Correas: “El remate de la cumbre del clima es como una reunión de vecinos, pero aquí el bloque es el planeta”

La cumbre del clima de Madrid ha batido un dudoso récord. Ya es la cumbre del clima más larga de cuantas se han convocado en 25 años.

Tenía que haber terminado el viernes pero llevamos dos días de prorroga básicamente porque los países participantes no se ponen de acuerdo con la declaración final. Y la verdad es que no tiene que ser tarea fácil que 200 países diferentes, cada uno con sus intereses, cada uno con su visión del cambio climático, lleguen a un consenso sobre qué van plasmar en esa declaración final. Para hacernos una idea, es como una de esas farragosas reuniones de vecinos, pero aquí el bloque es todo el planeta.

Todo esto deja una sensación contraria. Los países llegaron a Madrid para avanzar en la conciencia sobre el cambio climático. Han dos semanas haciendo valer la utilidad de la cumbre y a la hora de alcanzar un compromiso final, cada uno va por su sitio, desconcierto y caras de sueño.

Mientras tanto, las expectativas que hubiera podido generar la cumbre se van diluyendo con cada hora de tiempo extra que se ha ido sumando. Esa sensación de que a la hora de la verdad, los que tienen que tomar decisiones no están a la altura de los retos que dicen afrontar.

Curiosamente el lema de cumbre ha sido el de "Tiempo de Actuar". Y su tiempo para actuar se han tomado, desde luego.

A pesar del lío, hay algo bueno, muy positivo. La capacidad demostrada de España, de la ciudad de Madrid, para organizar un evento de estas características en tan solo un mes cuando habitualmente hay un año de preparativos.

De negociaciones seguimos hablando, las de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana para lograr su abstención y por tanto la investidura. Miquel Iceta acaba de renovar su liderazgo al frente de los socialistas catalanes que han asumido su definición de España, “nación de naciones”. Esta es su definición y le viene que ni al pelo para seguir negociando con los independentistas haciendo de bisagra para Pedro Sánchez pero también para Esquerra. El PSC está tutelando la negociación del PSOE y esto es lo que pone de los nervios a los barones como García Page o Javier Lambán.

Ayer Carmen Calvo, la vicepresidente en funciones, subió al escenario de Iceta para romper una lanza a su favor frente a los barones. Es lo mínimo después del trabajito de fontanería y pocería que lleva a cabo Iceta de cara a la investidura, aunque él, encantado.