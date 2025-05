Trump critica los últimos ataques de Putin contra Ucrania y ya medita sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte a bordo del Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca, Washington, D.C.

Publicado el 26 may 2025, 05:42

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo una dura crítica hacia los recientes ataques rusos contra Ucrania, que se produjeron la noche del sábado al domingo y que han sido los más intensos en semanas. En una declaración pública desde la Base Aérea Andrews, Trump no sólo condenó las acciones del presidente ruso Vladímir Putin, sino que también dejó entrever que estudia la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia por la escalada bélica que está causando un elevado número de víctimas civiles.

La condena de Trump

Las palabras de Trump reflejan un giro notable en su discurso, especialmente por su antigua relación con Putin, a quien afirmó conocer desde hace años y con quien aseguraba haberse llevado bien. "No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado", señaló el mandatario estadounidense. Esta reacción se produjo tras una noche especialmente violenta en Ucrania, donde las fuerzas rusas lanzaron cientos de drones y decenas de misiles sobre Kiev y otras ciudades importantes, causando al menos 12 muertos y 79 heridos.

Los ataques llegaron en un momento delicado, justo cuando se estaba realizando un canje de prisioneros entre ambos bandos, un proceso acordado la semana pasada en Estambul que contemplaba la liberación de mil prisioneros por cada parte. Este tipo de ofensivas, que son las más graves desde hace varias semanas, complican el camino hacia una posible negociación y exacerban el conflicto en la región.

Ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de aplicar sanciones contra Moscú, Trump fue claro: "Absolutamente, está matando a mucha gente". El presidente agregó que se encuentran en plenas conversaciones para decidir cómo responder a estas acciones, pero mostró su sorpresa y rechazo ante la ofensiva militar rusa.

La presión internacional

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha intentado posicionarse como mediador en el conflicto, advirtiendo en diversas ocasiones que Estados Unidos podría endurecer su postura hacia Rusia si no se avanza en un acuerdo de alto el fuego. La escalada de violencia de este fin de semana podría acelerar esa decisión.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado que los actores internacionales, especialmente Estados Unidos y las naciones europeas, intensifiquen la presión sobre Rusia para frenar la ofensiva. Zelenski ha hecho un llamado urgente a la comunidad global para que se apliquen medidas más contundentes que permitan detener la matanza y avanzar hacia una solución diplomática que termine con el sufrimiento del pueblo ucraniano.

El contexto actual del conflicto recuerda la importancia de la implicación de potencias internacionales y la necesidad de coordinar esfuerzos para lograr la paz. En ese sentido, las declaraciones de Trump pueden marcar un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Moscú y podrían traducirse en nuevas sanciones económicas o medidas diplomáticas que dificulten la capacidad militar rusa.

Para profundizar en la evolución del conflicto y las posibles sanciones internacionales, puede consultarse el seguimiento continuo en BBC Mundo y el análisis en El País.

La situación en Ucrania sigue siendo una de las crisis internacionales más relevantes y con mayores consecuencias humanitarias. Las palabras de Trump reflejan la preocupación global y la creciente presión para que se detenga la guerra que ya ha provocado miles de víctimas y desplazados. El mundo observa atentamente las decisiones que tomará Washington, que podrían modificar la dinámica del conflicto en las próximas semanas.