Correas: "¿Nueva normalidad?, ya veremos si nos acostumbramos o si tiran más nuestras costumbres"

Miedo me da cuando decimos eso de “nueva normalidad” porque si es nueva, no es la misma normalidad de siempre y por tanto no será normalidad. Será otra cosa por estrenar que con el tiempo puede convertirse en normal. Así que, hasta que llegue o nos acostumbremos a la nueva situación, nos toca ir aprendiendo a vivir por fases incluso con una manual de instrucciones cada 15 días.

Esta es la transición a esa nueva normalidad y ya veremos si nos acostumbramos o si al final pueden mas las costumbres que tenemos en España porque no acabo de ver lo de estar en el bar a metro y medio de los amigos de toda la vida.

Lo único objetivo es que mañana la mitad de este país podrá hacer unas cosas que la otra mitad tiene todavía vetadas, luego podemos hablar si es justo o no, si el criterio es sanitario o político, pero mañana, cuando suene el despertador, unos podrán levantarse para abrir el comercio y otros se quedarán en casa, unos irán a preparan la terraza del bar y otros se quedarán en casa, unos irán a ver sus padres y otros seguirán esperando, unos quedarán con los amigos y otros seguirán con la vídeo llamada.

Para los que mañana estrenan FASE 1, he aquí el manual para ser un poco más libres y para los que tenemos que esperar, no nos bien mal ir sabiendo cuáles serán las reglas de juego porque no tardaremos demasiado en estar en la misma situación... O eso esperamos.

La mitad de España haciendo cosas que la otra mitad no puede

Abrimos el manual de la “desescalada”, donde pone FASE 1. Medidas sociales. Se pueden juntar grupos de hasta 10 personas, en la calle o domicilios, manteniendo las medidas y distancia de seguridad.

Afortunadamente, en estos territorios que dan el salto, se relajan las medidas para despedir a los seres queridos porque ha sido un drama para muchas familias vivir el luto en cuarentena.

En esta fase 1, se permite que en los velatorios en espacios cerrados puedan estar hasta 10 personas y si es en un espacio abierto, hasta 15. La Comitiva para despedir al fallecido será de máximo 15 personas y respetando las medidas de distancia.

También se permitirá la asistencia a lugares de culto, como las iglesias, pero sin sobrepasar un tercio de su capacidad y con una distancia de seguridad de al menos un metro entre personas.

Medidas comerciales. Pueden abrir los comercios con menos de 400 metros cuadrados. El aforo estará limitado al 30% y los clientes tendrán que mantener el espacio de seguridad entre ellos. Habrá un horario para atender con servicio prioritario a mayores de 65 años. Es obligatorio que se higienice la ropa que se pruebe una persona y también los probadores cada vez que se usen.

Otras de las novedades de última hora es que es estas zonas de FASE 1 pueden abrir las ITV y concesionarios de automóviles sin importar su superficie. Claro, concesionarios de coches con menos de 400 metros, hay muy pocos así que han tenido que permitir más espacio para dar aire al sector que está muy tocado. Los clientes tendrán que tener cita previa.

Aún así, solo retoman actividad aquellos concesionarios ubicados en las zonas de FASE 1, con lo que el 60% del negocio seguirá cerrado porque no pueden abrir los ubicados en Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, grandes núcleos que siguen en FASE 0.

¿Qué pasa con bares, restaurantes, hoteles?

Capítulo de hostelería, ¿Cómo quedan los bares y restaurantes? Pueden abrir las terrazas al aire libre limitadas el 50% de las mesas habituales y los grupos de clientes no pueden pasar de las 10 personas.

Se prioriza utilizar manteles de un solo uso, por ejemplo, de papel y hay que evitar las cartas para pedir raciones o platos. Las sillas y mesas se tienen que desinfectar cada vez que se marchen los clientes.

Los espacios culturales de estas zonas en FASE 1 van a ir también retomando el pulso. Por ejemplo, Pueden reabrir las bibliotecas públicas y privadas con aforo limitado al 30%. Lo curiosos es que funcionará el préstamo de los libros, pero cuando se devuelvan permanecerán un tiempo apartados. Los museos, lo mismo, pueden recuperar actividad, pero limitados a 1 tercio de su aforo y sin audio guías.

También pueden abrir locales para espectáculos culturales. Si son espacios cerrados no podrán asistir más de 30 personas y si es en abierto, el máximo serán 200 y con distancia de seguridad.

En esta FASE 1 hay busca aire un sector clave, el turismo y en concreto los hoteles.Pueden abrir, pero está prohibido el uso de zonas comunes como piscinas, spa, los gimnasios o los salones de eventos. Vamos, que el hotel se queda para dormir y poco más.

Con todo, el mayor problema de los hoteles no está en las limitaciones sino en que ni siquiera tienen un número de clientes que pueda resultar rentable. La mesa del turismo calcula que mañana solo el 1% de la actividad hotelera piensa levantar el cierre. Y ojo que hablamos de un sector prioritario.

Y nos queda otro aspecto clave, la movilidad ¿cómo se puede mover la gente en coche en esta FASE 1? La principal novedad es que pueden viajar juntas, en un mismo vehículo, las personas que vivan en un mismo domicilio.

A partir de aquí, la movilidad se limita a la provincia o isla en la que vivamos sin salir de ella. Un ejemplo. Si vivimos en Zaragoza, podemos ir a un pueblo de la provincia pero no podremos cruzar a Huesca o Teruel aunque estén en la misma comunidad autónoma.

Lo mismo en Galicia. Si vivimos en Vigo podemos ir a Sanxenxo, porque está dentro de la provincia de Pontevedra, pero no podremos pasar a La Coruña.

Esto vale para toda España excepto para el País Vasco donde se permite cambiar de provincia para ir entre dos municipios cercanos. Algo que entra dentro de las concesiones al PNV para que tenga mayor control sobre la desescalada en su territorio y que ha puesto de uñas a los gobiernos de varias comunidades autónomas por aquello del agravio comparativo.

FASE 0 DENTRO DE LA FASE 1

Y luego hay un matiz pero que afecta a miles de ciudadanos. Qué pasa en esas zonas mas pequeñas, que son áreas sanitarias, que han pasado a la FASE 1, pero que están dentro de provincias que siguen en fase FASE 0, algo que ocurre en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y en 3 zonas de Cataluña. Si vives en unas de estas zonas sanitarias, no podrás salir de ellas porque le resto de la provincia sigue en una fase inferior.

Y una cosa más. En esta FASE 1 ya se puede acudir y pernoctar en una segunda residencia si la tenemos dentro de la provincia o isla en la que vivimos habitualmente. Este ha sido el episodio caótico del día en el Gobierno para no perder la costumbre. Por la mañana descartaba que se pudiera autorizar viajar a esa segunda residencia y por la tarde Sánchez decía lo contrario, y al final sanidad rectificaba.

Todo esto para quienes entren mañana lunes en FASE 1. Tendremos que esperar si vivimos en la Comunidad de Madrid, en la mayor parte de Cataluña, en las capitales de la Comunidad Valenciana, en las provincias de Albacete, Toledo y Ciudad Real o si resides en alguna de las capitales provinciales de Castilla y León. También toca esperar si vives en las provincias andaluzas de Málaga y Granada... Todos estos y alguno más nos quedamos con las ganas de la FASE 1.

Esta próxima semana se volverán a revisar los criterios, pero Sanidad deja entrever que una gran mayoría de estas zonas geográficas que se han quedado rezagadas podrán pasar de fase en 7 días.

