural Español y por tanto hay que protegerlo. El Reguetón, por ejemplo, no. Y los que tengan 18 años sí podrán ir a ver un concierto de Reguetón a costa de todos los contribuyentes.

