Valldemossa, Mallorca, un 'Lugar con Historia': refugio de artistas a lo largo de los siglos

En esta sección de Lugares con Historia de La Mañana del Fin de Semana nos vamos a detener en Valldemossa, Mallorca, un paraje ideal para reflexionar. Un lugar también con mucha historia detrás que nos ofrece una sensación de calma y de quietud sin parangón.

Valldemossa, una pintoresca localidad de la isla de Mallorca, forma parte de la sierra de Tramuntana y ha acogido a multitud a personajes emblemáticos como Chopin, Jovellanos, Ramón Llull, Unamuno, Rubén Darío, o Azorín. Apenas 17 kilómetros separan Palma de Valldemossa, que está situada a 435 metros sobre el nivel del mar, es una localidad en la que el tiempo no pasa, ideal para relajarse, dejar aflorar los sentidos a través de sus manantiales, sus calles estrechas y llenas de encanto, su frondosa vegetación. Un remanso de paz en el que muchísimos escritores, pintores y artistas, en general, han buscado inspiración a lo largo de la historia, con rincones de lo más coqueto y una serenidad contagiosa. Nos lo ha contado Jaume Salvá que es gerente de la Cartuja de Valldemossa y ex concejal de turismo del municipio.

El topónimo viene de la época del dominio islámico en Mallorca y significa “Valle de Mussa”. Mussa era el nombre del noble árabe que se instaló en lo que era una pequeña comunidad rural que existía en esas tierras. Los árabes aportaron grandes avances en la agricultura y en la gestión del agua. Valldemossa destaca, precisamente, por ser rica en fuentes. La dominación musulmana en la zona acabó con la Reconquista de Mallorca en el año 1229 por parte del Rey Jaime Primero de Aragón.

Valldemossa es muy famosa por las personalidades ilustres que vivieron en ella. Por ejemplo nació Catalina Thomás, que está considerada como la primera Santa de Mallorca. Pero también estuvo cautivo allí el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos

Y el insigne pensador Ramón Llull fundó fundó en el siglo 13 en Valldemossa un monasterio, en Miramar, en el que desarrolló la primera escuela de lenguas orientales en Europa.

Y si hay una pareja famosa que vivió en Valldemossa esa fue la formada por el compositor polaco Frederic Chopin y su compañera, la escritora francesa George Sand, entre el año 1.838 y 1.839. Estancia breve pero que dejó mucha huella en este municipio mallorquín del que estamos hablando. Su presencia sigue originando desde entonces un incesante peregrinaje. Vivieron en el monasterio de la Cartuja, que es hoy en día la principal atracción de Valldemossa. Un bello conjunto monumental, antiguo monasterio, en sus orígenes residencia real, en el que pueden visitarse actualmente las celdas en las que se alojaron el famoso pianista y su compañera.