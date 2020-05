Correas: "Todo cerró de un plumazo y reabrirá poco a poco. Esa pluma pesa como una tonelada de acero"

Audio

Y continuamos bajando los peldaños de la “desescalada”, pero no todos por igual.

Las comunidades que pasan íntegras a la Fase 1 han sido Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco y además las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas son las agraciadas y luego están las agraviadas (o al menos así se ven).

Las comunidades en las que sólo ha pasado una parte y otra se queda como está. Regiones que se han quedado a medias.

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, parte del territorio sí cumple los criterios de Sanidad, pero las capitales como Alicante, Castellón y la propia ciudad de Valencia se quedan en la Fase 0.

Un caso peculiar es el de Castilla y León. Ninguna de sus provincias pasa a la Fase 1, pero dentro de ellas, debido a la dispersión geográfica, sí que hay hasta 26 zonas sanitarias con menor incidencia del coronavirus y por lo tanto, se les permite dar un paso más en el desconfinamiento.

En Castilla la Mancha sólo pasan a la Fase 1 Guadalajara y Cuenca. Las otras 3 provincias, Toledo, Albacete y Ciudad Real se quedan en la cero a pesar de que se había solicitado el pase íntegro.

Algo parecido en Andalucía donde pasan 6 de sus 8 provincias y sólo se descuelgan Málaga y Granada que se quedan fuera, lo que el Gobierno andaluz ve como un agravio a esta comunidad.

Y luego están las regiones que han resultado más afectadas en toda esta crisis del COVID 19.

Cataluña y Madrid, tendrán que esperar

En Cataluña, casi toda la región se queda como está y solo 3 zonas sanitarias alcanzan la fase 1. Ninguna de las 4 capitales catalanas está en ellas.

Y en Madrid, después del lío interno, al final solicitaron pasar de fase y el Gobierno se lo ha denegado. Era un secreto a voces. Toda la comunidad madrileña se queda en la FASE 0. Madrid lo volverá a intentar el lunes, pero la tormenta interna en el ejecutivo madrileño, que incluye la dimisión de la Directora General de Salud Pública, no se le ha escapado al Gobierno de Sánchez para sacar punta. Le preguntaban sobre Madrid a la ministra portavoz, María Jesús Montero. Decía que no quería entrar en polémicas, pero dejaba un mensajito; el Gobierno central, decía, toma decisiones conforme a criterios técnicos y no a presiones o intereses partidistas. Ahí queda el mensaje y de paso vislumbra la idea de una moción de censura en Madrid. No está mal para no querer entrar en polémicas.

Al final, este lunes la mitad de la población española aproximadamente podrá pasar a la Fase 1 y al resto le toca mirar con envidia y resignación. Toca esperar a la revisión que se realizará la próxima semana por parte de ese grupo de expertos hasta ahora desconocido. El PP pide que se hagan públicos sus nombres como dice la ley y VOX ha enviado un burofax a Moncloa para pedir esto mismo.

¿Qué criterios ha seguido el ministerio de Sanidad para aprobar o no el pase de fase en cada provincia? Principalmente dos. Que haya una ratio aproximado de 1,5 o 2 camas UCI por cada 10.000 habitantes y que se pueda disponer, en 5 días, de 37 o 40 camas para enfermos graves por si hay un rebrote del coronavirus. No queda aquí la medición. Luego hay hasta 14 indicadores más que Sanidad también tiene en cuenta y que la próxima semana se volverán a revisar.

Muchas cosas están por aclarar sobre esta Fase 1y es que seguimos a mata caballo. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Sanidad deja en manos de las comunidades la posibilidad de cambiar los horarios para salir a la calle en función, por ejemplo, de las temperaturas que se prevé vayan subiendo con la cercanía del verano. Por ejemplo, el calor limitaría bastante el horario para los niños en determinadas zonas de nuestro país.

En las próximas horas iremos conociendo detalles de esa Fase 1 todavía por pulir pero en líneas generales, por ejemplo, se podrá visitar a los familiares, podrá haber reuniones de hasta 10 personas manteniendo las precauciones, podrán abrir terrazas de bares al 50%.

Otra de las claves de la Fase 1 es que se abre la mano de locales que no superen los 400 metros cuadrados. En los comercios que puedan abrir el lunes ya no será necesario pedir cita previa para ir a una tienda de ropa o calzado. Eso sí, estas tiendas no podrán superar el 30% del aforo y tendrán que higienizar la ropa y los probadores que utilicen los clientes. De qué manera, con qué producto van a limpiar o cómo afectará a las ventas es algo que todavía está por ver así que estos negocios trabajan a contrarreloj para resolver estas dudas.

¿Servirá para reactivar la economía?

Podrán abrir también establecimientos hoteleros si bien las previsiones del sector son catastróficas. De hecho, el presidente de la mesa del Turismo, Juan Molas, contaba en COPE que solo un 1% de los hoteles, y mira que hay en España, tienen pensado abrir el lunes. No sale rentable mantener abierto sin clientes.

Lo cierto es que la Fase 1 permitirá que se vaya reactivando poco a poco el motor económico, el consumo, pero regiones tan importantes como Madrid o Cataluña no están incluidas y otras como Valencia o Andalucía están a medio camino.

Todo cerró de golpe, de un plumazo, pero reabrirá muy poquito a poco, como si el plumazo fuera ahora una tonelada de acero. La economía lo va a notar, eso es inevitable y los trabajadores lo están notando ya. Unos 3 millones y medio de españoles están ahora mismo en una situación de ERE Temporal y de hecho el Gobierno y los agentes sociales han aprobado mantener esta medida hasta el 30 de junio con independencia de la evolución del coronavirus. Es una medida necesaria, sí, pero el quid de la cuestión radica en la financiación para mantener el sistema, algo que depende muy mucho de lo que diga Europa.