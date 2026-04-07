"El juicio casi ha quedado visto para sentencia con el testimonio de Jéssica, deja a Ábalos prácticamente condenado, Koldo ha sido su peor enemigo"

La primera sesión del juicio del caso Mascarillas ha dejado al exministro José Luis Ábalos en una posición extremadamente comprometida. Según ha analizado Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, las revelaciones de la jornada dejan el proceso "casi visto para sentencia". El testimonio de su expareja y las pruebas acumuladas por su exasesor, Koldo García, se han convertido en los pilares de la acusación.

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Un testimonio que "deja a Ábalos condenado"

La figura clave de esta primera sesión ha sido Jéssica}, la expareja sentimental de Ábalos]. Su declaración, protegida por la [{Fiscalía Anticorrupción, ha sido demoledora. Como se ha informado, ha ratificado que recibió dádivas, se le pagó un apartamento en la Plaza de España durante años y fue colocada en empresas públicas sin ir a trabajar. Es más, ha precisado que Ábalos "era plenamente consciente de que ella ni siquiera pisaba las empresas públicas", un hecho que, según Urreiztieta, supone un aluvión de pruebas abrumador.

El juicio casi ha quedado visto para sentencia con el testimonio de Jessica"

La contundencia de las afirmaciones de la expareja del exministro ha llevado al periodista a asegurar que este testimonio "deja a Ábalos prácticamente condenado". Urreiztieta considera que hay pocos casos de corrupción con tal cantidad de "evidencias" y que la vista oral, cuyo inicio ha coincidido con la campaña de la Renta, puede derivar en una condena muy severa.

EFE El exministro José Luis Ábalos (i) en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas

Deja a Ábalos prácticamente condenado"

Koldo, de mano derecha a "peor enemigo"

Para Urreiztieta, hay una gran paradoja en todo este caso: Ábalos ha tenido a "quien era su mano derecha, Koldo García, como su peor enemigo". La persona a la que el exministro "le dio prácticamente todo", convirtiéndolo de un miembro de bajo rango del partido a un influyente asesor ministerial con mando en plaza y puesto en consejos de administración, se dedicó a grabarle y atesorar pruebas en su contra durante años.

Estas grabaciones salieron a la luz cuando el propio Koldo, al sentirse traicionado por el partido, se las reveló a Ábalos. Meses antes de que estallara la operación, y después de que Santos Cerdán, su "padrino", le dejara de coger el teléfono, Koldo se reunió con el exministro y amenazó: "Voy a matar a este tío, en referencia a Santos Serdán, le tengo grabado con operaciones en en Navarra, y si no me recibe [...] voy a acabar con él". Fue entonces cuando Ábalos supo que había sido grabado.

EFE El empresario Víctor de Aldama (i) en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él, contra el exminitro José Luis Ábalos y contra su exasesor Koldo García en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas

Las advertencias que llegaron a Moncloa

La implicación del entorno del presidente del Gobierno es otra de las claves. Urreiztieta ha recordado que la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, reconoció públicamente que la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, acudió al partido para contar lo que ocurría y que ella misma "transmitió al presidente del gobierno esas conversaciones". Esta advertencia es anterior a la destitución de Ábalos en julio de 2021 en una tensa reunión en Moncloa.

En aquel encuentro, Pedro Sánchez le dijo: "José Luis, hemos recorrido un largo viaje y este viaje ha tocado ya a su fin". Cuando el ministro pidió una razón, Sánchez se negó a darla, a lo que Ábalos replicó que, sin un motivo, "la gente se va a pensar que que yo tengo algo oscuro". El periodista se pregunta por qué, si había tantas señales, Sánchez justificó la salida de Ábalos como un simple "impulso" al Gobierno.

Además, el propio hijo del exministro, Víctor Ábalos, ha contado que el CNI elaboró un informe sobre su padre, una información coincidente con la que ha transmitido Víctor de Aldama, el comisionista del caso. Esto añade más dudas sobre el grado de conocimiento que tenía el presidente.

El caso se expande más allá de las mascarillas. Urreiztieta ha desvelado nuevos mensajes que demuestran que el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros públicos se hizo con la oposición del propio Ministerio de Transportes. Pedro Saura, segundo de Ábalos, le pidió frenar la operación, llegando a afirmar que "la SEPI está fuera de control". Sin embargo, Ábalos se negó a hablar con Sánchez para no "indisponerse con Hacienda", es decir, con la ministra María Jesús Montero.