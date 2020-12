Correas: “La humanidad trata de averiguar, ahora, qué es exactamente un allegado"

Audio

La humanidad tiene todavía muchas cuestiones por resolver. Por ejemplo si estamos solos en el universo. Si podremos se puede viajar en el tiempo, dónde estaba la Atlántida y ahora también, tratar de averiguar qué es exactamente un allegado.

Allegado es la palabra de moda gracias al ministerio de Sanidad y es la condición que permite a una persona moverse por España para asistir a una cena navideña. El ministro de Sanidaddice que está muy claro y viene a decir que el que no se entera es porque no quiere. A lo mejor está en esas su compañero de partido, el socialista Javier Lambán, presidente de Aragón quien dice que lo de allegados es una “barra libre”.

De hecho algunas comunidades han cortado con esta ambigüedad por lo sano. Por ejemplo, Andalucía en Navidad solo permitirá la movilidad para la reunificación de familiares. Ni amigos, ni allegados. Solo familiares.

Matices por aclarar con la vista puesta en las Navidades mientras la incidencia acumulada del coronavirus sigue bajando en España y según el último dato del Ministerio de Sanidad se sitúa, de media, en 231 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la media nacional. Ninguna región supera los 400 casos de incidencia. En general, la situación sigue estable, con 8.745 nuevos casos notificados y 214 muertos más. Esta de los fallecidos es la variable que más está costando doblegar, aun así el dato de muertes es el más bajo desde hace un mes.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias (i), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles. EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

TODA LA ESPERANZA EN LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Mientras tanto, el Gobierno está exultante con la posibilidad de la vacuna. El presidente Pedro Sánchez aparece y reaparece una y otra vez para hablar del próximo plan de vacunación. Insiste en que para el verano puede haber ya vacunados entre 15 y 20 millones de españoles. Pero según el último estudio del CIS, un 55% de esos españoles no tiene prisa y prefiere esperar para ver cómo evoluciona la vacuna en los demás.

También habrá que ver cómo evoluciona todo el asunto de los condenados del procés en vísperas de las elecciones catalanas.

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO CON LOS PRESOS DEL PROCÉS

El Supremo ha revocado el tercer grado que la Generalitat había concedido a los 9 condenados por sedición. Este Tribunal considera que la semilibertad se otorgó de forma prematura a pesar de la gravedad de los delitos y el poco tiempo transcurrido desde la condena. El tercer grado se concedió en el mes de julio tan solo 9 meses después de la sentencia.

El Supremo utiliza dos argumentos clave para revocar ese Tercer Grado; el primero es que la Generalitat no puede utilizar sus competencias en materia penitenciaria para sortear una sentencia y atenuar las consecuencias de una condena.

El segundo argumento y no menos importante es el de recordar que los 9 condenados no están en la cárcel por sus ideas o por reclamar la independencia sino porque se saltaron la ley y la prohibición de celebrar un referéndum que se había declarado ilegal. De hecho el Supremo recuerda que la propia Esquerra, con toda su ideología independentista, es quien gobierna ahora la Generalitat.

La decisión del Supremo era esperada porque la actuación de la Generalitat para otorgar ese tercer grado fue descarada por lo prematuro. Que el Supremo tomara esta decisión era algo que factible pero aun así supone un varapalo a la estrategia del gobierno de coalición en sus pactos con Esquerra.

Tanto que ahora, Esquerra Republicana, tiene difícil justificar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado cuando quedan apenas 2 meses para las elecciones catalanas, el próximo 14 de febrero. Quim Torra, del partido de Puigdemont, ya se lo ha recordado.

Por eso Esquerra está presionando y exige ya uno de los pagos por su apoyo y el cobrador es Pablo Iglesias. Esquerra exige una amnistía y el PSOE no quiere pasar por ese aro y maneja devolver los apoyos con un pago en especias, concediendo un indulto.

No es casualidad lo que piden unos y lo que ofrecen otros. Indulto y Amnistía tienen efectos parecidos pero no son lo mismo. El indulto perdona una condena pero reconoce que hubo un delito. La amnistía perdona una condena pero asume que los condenados no tuvieron responsabilidad.

En una democracia consolidada como la española, con un sistema judicial independiente donde los juicios se celebran con todas las garantías, ceder a esta pretensión de amnistía de los independentistas, resulta imposible de asumir, incluso para este PSOE que lo juega todo a pactos con independentistas. Por eso hablan de indulto. Pero Esquerra, por pedir, que no quede.