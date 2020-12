Lambán: "La palabra 'allegado' da barra libre a los desplazamientos"

El próximo miércoles el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de politica Territorial, Carolina Darías, coordinarán desde Zaragoza una nueva reunión con las comunidades autónomas para seguir avanzando en las medidas sanitarias ante la pandemia. Desde el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, se reunirán telemática con el resto de comunidades para tomar decisiones en torno a la Navidad o las estaciones de esquí.

Lo ha anunciado el presidente Lambán que admite que mientras no haya movilidad entre comunidades autónomas, no es rentable abrir las estaciones de esquí. Eso sí, si la semana pasada hablaba de abrir el 6 de enero ahora ya pone otra fecha: antes de Navidad.

"Si no pueden venir los turistas de Madrid, Cataluña, Navarra o Valencia, dificilmente pueden ser rentables las estaciones de esquí. Eso no va a poder ocurrir en las próximas semanas. No es realista pensar que antes de las Navidades vayan a estar abiertas las estaciones", afirma Lambán.

EL TÉRMINO ALLEGADO, MÁS QUE UN ERROR

En cuanto a la Navidad, el presidente Lambán ha sido muy crítico con la decisión de su partido a nivel nacional de permitir desplazamientos para visitar a personas que no sean familiares, sino “allegados”. Esta palabra, afirma, da barra libre a la movilidad. "La inclusión de la palabra allegado es un error. Incluye tantas posibilidades de relación que significa barra libre para todo tipo de desplazamiento y reunion de cualquier naturaleza", asegura el presidente aragonés.

APERTURA DE LOS BARES

En cuanto a las medidas que dependen del Gobierno de Aragón, como ya te adelantamos en COPE, la apertura en el interior de los bares no llegará hasta después del puente. A mediados de mes se espera poder flexibilizar medidas. La apertura comenzaría con un 25% del aforo en el interior de los bares. Es algo que ha solicitado uno de los socios de gobierno, el PAR, y que las Cortes de Aragón aprobaron ayer que se aplicase en el nivel 3 de alerta a petición de Ciudadanos. Actualmente, Aragón se mantiene en el nivel 3 agravado.

Además, el presidente Lambán ha confirmado que sigue trabajando con otras comunidades autónomas como las dos Castillas, Asturias o Galicia para optar a proyectos conjuntos con financiación europea. Ha instado además a realizar la reforma de la financiación autonómica en el año 2021.

