Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel: "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado este viernes a España de librar una "guerra diplomática" contra su país. Como consecuencia, ha ordenado expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), el organismo multinacional para la supervisión del alto el fuego y la futura reconstrucción de la Franja de Gaza.

En un duro vídeomensaje, el líder israelí ha justificado su decisión, asegurando que no "permanecerá impasible" ante los ataques. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", ha afirmado Netanyahu tras acusar a España de difamar a los soldados del Ejército israelí.

Escalada de la tensión diplomática

Esta medida supone un nuevo pico en la escalada diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han ido deteriorando a raíz de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. La dureza de la operación, que acumula más de 72.000 muertos, ha sido criticada en repetidas ocasiones por el Gobierno español, una postura que, según la propia embajadora israelí en España, ha generado preocupación en su país.

No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad"

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno en el Congreso de los Diputados, este jueves

El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "sesgo antiisraelí tan flagrante". Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tachado las descalificaciones de Israel de "una vez más absurdas y calumniosas", en referencia a comentarios previos en los que un ministro israelí llegó a decir que Sánchez es "un completo y absoluto don nadie".

Nuevos frentes de conflicto

Albares también ha acusado a Israel de "intentar malograr" la negociación entre EE.UU. e Irán para frenar la guerra. Ha criticado que lo haga incluso antes de que las partes se sienten a negociar, al continuar con los bombardeos en Líbano, donde la tensión también es alta. En este contexto, cabe recordar que hace unos meses un soldado español en misión de la ONU fue detenido temporalmente por el ejército israelí.

Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región"

DPA vía Europa Press El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.

La percepción de hostilidad por parte de Israel se ha visto alimentada por otros episodios, como la aparición de una pegatina con el rostro de Pedro Sánchez en uno de los misiles lanzados por Irán contra Israel, un hecho que ha sido destacado en el debate público. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", sentenció Netanyahu en su mensaje.