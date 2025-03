Los detalles del viaje espacial de Jesús Calleja: la altura qué alcanzó la nave de Blue Origin y todo lo que observó con el resto de sus compañeros

Jesús Calleja es un conocido montañero. A los 21 años visitó por primera vez el Himalaya. Es un hombre acostumbrado a subir ochomiles, pero no solo se dedica a la montaña.

Es un viajero incansable y esta semana ha querido viajar hasta el espacio. Fue un viaje corto pero a su vuelta estaba muy emocionado.

"Es increíble, es maravilloso, es bueno, estupendo", decía Calleja al volver de ese viaje. ¿Ha sido Calleja un astronauta? ¿Qué es un astronauta? Porque claro, esto hay que preguntárselo. Parece que cada vez va a haber más gente que viaja al espacio. ¿Qué es el espacio?

José Antonio Caballero es astrofísico, investigador científico del centro de astrobiología CSIC-INTA y nos explica todo esto que planteamos en 'La Mañana Fin de Semana'.

El experto ha indicado, en concreto, a partir de qué altura podemos decir que se ha viajado al espacio. Al hilo de ese viaje de Calleja.

Lo cierto es que "en la práctica nos hace falta definir un valor, porque por debajo de ese valor lo llamamos aviones, lo llamamos pilotos de avión y por encima de ese valor lo llamamos astronautas, los llamamos los que van en naves espaciales. Ese valor arbitrariamente hemos dicho que es como 100 kilómetros. Calleja ha llegado a 105, 106 kilómetros, así que con la denominación actual podemos decir que Calleja es, además de montañero, astronauta".

BLUE ORIGIN Jesús Calleja viaja al espacio

¿Qué diferencia hay entre lo que hay 100 kilómetros por debajo y 100 kilómetros por encima? ¿Y por qué se ha establecido esa diferencia? Asegura Caballero que "la historia detrás de este límite de 100 kilómetros viene de mediados de los 60, de un señor que se llamaba Theodore von Kármán. Definió un límite a partir de donde supuestamente los aviones no podían subir por encima ni tampoco los globos aerostáticos".

"Estás en un momento en caída libre"

Respecto a las propiedades que tiene la atmósfera a la altura que alcanzó Calleja, dice el astrofísico en 'La Mañana Fin de Semana' que "está completamente enrarecida. Igual que Calleja sube un 8000, hay veces que se tiene que ir con ayuda de oxígeno, porque la densidad y la presión es tan baja que apenas se puede respirar. Imagínate si subes no a un 8000, no a 16.000, a 32.000, mucho más arriba. El aire está completamente enrarecido. Es tan poco denso que los aviones, por el efecto Venturi, no se pueden soportar por encima del aire como lo hacen en nuestra troposfera ahora. Simplemente, es demasiado denso".

El viaje de Jesús Calleja, por otra parte, abre un debate sobre si ese tipo de viajes espaciales podrán ser accesibles, en un tiempo, para todo el mundo. Lo cierto es que, y según afirma Caballero, "el cambio ha sido significativo en los últimos años. Esto del turismo especial no tiene nada nuevo. Esto es algo que ya comenzó Denis Tito en el 2001, que fue con una nave rusa en la Estación Internacional y después fueron otras seis o siete personas más en las dos primeras décadas".

Pero en los últimos dos años ha habido una efervescencia de vuelos suborbitales. Estos son cohetes relativamente baratos.

"Estamos hablando del Blue Origin, como el que ha viajado Jesús Calleja, pero también los Falcon 9 de SpaceX. Y esto lo único que hacen es como una especie de parque de atracciones, te subes a una atracción, te montas, es un petardo grande, subes y bajas. Y el vuelo son literalmente 10 minutos o a veces 11 minutos", detalla el astrofísico a Fernando de Haro.

Por último, afirma que en ese viaje, estás en ingravidez unos pocos segundos.

"Estás en un momento en caída libre y lo que ves a 100 kilómetros de altura es que se empieza a intuir ya la curvatura de la Tierra. Se pueden observar fuentes, estrellas, agujeros negros, galaxias, que desde la superficie de la Tierra no se puede ver porque la atmósfera lo impide. Tienes un cielo más limpio. Ves muchísimas más estrellas y el efecto indirecto de los agujeros negros, porque normalmente están acompañados de otras estrellas y se están tragando la estrella y emiten rayos X, que los rayos X son absorbidos por la atmósfera", concluye su intervención en 'La Mañana Fin de Semana'