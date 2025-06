El motivo por el que el Almirante Ángel Tafalla cree que el alto al fuego entre Ucrania y Rusia está más cerca que nunca

En estos momentos, parece que Donald Trump ya se ha dado cuenta de que Putin no tiene ninguna intención de negociar para que se produzca el alto al fuego entre Ucrania y Rusia. De hecho, el presidente de Estados Unidos le ha llegado a llamar loco y ha criticado lo que está haciendo.

Según sus propias palabras en una de sus últimas palabras, Trump ha dicho: "No estoy contento con lo que está haciendo Putin, está enviando misiles a las ciudades. El próximo 2 de junio hay otra propuesta de Rusia para negociar la paz en Ucrania, pero ya sabemos que todas las propuestas de negociación por su parte no han significado nada hasta el momento". Unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente, y que merece mucho la pena analizar.

Precisamente por eso, Fernando de Haro ha entrevistado al Almirante Ángel Tafalla, que ya ha ayudado al comunicador y a todos los oyentes de La Mañana de Fin de Semana a comprender qué está sucediendo en la guerra en otras ocasiones. Para empezar, el Oficial general de la Armada ha dado esperanza, diciendo que "el alto al fuego está al alcance".

Alamy Stock Photo El presidente Donald Trump estrecha la mano con Vladimir Putin durante una reunión en 2019

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GUERRA

En este momento, los tres grandes protagonistas son Rusia, Ucrania y Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza. El americano aseguró en la carrera por la presidencia que podría conseguir acabar con la guerra rápidamente. Sin embargo, la situación no está siendo nada fácil. "Un acuerdo de paz, desde luego está fuera de la escala de tiempos de la situación, pero el alto al fuego se podría alcanzar", ha asegurado Tafalla.

De hecho, el experto ha afirmado que el alto al fuego no es algo tan difícil de conseguir: "Como sabemos, para conseguirlo simplemente hace falta dejar de disparar y ser supervisado por alguien, pero no entraña concesiones políticas, ni ninguna concesión de este tipo a largo plazo". Pero la pregunta es, ¿Cómo se puede conseguir? ¿Por qué motivo iba a aceptarlo Rusia?

POR QUÉ EL ALTO AL FUEGO PODRÍA ESTAR CERCA

Todo el mundo sabe que Trump es un hombre con un temperamento impaciente. De hecho, la hemeroteca está llena de "tonterías" que dijo. Como que iba a acabar con esto en un día... pero descontando estos factores "su objetivo a largo plazo me parece que es irse de Europa", ha explicado el experto en geopolítica y estrategia militar.

Sin embargo, para poder irse del continente europeo quiere que "Europa y Ucrania sean autosuficientes, y eso requiere un mínimo que en estos momentos no alcanza (...). Ese es el objetivo de Trump, e incluso hay una pequeña muestra de esto: todos esperábamos que disminuyeran los efectivos estadounidenses en Europa, pero no lo han hecho porque está esperando a que las condiciones sean adecuadas para firmar un alto al fuego", ha desvelado el Almirante.

Eso sí, en cualquier caso, el experto ha querido dejar claro que en todo momento se ha referido a un alto al fuego, "esta razón nunca sería para firmar un acuerdo de paz". Lo más importante en este asunto es seguir pendiente de todas las novedades por lo que pueda pasar, ya que el desarrollo de los acontecimientos puede cambiar de un momento a otro.