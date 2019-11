Ángel Correas: "Podemos es una bisagra perfecta para Esquerra"

Audio

Empezamos a escribir la crónica de una negociación anunciada. La del PSOE con Esquerra Republicana. No ha sido ninguna sorpresa. Ya tuvimos el pacto de Pedralbes, aquel famoso documento en el que se hablaba de negociación de igual a igual entre España y Cataluña y de ahí salió lo del famoso relator que diera cuenta de las negociaciones.

Podemos es una bisagra perfecta para Esquerra

Hay quién pudo pensar que ese pacto de Pedralbes se quedó en papel mojado. Y, desde luego, si estaba mojado, tras las elecciones del 10 de noviembre se acaba de secar y el antecedente inmediato de la negociación que abrirán la semana que viene el PSOE con Esquerra con el beneplácito y seguramente tutela del socio de Unidas Podemos. Podemos es una bisagra perfecta para Esquerra ya que por ejemplo comparte sus aversión hacia la monarquía Constitucional. Ayer mismo, Podemos alentaba una concentración contra la Corona, a lo mejor para ir limando asperezas antes de sentarse.

Pero ésta ha sido la elección del candidato Pedro Sánchez, la negociación con el independentismo de Esquerra. Una mesa de dialogo en la que, apuntan diferentes informaciones, habrá tres representantes del PSOE, con Adriana Lastra al frente y otros tres de Esquerra, encabezados por Gabriel Rufián. Por cierto, que entre el séquito independentista estaría Josep María Jové, mano derecha, hilo directo, con el encarcelado Oriol Junqueras. Jové fue número dos de Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat y es uno de los investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización del referendum del 1-O ya que en su casa se halló una agenda que contenía la hoja de ruta del 'procés'. Con este currículo, es uno de los interlocutores principales para desbloquear el gobierno de España

Eso sí, todo vendrá revestido de consultas a las bases. En Esquerra para que avalen la estrategia de negociación con el PSOE. En principio se queda fuera de juego el partido de Torra, Junts per Cat que exige tener al fugado Puigdemont como interlocutor. Por ahora, al PSOE no le interesa, y desde luego a Esquerra tampoco. En plena guerra interna de los sectores independentistas, lo de dejar sin protagonismo a Puigdemont y los suyos es un baza que Esquerra no va a dejar escapar.

Y puestos a consultar, el PSOE tiene hoy también su propia consulta a sus bases. Los militantes socialistas votan este fin de semana si apoyan o no el pacto de gobierno con Unidas Podemos. Se trata de dar la cobertura política necesaria a un pacto que apenas se ha explicado, del que no se sabe prácticamente nada. Los militantes del PSOE estarán votando directamente por el pacto con Pablo Iglesias e indirectamente por el pacto con Esquerra, porque una cosa, implica la otra, porque si no, los cálculos que se hayan hecho Sánchez e Iglesias no cuadran, los sillones ministeriales que se puedan repartir, no salen.

Poco influye la condena de los ERE en la negociación para formar gobierno

Y a todo esto, poco influye la condena de los ERE en la negociación para formar gobierno. Es curioso, lo mismo que van a pactar para esta investidura, PSOE, Podemos, Esquerra son los mismos que sacaron adelante una moción de censura contra al PP agarrándose al caso Gürtel.

Ahora, después de la condena de los ERE que se ha llevado por delante a dos ex presidente de la Junta de Andalucía, que reconoce el saqueo de más de 650 millones de euros de dinero público, destinado a parados, ninguno de esos actores de la moción ha dicho ahora absolutamente nada. Como si no existiera.

Y si han dicho algo, ha sido por obligación y para decir, como José Luis Ábalos o la ministra portavoz en Funciones, Isabel Celaá que sentencia de los ERE duelo pero no afecta al PSOE ni al presidente del Gobierno en funciones.

Dos ex presidentes socialistas condenados y no afecta al partido

Dos ex presidentes socialistas condenados y no afecta al partido. Y entonces, si no afecta, ¿por qué duele la sentencia del caso ERE? Y aquí está la famosa doble vara de medir. Claro que duele, duele porque lo de los ERE es una vergüenza, y hace falta mucha sangre fría, por no decir otra cosa, para escurrir el bulto de semejante manera. Sánchez, no piensa decir nada por mucho que lo vaya a solicitar el PP como ha anunciado. Y es aquí donde se revela el fantasma de la hemeroteca. Apelaba Sánchez a responsabilidad política y decía “me preocupan los silencios de Mariano Rajoy ante los problemas de corrupción. En la vida y en política el que calla otorga”... pues eso mismo.