El motivo por el que se ha cambiado el horario del Barcelona - Real Sociedad y que perjudica al descanso de los azulgranas

El partido que enfrentará al F.C. Barcelona y a la Real Sociedad este domingo ha sufrido un cambio de horario inesperado. Según comentó Helena Condis en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, el motivo no es otro que la celebración de las fiestas de la Mercè en la capital catalana. El encuentro, inicialmente programado para las 21:00 horas, tuvo que ser adelantado para no coincidir con los actos festivos y finalmente se jugará a las 18:30.

Este cambio de horario va a provocar que los azulgranas jueguen dos partidos en menos de 72 horas, ya que jugó contra el Oviedo este jueves a las 21:00 horas. Aunque la intención de la directiva era jugar por primera vez en el nuevo Camp Nou, finalmente el estado de las obras y el no recibir el permiso por parte del Ayuntamiento ha provocado que se juegue en Montjuic.

Tiempo de Juego en el estadio de Montjuic

Un dispositivo de seguridad

La razón principal detrás de esta modificación es el tradicional piromusical de la Mercè, un masivo espectáculo de fuegos artificiales que pone fin a las fiestas. La Guardia Urbana de Barcelona recomendó no solapar dos eventos de gran afluencia en la misma zona de Montjuïc para garantizar la seguridad y evitar complicaciones logísticas en la zona, tal como se explicó en la radio.

Europa Press foto montjuic

La postura de las autoridades fue clara, tal y como se citó textualmente durante la retransmisión: "La guardia urbana no quiere que haya un evento en Montjuic". Con esta decisión se busca facilitar el control de los accesos y la gestión de multitudes en un área que congregará a miles de personas.

La otra preocupación: el césped

Más allá del cambio de agenda, en 'El Partidazo de COPE' también se abordó otra de las inquietudes que rodean al equipo azulgrana en su nueva casa: el estado del césped de Montjuïc. Helena Condis apuntó que es "algo que también preocupa", poniendo el foco sobre las condiciones del terreno de juego del Estadi Olímpic Lluís Companys ya que se ha empezado a plantar hace solo dos días.